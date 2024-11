Galnasta samsæriskenning næturinnar? – Halda því fram að konan með Trump sé ekki Melania

Verður Kamala Harris fyrsta konan til að gegna embætti forseta Bandaríkjanna, eða mun Donald Trump taka við embætti að nýju? Það mun skýrast í nótt þó að endanleg niðurstaða muni ekki liggja fyrir fyrr en eftir einhverja daga.

Furðuleg samsæriskenning fór á flug í dag eftir að Donald Trump mætti á kjörstað í kjördæmi sínu í Flórída þar sem hann skilaði sínu atkvæði. Þótti mörgum eiginkona hans, Melania Trump, ólík sjálfri sér. Í raun svo ólík að því er haldið fram að þetta sé hreinlega einhver allt önnur kona. Má rekja þetta til þess að Melania tók ekki niður sólgleraugun þótt hún væri innandyra.

Sumir netverjar héldu því fram að Melania hafi aldrei tekið af sér gleraugun í dag, en þetta er þó rangt. Hún tók þau niður þegar hún ræddi við fjölmiðlamenn. Eins klæddist hún kjól frá Dior sem hún hefur áður sést í opinberlega.

En samsæriskenningarsmiðir láta gjarnan slíka hluti vefjast fyrir sér. Einn benti á margar meintar sannanir fyrir því að Melaniu hefði verið skipt út fyrir tvífara. Hún væri ekki með eins neglur og vanalega, væri ekki með hringa sem hún klæðist reglulega, á hana vanti hrukkur, hún sé með minni brjóst en vanalega og fleira í þessum dúr.

Is this Melania? People are saying this is a fake pic.twitter.com/v24AXuiI1G — ReMy2Cents 🌊 (@remy2cents) November 5, 2024

– rings missing

– wrong nail style & length

– no smile lines in the jawline/ lower cheek

– bust is half the size it should be

– waist is approx 2 sizes too small

– Melania would never wear this on Election Day because it’s entirely too similar to a dress she wore to honor Korean… https://t.co/JWJJvA7YTA pic.twitter.com/9mgMB3xCAS — Sassington, M.C. (@MissSassbox) November 5, 2024

If that’s Melania I’m the Queen of Sheba pic.twitter.com/1CD9sLOTuB — Simon Gosden. Esq. #fbpe 3.5% 🇪🇺🐟🇬🇧🏴‍☠️🦠💙 (@g_gosden) November 5, 2024

Real Melania has cheeks (maybe implants)

Real Melania has nasolabial folds

I pulled a lot of pictures but his one shows her with the same level smile & sunglasses. pic.twitter.com/Ds61d0F5Af — Kathy 🌊🟧🌊 (@kafferf) November 5, 2024

Yo, am I crazy, or is that a fake Melania standing next to him? 😆 pic.twitter.com/yqnwgvBkMf — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) November 5, 2024

This woman just voted claiming to be Melania Trump. pic.twitter.com/EZG5jnts1Q — Turn Texas Blue (@TurnTexas_Blue) November 5, 2024

Kjörstöðum hefur víða verið lokað í Bandaríkjunum og hafa fjölmiðlar nú þegar lýst yfir sigri frambjóðenda í tilteknum ríkjum, þó enn eigi eftir að telja mikið af atkvæðum. Fjölmiðlar beita tiltekinni aðferðafræði þar sem þeir lýsa yfir sigri þegar einn frambjóðandi þykir hafa náð nógu góðu forskoti og ef skoðanakannanir sem og söguleg gögn um kosningahegðun íbúa ríkis benda til þess að frambjóðandinn haldi forskotinu.

Flestir stóru miðlarnir hafa lýst Trump sigurvegara kosninganna í Flórída, Tennessee, Oklahoma, Indiana Alabama, Mississippi, Vestur Virginíu, Suður Karólínu, Kentucy og Arkansas. Að sama bragði hefur AP fréttastofan lýst yfir sigri Harris í Delaware, Illinois, Vermont, Rhode Island, Connecticut, New Jersey og Maryland. Samkvæmt því hefur Harris tryggt sér 71 kjörmenn á meðan Trump er kominn með 101. Þau þurfa 270 til að hneppa Hvíta húsið.