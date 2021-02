Flaug með einkaþotu til Íslands til að þiggja umhverfisverðlaun – Vill 1.700 milljarði í umhverfismál

John Kerry, fyrrum utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hefur orðið fyrir miklu aðkasti af hendi Repúblikana á síðustu dögum vegna ferðar sinnar til Íslands árið 2019. Kerry kom hingað til lands til að taka við verðlaunum á Arctic Circle þinginu. Jóhann Bjarni Kolbeinsson, fréttamaður RÚV spurði hann í viðtali eftir að hann þáði verðlaunin hvort það geti talist umhverfisvænt að ferðast með einkaþotu. Hann sagðist reyna að kolefnisjafna ferðir sínar og að einkaþota væri eina leiðin fyrir mann eins og hann til að bjarga umhverfinu. Það taki of langan tíma að sigla á milli landa.

Fram kemur í frétt Fox News um málið að einkaþotur skili 40 sinnum meiri kolefni á hvern farþega í andrúmsloftið en venjuleg farþegaflugvél. Tom Cotton, þingmaður Repúblikana, birti færslu á Twitter þar sem hann kallar Kerry hræsnara.

"John Kerry took a private jet to Iceland in 2019 to receive the Arctic Circle award for climate leadership."

Even by John Kerry's standards, this hypocrisy is remarkable. https://t.co/UtRbrb4yny

