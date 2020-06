Spáir því að herinn verði að bera Trump út úr Hvíta húsinu

Þetta sagði Biden í spjallþættinum „The Daily Show.

„Mesta áhyggjuefni mitt er að þessi forseti muni reyna að stela kosningunum.“

Sagði Biden meðal annars.

.@JoeBiden thinks Trump will try to steal the election and has an idea of what will happen if Trump loses and refuses to leave the White House. pic.twitter.com/rsy6EXTMhN

— The Daily Show (@TheDailyShow) June 11, 2020