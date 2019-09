Trump hefur enn áhuga á Grænlandi – Kynnti óskalista varðandi landið

The Hill skýrir frá þessu. En viðræðurnar snerust einnig um málefni Norðurslóða, viðskipti og um að auka og bæta tengslin við Danmörku, Grænland og Færeyjar. Það er því ljóst að áhugi Bandaríkjamanna á þessum heimshluta er mjög mikil um þessar mundir og var heimsókn Mike Pence, varaforseta Bandaríkjanna, hingað til lands einmitt merki um það.

Great discussion with @USAmbDenmark on deepening ties with Denmark, Greenland, and the Faroe Islands. Topics included Arctic and energy security, trade, and boosting US economic ties with Greenland, including investments in mineral exploration projects and airport upgrades. pic.twitter.com/L5T1d9IrXr

— John Bolton (@AmbJohnBolton) September 5, 2019