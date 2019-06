Boris færist nær

Allar líkur eru á að Boris Johnson verði næsti formaður Íhaldsflokksins í Bretlandi og þar með forsætisráðherra landsins þar sem flokkurinn leiðir ríkisstjórn. Boris hefur verið fráfarandi forsætisráðherra, Theresu May, óþægur ljár í þúfu og fer fremstur í flokki Brexit-sinna.

Johnson fékk langflest atkvæði í annarri umferð atkvæðagreiðslu flokksins og eru nú aðeins sjö frambjóðendur eftir. Johnson fékk alls 114 atkvæði en í öðru sæti var Jeremy Hunt með 43. Nýr formaður tekur við þann 22. júlí næstkomandi. En hver er Boris Johnson?

Nefndur eftir sovéskum flóttamanni

Fullt nafn hans er Alexander Boris de Pfeffel Johnson. Hann er fæddur þann 19. júní árið 1964 á Manhattan-eyju í New York. Foreldrar hans eru albreskir en Johnson er engu að síður með tvöfalt ríkisfang, breskt og bandarískt. Hann var nefndur Boris eftir sovéskum flóttamanni sem foreldrar hans þekktu.

Johnson er af efnuðu fólki kominn og gekk í fínan einkaskóla. Fimm ára gamall flutti hann með fjölskyldu sinni til Lundúna en um tíma bjó fjölskyldan í Brussel þar sem faðir hans, Stanley, starfaði fyrir Evrópuráðið. Sem barn glímdi hann við heyrnarskerðingu en gekk þó einstaklega vel í tungumálanámi.

Eins og margir ungir menn á framabraut gekk Johnson í bæði Eton og Oxford. Þar varð hann vinsæll og þótti einstaklega vel máli farinn. Hann lék ruðning, gekk í bræðralag og varð forseti stúdentafélagsins.

Á háskólaárunum kynntist hann Allegru Mostyn-Owen, sem var af aðalsættum, og fljótlega trúlofuðust þau. Eftir útskrift árið 1987 giftust Johnson og Mostyn-Owen en hjónabandið varði aðeins í sex ár. Árið 1993 kvæntist hann lögmanninum Marinu Wheeler en þau standa nú í skilnaði. Johnson á alls fimm börn.

Uppáhaldsblaðamaður Margrétar Thatcher

Eftir útskrift hófst ferill Johnson sem blaðamaður og þar átti hann eftir að verða áberandi og umdeildur. Árið 1987 var hann rekinn frá dagblaðinu The Times eftir að hafa falsað tilvitnun en fékk þá starf hjá The Daily Telegraph, sem gjarnan er flokkað á hægri vængnum. Þar byrjaði hann að láta stjórnmálaskoðanir sínar í ljós, sérstaklega efasemdir um veru Bretlands í Evrópusambandinu. Varð hann að uppáhaldsblaðamanni forsætisráðherrans Margaret Thatcher. Á níunda áratugnum var Johnson þekktur fyrir pólitíska pistla sína og sýndi áhuga á að bjóða sig sjálfur fram til embættis.

Árið 2001 var Johnson kjörinn á breska þingið og endurkjörinn árið 2005. Á sínum þingmannsferli komst hann nokkrum sinnum í slúðurblöðin fyrir meint framhjáhöld og barneignir utan hjónabands.

Klaufalegur borgarstjóri

Johnson var óvænt kjörinn borgarstjóri Lundúna árið 2008 og bar sigurorð af „Rauða“ Ken Livingstone. Kosningabaráttan byggðist á að ná til úthverfafólks og beita sér fyrir fækkun glæpa og uppfærðu vegakerfi. Ýmis ummæli voru hins vegar dregin fram í dagsljósið sem verða að teljast rasísk og niðrandi í garð samkynhneigðra.

Árið 2012 var hann endurkjörinn en þá var hann orðinn þekktur utan landsteinanna. Fólki fannst eitthvað sniðugt við þennan ljóshærða og úfna klaufabárð sem elskaði ruðning.

Beið síns tíma

Johnson kom aftur inn á þingið árið 2015, en þá hafði David Cameron forsætisráðherra gefið loforð um þjóðaratkvæðagreiðslu um veru landsins í Evrópusambandinu. Johnson hljóp að sjálfsögðu á „Brexit-vagninn“ gegn formanninum.

Eftir að úrslit kosninganna voru ljós hrökklaðist Cameron frá völdum og nýr forsætisráðherra, Theresa May, gerði Johnson að utanríkisráðherra. En vandræði stjórnarinnar með að leysa hnútinn hafa engum dulist og harðlínu Brexit-sinnar eins og Johnson óánægðir með stefnu May. Í júlí í fyrra sagði Johnson af sér embætti. Síðan þá hefur hann setið á meðal „bakbekkjunga“ eða valdalítilla þingmanna og beðið eftir að stóllinn hryndi undan May. Það er nú að raungerast og tími Johnson að renna upp.