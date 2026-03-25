Miðvikudagur 25.mars 2026

Lýsir ofbeldi sem hún var beitt á fósturheimili – „Þú mátt ekki eyðileggja mannslíf svona og komast upp með það“

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 25. mars 2026 10:30

Guðrún Glódís Gunnarsdóttir. Mynd: Facebook.

Guðrún Glódís Gunnarsdóttir, leik-og söngkona lýsir reynslu sinni af ofbeldi sem eigandi fósturheimilis í Mosfellssveit beitti hana þegar Glódís var barn. 

„Það er með ólíkindum hvernig hún fór með okkur, börnin í sinni umsjá. Miskunnarlaus, gjörsamlega miskunnarlaus, og kvikindi, kvikindisleg, naut þess að kvelja okkur, naut þess,“ segir Guðrún Glódís í þættinum Þetta helst á RÚV.

„Það var kynferðisleg misnotkun, það var svelti, það voru barsmíðar, það var heilaþvottur, af öllum toga. Þetta var svona píning og kvöl.“

Guðrún Glódís segir að meðal annars hafi Waltraud látið hana og dreng á fósturheimilinu stunda kynferðisathafnir saman.

Vill rannsókn á heimilinu

Guðrún Glódís dvaldi á fósturheimilinu í samtals tvo mánuði sumrin 1973 og 1974 þegar hún var fimm og sex ára gömul, þegar móðir hennar fór til sjós sem kokkur. Segir hún þessa tvo mánuði hafa markað líf sitt. Guðrún Glódís vill að heimilið verði hluti af rannsókn á fósturheimilum eftir umfjöllun fréttaskýringaþáttarins Kveiks um Bakkakotsmálið, en til stendur að skipa rannsóknarnefnd vegna málsins.

„Þú mátt ekki eyðileggja mannslíf svona og komast upp með það. Það verður að vera einhver umfjöllun, það verður að vera eitthvað tekið á. Það eru börn þarna, börn þá, fullorðið fólk í dag, sem ég held að hafi átt mjög erfitt út af þessu, ekki bara ég. Þetta á ekki að gerast og þetta gerist aftur ef það verður ekki tekið á því.“

Eigandi heimilisins var þýsk kona, Waltraud Paulsen, og var hún gerandinn að sögn Guðrúnar Glódísar. Fósturheimilið var í heimahúsi hjá konunni sem bjó þar ásamt eiginmanni sínum og tveimur börnum. Waltraud er fædd árið 1935, er enn á lífi og heitir Anna María Paulsen. Hún er með heilabilun og býr á stofnun.

Faðmlagið var fingur í leggöngin

Guðrún Glódís rifjar upp þegar hún kom á heimilið seinna sumarið sem hún dvaldi þar, þá sex ára gömul.

„Hún tekur á móti mér, tekur mig í fangið, sem er nú bara fallegt af henni að bjóða mig velkomna, en um leið og hún gerir það, af því ég var í kjól, þá rekur hún fingurinn beint upp í leggöngin á mér og hélt honum þar. Það var faðmlagið sem ég fékk við að vera velkomin aftur. Ég er bara barn í litlum kjól og þá ertu komin í hlið heljar.“

Fleiri lýsa ofbeldi á heimilinu í þætti Þetta helst, sem hlusta má á hér.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Lýsir ofbeldi sem hún var beitt á fósturheimili – „Þú mátt ekki eyðileggja mannslíf svona og komast upp með það“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Siggi Stormur ómyrkur í máli: „Þetta lítur illa út, þetta er ljótt veður“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Margrét bendir á einfalda aðgerð til að létta byrðar íslenskra heimila
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Fyrrum ráðherra skorar á Alþingi – „Á þessum árum var stanslaus áróður í gangi frá leiðandi ráðherrum“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Einar varar við „ástandi” á höfuðborgarsvæðinu í fyrramálið
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Smáralindardeilan harðnar – Andri Steinn sér ekki ofsjónum yfir 1,5 milljarði – Theodóra segir Ásdísi bæjarstjóra ljúga
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Vonskuveður á höfuðborgarsvæðinu á morgun – Viðvörunin orðin appelsínugul
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Árásin á Höfðatorgi: Mennirnir sagðir tengjast Hamas – Lögreglumenn áhyggjufullir

Mest lesið

Friðrik Dór kominn með nóg af þessari umræðu – „Ég nenni þessu ekki lengur“
Erlend kona í greipum kærasta síns á Íslandi og kemst ekki heim – „Hann sannfærði mig um að halda barninu“
Eyjólfur fengið nóg: Lögðu líf sitt í hættu í óveðri í gærkvöldi – „Þetta er ekki boðlegt
Ívar var rekinn af FM957 – „Besta sem komið gat fyrir“
Jón Kalman þungt hugsi eftir frétt RÚV: Enginn þingmaður steig fram og sagði: „Nei, þetta gerum við ekki“

Nýlegt

Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær: „Plís! Ég get ekki meir!!!“
Ívar var rekinn af FM957 – „Besta sem komið gat fyrir“
Nágrannarnir komnir með nóg af Markle og Harry
„Ég var alltaf að detta í fríinu með strákunum á Ibiza“ – Greindur með sjúkdóm við heimkomu
Hvernig Chuck Norris komst að því að hann átti laundóttur
Fjöldi manns handtekinn í tengslum við veðmálahneyksli
Margt bendir til þess að ofurparið sé farið að stinga saman nefjum á ný – Þetta gerði útslagið
Patrekur Jaime deilir 5 lífsráðum sem hann hefur lært á 26 árum – „Þú veist ekki læra af mistökunum“
Arsenal hefur mikinn áhuga á liðsfélaga Hákonar en gætu fengið töluverða samkeppni
Vonskuveður á höfuðborgarsvæðinu á morgun – Viðvörunin orðin appelsínugul
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Eyjólfur fengið nóg: Lögðu líf sitt í hættu í óveðri í gærkvöldi – „Þetta er ekki boðlegt
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Akureyringur dæmdur fyrir viðbjóðslega framkomu í garð dóttur sinnar – „Mamma þín hefði átt að missa þig í gólfið í fæðingu“

Akureyringur dæmdur fyrir viðbjóðslega framkomu í garð dóttur sinnar – „Mamma þín hefði átt að missa þig í gólfið í fæðingu“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Sænsk kona í vanda eftir handtöku í Leifsstöð
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Gerður afturreka með fjölda ásakana á hendur eiganda Glerártorgs
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Jón Kalman þungt hugsi eftir frétt RÚV: Enginn þingmaður steig fram og sagði: „Nei, þetta gerum við ekki“

Jón Kalman þungt hugsi eftir frétt RÚV: Enginn þingmaður steig fram og sagði: „Nei, þetta gerum við ekki“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Nágranni fékk nóg og hringdi á lögreglu vegna heimilisofbeldis í næstu íbúð

Nágranni fékk nóg og hringdi á lögreglu vegna heimilisofbeldis í næstu íbúð
Fréttir
Í gær
Kolbrún bendir á ójafna stöðu barna – „Hvernig stendur á því að við höfum leyft þessari mismunun að þrífast?”
Fréttir
Í gær

Hrinan getur hæglega endað með gosi – „Augljóst að það er eitthvað að gerast“

Hrinan getur hæglega endað með gosi – „Augljóst að það er eitthvað að gerast“
Fréttir
Í gær
Biðjast afsökunar – Foreldrar ekki látnir vita af óviðeigandi framkomu leikskólastarfsmanns gegn barni
Fréttir
Í gær
Friðarvonir fjara út: Íran ræðst á Ísrael skömmu eftir yfirlýsingu Trumps
Fréttir
Í gær

Pylsa og kók kostar nú 1.330 krónur: „Launakostnaðurinn er farinn úr böndunum“

Pylsa og kók kostar nú 1.330 krónur: „Launakostnaðurinn er farinn úr böndunum“
Fréttir
Í gær

Fimmtán umdeildir Yutong vagnar í íslenska Strætóflotanum – Ótti við fjarstýringu frá Kína

Fimmtán umdeildir Yutong vagnar í íslenska Strætóflotanum – Ótti við fjarstýringu frá Kína
Fréttir
Í gær
Guðmundur ekki sáttur: „Einfaldlega til skammar“ – Á ekki að vera lúxus fyrir útvalda að komast á skíði
Fréttir
Í gær
Málarameistari í atvinnurekstrarbann eftir að hafa „kerfisbundið tæmt“ fyrirtæki sitt
Fréttir
Í gær

Steypustöðin hlaut Sýningarverðlaun Verk og vit

Steypustöðin hlaut Sýningarverðlaun Verk og vit
Fréttir
Í gær
Verulega ósátt við „lítillækkandi orðræðu“ Diljár Mistar – „Minna öryggi fyrir fólkið sem ber uppi samfélagið“
Fréttir
Í gær
Vilhjálmur ómyrkur í máli: „Hætt við að við séum að sigla inn í alvarlega stöðu“
Fréttir
Í gær
Forsvarsmenn huldufyrirtækis sem skuldar lífeyrissjóði finnast ekki
Fréttir
Í gær

Hnífaárás í strætisvagni – Myndband náðist af unglingum skera fullorðinn mann

Hnífaárás í strætisvagni – Myndband náðist af unglingum skera fullorðinn mann
Fréttir
Í gær

Donald Trump færir heiminum góðar fréttir – Er lausn í sjónmáli?

Donald Trump færir heiminum góðar fréttir – Er lausn í sjónmáli?
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Svanur segir andstæðinga dánaraðstoðar auka á þjáningu og svipta fólk reisn – Fólk hafi svelt sig í rúmum sínum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Aðalmeðferð í máli Helga Bjarts hófst í morgun

Aðalmeðferð í máli Helga Bjarts hófst í morgun
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Vísa flökkusögu og misskilningi um Pólverja á Íslandi á bug
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gervigreindarmyndir að gera út af við netverja – „Gervilegar, yfirleitt frekar ljótar og sjaldnast fyndnar“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Trump hótar algjörri tortímingu Írans – „Þið munuð komast að því hvað gerist“

Trump hótar algjörri tortímingu Írans – „Þið munuð komast að því hvað gerist“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Ég endurtek og spyr, „ertu að segja mér að þú sért sakaður um tilraun til nauðgunar?“ – „Já“ segir hann“

„Ég endurtek og spyr, „ertu að segja mér að þú sért sakaður um tilraun til nauðgunar?“ – „Já“ segir hann“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Tveimur þjófum vísað úr landi – Mega ekki koma aftur næstu árin
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Starfsfólk Landspítalans fær engin páskaegg í ár