Lýsir ofbeldi sem hún var beitt á fósturheimili – „Þú mátt ekki eyðileggja mannslíf svona og komast upp með það“

Guðrún Glódís Gunnarsdóttir, leik-og söngkona lýsir reynslu sinni af ofbeldi sem eigandi fósturheimilis í Mosfellssveit beitti hana þegar Glódís var barn.
„Það er með ólíkindum hvernig hún fór með okkur, börnin í sinni umsjá. Miskunnarlaus, gjörsamlega miskunnarlaus, og kvikindi, kvikindisleg, naut þess að kvelja okkur, naut þess,“ segir Guðrún Glódís í þættinum Þetta helst á RÚV.
„Það var kynferðisleg misnotkun, það var svelti, það voru barsmíðar, það var heilaþvottur, af öllum toga. Þetta var svona píning og kvöl.“
Guðrún Glódís segir að meðal annars hafi Waltraud látið hana og dreng á fósturheimilinu stunda kynferðisathafnir saman.
Guðrún Glódís dvaldi á fósturheimilinu í samtals tvo mánuði sumrin 1973 og 1974 þegar hún var fimm og sex ára gömul, þegar móðir hennar fór til sjós sem kokkur. Segir hún þessa tvo mánuði hafa markað líf sitt. Guðrún Glódís vill að heimilið verði hluti af rannsókn á fósturheimilum eftir umfjöllun fréttaskýringaþáttarins Kveiks um Bakkakotsmálið, en til stendur að skipa rannsóknarnefnd vegna málsins.
„Þú mátt ekki eyðileggja mannslíf svona og komast upp með það. Það verður að vera einhver umfjöllun, það verður að vera eitthvað tekið á. Það eru börn þarna, börn þá, fullorðið fólk í dag, sem ég held að hafi átt mjög erfitt út af þessu, ekki bara ég. Þetta á ekki að gerast og þetta gerist aftur ef það verður ekki tekið á því.“
Eigandi heimilisins var þýsk kona, Waltraud Paulsen, og var hún gerandinn að sögn Guðrúnar Glódísar. Fósturheimilið var í heimahúsi hjá konunni sem bjó þar ásamt eiginmanni sínum og tveimur börnum. Waltraud er fædd árið 1935, er enn á lífi og heitir Anna María Paulsen. Hún er með heilabilun og býr á stofnun.
Guðrún Glódís rifjar upp þegar hún kom á heimilið seinna sumarið sem hún dvaldi þar, þá sex ára gömul.
„Hún tekur á móti mér, tekur mig í fangið, sem er nú bara fallegt af henni að bjóða mig velkomna, en um leið og hún gerir það, af því ég var í kjól, þá rekur hún fingurinn beint upp í leggöngin á mér og hélt honum þar. Það var faðmlagið sem ég fékk við að vera velkomin aftur. Ég er bara barn í litlum kjól og þá ertu komin í hlið heljar.“
Fleiri lýsa ofbeldi á heimilinu í þætti Þetta helst.