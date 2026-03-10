fbpx
Þriðjudagur 10.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Náfrænka bæjarstjóra aftur hrakin frá störfum vegna óánægju – Fær nýja vinnu hjá bænum

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 10. mars 2026 10:47

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Dagný Kristinsdóttir, náfrænka Valdimars Víðissonar bæjarstjóra Hafnarfjarðar, hefur aftur verið hrakin frá störfum sem skólastjóri vegna óánægju starfsmanna. Þetta kemur fram hjá RÚV sem hefur það eftir samskiptastjóra bæjarins að Dagný muni hverfa til annarra starfa fyrir bæinn.

Greint var frá því í nóvember að Dagný væri komin í leyfi á meðan úttekt færi fram á stjórnarháttum í skólanum. Málið kom upp í kjölfar alvarlegra ábendinga frá starfsfólki. Ráðning Dagnýjar árið 2024 var umdeild vegna tengsla hennar við Valdimar, sem þá lá fyrir að tæki við sem bæjarstjóri á kjörtímabilinu, sem og vegna starfsloka hennar í Hvassaleitisskóla árið 2022 þar sem hún sagði starfi sínu sem skólastjóri lausu í kjölfar vantraustsyfirlýsingar 22 starfsmanna skólans.

Eftir að Dagný lét af störfum hjá Hvassaleitisskóla tók hún við stöðu deildarstjóra hjá Setbergsskóla en sat þá líka í bæjarstjórn Mosfellsbæjar.

Valdimar og Dagný eru þremenningar og voru bekkjarfélagar í Grunnskóla Bolungarvíkur á sínum tíma.

Vestfirski miðillinn Bæjarins besta fjallaði um skyldleika þeirra árið 2022 þegar bæði höfðu hlotið brautargengi í sveitarstjórnarkosningunum:

„Dagný og Valdimar voru í sama bekk í Grunnskóla Bolungavíkur og eru auk þess þremenningar, afkomendur Margrétar Guðfinnsdóttur frá Litlabæ og Sigurgeirs Sigurðssonar, skipstjóra frá Markeyri í Skötufirði. Til gamans má geta þess að verðandi bæjarstjóri í Garðabæ, Almar Guðmundsson, er barnabarn Margrétar og Sigurgeirs og því náskyldur Valdimar og Dagnýju.“

Þess má til gamans geta að ritstjóri Bæjarins besta er Kristinn H. Gunnarsson, fyrrum alþingismaður og faðir Dagnýjar.

Sjá einnig:Umdeild ráðning skólastjóra í Hafnarfirði – Náfrænka verðandi bæjarstjóra hreppti hnossið

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Náfrænka bæjarstjóra aftur hrakin frá störfum vegna óánægju – Fær nýja vinnu hjá bænum
Fréttir
Fyrir 59 mínútum
Spyr hvort Skeggi verði rannsakaður
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Nauðgunarmálið á Akureyri: Mennirnir látnir lausir
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Þóra ráðin Kúltúrkveikja hjá Brandenburg
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Skilorðsbundinn dómur fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás á Ölveri
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Berglind fengið nóg: Sýnir skuldastöðu sína eftir að hafa borgað af lánunum árum saman
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Kristján Már beið ósigur í fyrstu orrustunni gegn Reykjavíkurborg
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Kynna til sögunnar nýja tryggingavernd hér á landi fyrir fólk í ofbeldissamböndum

Mest lesið

Nauðgunarmálið á Akureyri: Mennirnir látnir lausir
Læknaneminn hélt hann væri í öruggu skjóli til að fremja brot sín – Það reyndist hinn mesti misskilningur
Sorglegt andlát hjá 15 ára stúlku um helgina – Hneig niður í miðjum leik
Meint hópnauðgun á Akureyri sögð einstaklega hrottaleg
Ungar stjörnur í miklum vandræðum vegna kynferðislegs myndbands með konu – Málið til rannsóknar

Nýlegt

Ung íslensk stúlka rænd á Tenerife – „Hágrátandi og miður sín“
Elín Auður varð fyrir hrottalegu einelti í Garðaskóla – Kölluð öllum illum nöfnum og mat kastað í hana
Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann
Minnist frægs föður síns með hjartnæmri færslu – „Hann finnur ekki fyrir sársauka lengur“
Ofbeldi Ólafs biskups gegn dóttur hans: „Þegar þú deyrð Guðrún Ebba, þá tek ég á móti þér og við verðum alltaf saman“
Með 280 milljónir á mánuði en stendur til boða að fá veglega launahækkun
Uppselt á afmælistónleika Stefáns Hilmarssonar – Aukatónleikar degi síðar
Skotárásin á heimili Rihönnu – Færslur á samfélagsmiðlum geranda sýna stórundarlega hegðun
Auglýsing sem vekur athygli – Hefur verið sakaður um að beita konur ofbeldi
Eric Cantona tekur þátt í stóru verkefni á Íslandi
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Þarf að bera vitni með meintan kvalara sinn í dómsalnum – „Þú fucking þorir ekki að svara“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Meint hópnauðgun á Akureyri sögð einstaklega hrottaleg

Meint hópnauðgun á Akureyri sögð einstaklega hrottaleg
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Meirihluti landsmanna er hlynntur þjóðaratkvæðagreiðslu
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Rafmagnað andrúmsloft á Alþingi – „Í guðanna bænum hættum þessu leikriti. Þetta er hjákátlegt“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Sveitarfélög þurfa ekki að útvega grunnskólabörnum ritföng – Misvísandi skilaboð frá Hafnarfjarðarbæ

Sveitarfélög þurfa ekki að útvega grunnskólabörnum ritföng – Misvísandi skilaboð frá Hafnarfjarðarbæ
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Guðrún og Sigmundur Davíð sögðust vilja þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við ESB – „Ég treysti þjóðinni algerlega í þessu máli“

Guðrún og Sigmundur Davíð sögðust vilja þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við ESB – „Ég treysti þjóðinni algerlega í þessu máli“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Hallgrímur lætur allt flakka um Miðflokkinn – „Það er ekkert fyndið við það“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Lindex opnar í stað Útilífs í Smáralind

Lindex opnar í stað Útilífs í Smáralind
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Segir barn sitt hafa verið beitt mismunun í skólanum vegna uppruna síns
Fréttir
Í gær
Ung íslensk stúlka rænd á Tenerife – „Hágrátandi og miður sín“
Fréttir
Í gær

Birgitta Líf komin í nýtt starf – „Spennandi að fá tækifæri“

Birgitta Líf komin í nýtt starf – „Spennandi að fá tækifæri“
Fréttir
Í gær

Helmingur ungra bandarískra ferðamanna ljúga um þjóðerni sitt – Hundsa fyrirmæli og valda vandræðum á Íslandi

Helmingur ungra bandarískra ferðamanna ljúga um þjóðerni sitt – Hundsa fyrirmæli og valda vandræðum á Íslandi
Fréttir
Í gær
Öðlaðist aftur trú á samfélagið þegar hann varð vitni að atviki á Arnarnesbrú
Fréttir
Í gær
Minnist frægs föður síns með hjartnæmri færslu – „Hann finnur ekki fyrir sársauka lengur“
Fréttir
Í gær

Valgarður lýsir áhyggjum sínum: Hikar við að leggja sömu verkefni fyrir nemendur sína og hann gerði áður

Valgarður lýsir áhyggjum sínum: Hikar við að leggja sömu verkefni fyrir nemendur sína og hann gerði áður
Fréttir
Í gær
Ofbeldi Ólafs biskups gegn dóttur hans: „Þegar þú deyrð Guðrún Ebba, þá tek ég á móti þér og við verðum alltaf saman“
Fréttir
Í gær
Þrír menn grunaðir um nauðgun á Akureyri í nótt
Fréttir
Í gær
Egill spyr hvort hægt sé að sækja um hæli til að losna við ESB-umræðuna
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sigurður Ingólfsson er látinn

Sigurður Ingólfsson er látinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fær að halda hundunum sínum eftir að bæjaryfirvöld á Akranesi gengu of langt

Fær að halda hundunum sínum eftir að bæjaryfirvöld á Akranesi gengu of langt
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ógnaði fólki með hnífi á skemmtistað
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Björn hrekur fullyrðingu um afdrif sjávarauðlinda Íslendinga í ESB – „Munum við geta vaðið í gegnum áróðurinn?“

Björn hrekur fullyrðingu um afdrif sjávarauðlinda Íslendinga í ESB – „Munum við geta vaðið í gegnum áróðurinn?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sakar Sigmund Davíð og Óla Björn um „ótrúlega ósvífna hræsni“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Málningarþjónusta stefndi viðskiptavin þegar hann neitaði að greiða tvöfalt það sem um var samið
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Sænskir borgarar verða sóttir til Dubai – Forgangsröðunin gagnrýnd og hvatt til þess að herinn verði sendur

Sænskir borgarar verða sóttir til Dubai – Forgangsröðunin gagnrýnd og hvatt til þess að herinn verði sendur
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“

Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Hafnarfjarðarbær gefur eftir og deilir ekki lengur við dómarann
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Borgarlínan klýfur Sjálfstæðisflokkinn í borginni