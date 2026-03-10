Náfrænka bæjarstjóra aftur hrakin frá störfum vegna óánægju – Fær nýja vinnu hjá bænum

Dagný Kristinsdóttir, náfrænka Valdimars Víðissonar bæjarstjóra Hafnarfjarðar, hefur aftur verið hrakin frá störfum sem skólastjóri vegna óánægju starfsmanna. Þetta kemur fram hjá RÚV sem hefur það eftir samskiptastjóra bæjarins að Dagný muni hverfa til annarra starfa fyrir bæinn.
Greint var frá því í nóvember að Dagný væri komin í leyfi á meðan úttekt færi fram á stjórnarháttum í skólanum. Málið kom upp í kjölfar alvarlegra ábendinga frá starfsfólki. Ráðning Dagnýjar árið 2024 var umdeild vegna tengsla hennar við Valdimar, sem þá lá fyrir að tæki við sem bæjarstjóri á kjörtímabilinu, sem og vegna starfsloka hennar í Hvassaleitisskóla árið 2022 þar sem hún sagði starfi sínu sem skólastjóri lausu í kjölfar vantraustsyfirlýsingar 22 starfsmanna skólans.
Eftir að Dagný lét af störfum hjá Hvassaleitisskóla tók hún við stöðu deildarstjóra hjá Setbergsskóla en sat þá líka í bæjarstjórn Mosfellsbæjar.
Valdimar og Dagný eru þremenningar og voru bekkjarfélagar í Grunnskóla Bolungarvíkur á sínum tíma.
Vestfirski miðillinn Bæjarins besta fjallaði um skyldleika þeirra árið 2022 þegar bæði höfðu hlotið brautargengi í sveitarstjórnarkosningunum:
„Dagný og Valdimar voru í sama bekk í Grunnskóla Bolungavíkur og eru auk þess þremenningar, afkomendur Margrétar Guðfinnsdóttur frá Litlabæ og Sigurgeirs Sigurðssonar, skipstjóra frá Markeyri í Skötufirði. Til gamans má geta þess að verðandi bæjarstjóri í Garðabæ, Almar Guðmundsson, er barnabarn Margrétar og Sigurgeirs og því náskyldur Valdimar og Dagnýju.“
Þess má til gamans geta að ritstjóri Bæjarins besta er Kristinn H. Gunnarsson, fyrrum alþingismaður og faðir Dagnýjar.
