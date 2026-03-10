Blóðug aðkoma í Edition-málinu – Lýsti sjálfri sér sem skrímsli og sagði fjölskylduna hafa ætlað að deyja saman

Frönsk kona, sem er grunuð um að hafa banað eiginmanni sínum og dóttur á Edition-hótelinu á síðasta ári, hefur verið úrskurðuð í farbann til 30. mars. Farbannsúrskurðurinn var staðfestur í Landsrétti og hefur verið birtur.
Þar má finna lýsingar á málinu sem og skýringar konunnar á harmleiknum.
Í farbannsúrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur frá 30. janúar 2026 segir að lögreglu hefði borist tilkynning frá Edition-hótelinu þann 14. júní og þar sem var óskað eftir aðstoð vegna konu sem væri slösuð eftir fall í sturtu í hótelherbergi.
Á meðan lögregla var á leiðinni á vettvang bárust frekari upplýsingar um að konan væri með stungusár á bringu eftir hníf og að það blæddi töluvert úr sárinu. Jafnframt kom fram að konan væri vopnuð og að meðvitundarlaus karlmaður lægi á gólfi hótelherbergisins undir laki sem hafði verið breitt yfir hann.
Þegar lögreglumenn bar að garði sat konan á gólfinu með áberandi sár á bringunni. Hún sagðist hafa drepið tvær manneskjur. Karlmaðurinn reyndist ekki meðvitundarlaus heldur látinn og var kaldur viðkomu. Í rúminu lá föl kona sem leit út fyrir að vera látin. Maðurinn var með tvo stunguáverka á kvið og látna konan með tvo stunguáverka við brjóst. Töluvert var af blóði á gólfinu sem og blóðug handklæði og fatnaður, bæði í svefnrýminu og inni á baðherbergi. Hnífur fannst á sturtugólfinu.
Hin látnu reyndust vera feðgin, dóttir konunnar og eiginmaður. Fjölskyldan hafði bókað sig inn á hótelið þann 7. júní og haft tvö herbergi á leigu.
Var eftirlifandi konan handtekin á vettvangi og flutt á bráðamóttöku þar sem gert var að sárum hennar. Greindi hún hjúkrunarfræðingi frá því að eiginmaður hennar hefði verið dauðvona og að hún hafi ekki viljað að dóttir þeirra yrði ein eftir lifandi. Hafði konan ætlað að svipta sjálfa sig lífi með því að stinga sig í hjartað. Vildi hún meina að fjölskyldan hefði í sameiningu ákveðið að fremja sjálfsvíg. Dóttirin var fyrst, og tók það víst langan tíma. Síðan stakk eiginmaður konunnar hana í brjóstið en hitti ekki í hjartað. Svo hafi eiginmaðurinn ætlað að stinga sjálfan sig en svo snúist hugur og beðið konu sína um að gera það fyrir sig. Vildi konan ekki tjá sig meira um málið þann 14. júní, en að sögn RÚV lýsti konan sjálfri sér sem skrímsli í fyrstu skýrslutökunni.
Aftur var rætt við hana fjórum dögum síðar og ítrekaði hún þá að um sameiginlega ákvörðun hafi verið að ræða. Hafi þau ætlað að eiga samverustundir á Íslandi áður en þau létu lífið. Sagði hún að maður hennar hefði glímt við erfið veikindi en auk þess hefðu erfið fjárhagsleg erfðamál tekið verulega á fjölskylduna. Dóttirin hafi fengið fullt frelsi til að ákveða eigin örlög og ákvað sjálf að deyja með foreldrum sínum. Sagði hún að dóttirin hafi sjálf beðið um að vera fyrst til að deyja. Að þessu sinni sagði konan að eiginmaður hennar hefði stungið dóttur þeirra og svo konu sína. Hún hafi svo sofnað við hlið manns síns og var hann látinn þegar hún vaknaði. Hún breiddi þá lak yfir líkin og reyndi að þrífa herbergið áður en hún hafði samband við móttöku hótelsins.
Í þriðju yfirheyrslu sagðist konan hafa rankað við sér um nóttina og maður hennar þá verið að reyna að fá hana til að taka utan um rafmagnskapal með honum til að fá rafstuð og deyja þannig saman. Bætti hún svo við að um morguninn hefði hún reynt að svipta sig lífi með því að kveikja á hárblásara í sturtunni.
Konan var úrskurðuð í farbann til 30. mars enda taldi dómari að þar sem hún væri grunuð um alvarleg brot og hefði ekki tengsl við Ísland væri nauðsynlegt að tryggja nærveru hennar svo hægt væri að ljúka rannsókn og taka ákvörðun um saksókn.
Rannsókn málsins teygir sig út fyrir landsteinana, enda um ferðamenn að ræða. Maðurinn er ættaður úr eyjaklasa í Kyrrahafinu, konan er frönsk en fjölskyldan var búsett á Írlandi. Þau voru mjög auðug og skildu eftir erfðaskrá upp á milljarða, en samkvæmt RÚV höfðu harðar deilur staðið um þann pening hjá fjölskyldu mannsins.