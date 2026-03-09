Guðrún og Sigmundur Davíð sögðust vilja þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við ESB – „Ég treysti þjóðinni algerlega í þessu máli“

Fyrir rúmum áratug síðan sögðust bæði Guðrún Hafsteinsdóttir og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, nú formenn Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins, vilja þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Guðrún sagðist algerlega treysta þjóðinni í þessu máli.
Bæði Guðrún og Sigmundur Davíð hafa farið mikinn í fjölmiðlum undanfarna daga og talað gegn þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður sem ríkisstjórnin kynnti að muni fara fram þann 29. ágúst næstkomandi.
„Þetta sýnir í raun raunverulega forgangsröðun ríkisstjórnarinnar, hún talar eins og hún hafi skýrt umboð til að fara af stað í þessa vegferð en ég er alls ekki sammála því,“ sagði Guðrún meðal annars í viðtali við RÚV fyrir helgi.
Vísaði hún til verðbólgu og sveitarstjórnarkosninga sem raka gegn því að láta greiða atkvæði um málið.
Það var hins vegar annað uppi á teningnum síðast þegar Evrópumálin voru jafn mikið til umræðu og nú. Það er árið 2014 þegar Guðrún, þá formaður Samtaka iðnaðarins, ræddi málið við blaðið Frjálsa Verslun.
„Ég tel að við hefðum gott af því að klára þessar viðræður og leyfa síðan þjóðinni að kjósa. Ég treysti þjóðinni algerlega í þessu máli,“ sagði Guðrún í viðtalinu. „Mér þykir eðlilegt að ljúka aðildarviðræðunum og sjá hvað hægt er að semja um – sjá hvað er í boði – en ég er ekki tilbúin að ganga inn í Evrópusambandið hvað sem það kostar.“
Í viðtalinu benti Guðrún á að það hefðu verið Íslendingar sjálfir sem sóttu um aðild að Evrópusambandinu.
„Við megum ekki gleyma því að það vorum við sem fórum fram á viðræður um aðild við Evrópusambandið en ekki öfugt. Mér finnst það álitshnekkir fyrir okkur sem þjóð að ætla síðan að ganga frá hálfkláruðu verki,“ sagði hún.
Annar sem farið hefur mikinn í fjölmiðlum er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins. Meðal annars hefur hann sagt það það sé ekkert hægt sem heiti að „kíkja í pakkann“ heldur snúist aðildarviðræður um það hvernig umsóknarríkið ætli að aðlaga sig að sambandinu.
Líkt og Guðrún þá talaði Sigmundur Davíð með öðrum hætti árið 2013, þegar hann var formaður Framsóknarflokksins og forsætisráðherra. Lofaði Sigmundur Davíð þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að Evrópusambandinu.
„Að sjálfsögðu kemur til þjóðaratkvæðagreiðslu en við ákvörðun tímasetningar á henni verður að meta aðstæður,“ sagði Sigmundur Davíð á blaðamannafundi.