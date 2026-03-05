Lögregla rannsakar meiriháttar líkamsárás

Frekari upplýsingar um árásina koma ekki fram en hún átti sér stað í umdæmi lögreglustöðvar 1 sem sinnir meðal annars miðborginni. Fimm aðilar gista fangageymslur lögreglu og eru 48 mál skráð í kerfum lögreglu á tímabilinu frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun.
Í umdæmi lögreglustöðvar 1 var meðal annars tilkynnt um þjófnað í matvöruverslun, árekstur og afstungu og rúðubrot í heimahúsi. Þá hélt lögreglu uppi sérstöku innbrotaeftirliti í hverfum 108 og 104.
Í umdæmi lögreglustöðvar 2 var eigandi bifreiðar sektaður vegna lagningar á ökutæki sínu og þá var tilkynnt um ungmenni vera að kasta snjóboltum í bíla. Hópurinn var farinn af vettvangi þegar lögregla kom.
Í umdæmi lögreglustöðvar 3 var tilkynnt um ölvaðan einstakling í matvöruverslun sem var að áreita fólk. Lögregla skutlaði manninum til síns heima og segir ekki frekar af honum.
Í umdæmi lögreglustöðvar 4 voru skráningarmerki tekin af fjórum bílum þar sem þær voru ekki með tryggingar og loks var tilkynnt um innbrot í heimahús í hverfi 110. Málið er í rannsókn, að sögn lögreglu.