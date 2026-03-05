Djúp lægð nálgast og hríðarveður á suðvesturhorninu í kvöld

Veðurstofan gerir ráð fyrir suðaustan 18 til 23 metrum á sekúndu með snjókomu eða slyddu. „Slæmt skyggni og léleg akstursskilyrði,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar segir meðal annars:
„Suðlæg átt með éljum sunnan- og vestantil á landinu í dag, en bjartviðri norðaustanlands. Vindur verður óvíða meiri en 10 m/s og því litlar líkur á skafrenningi, en skyggnið getur þó verið slæmt meðan élin ganga yfir. Hiti kringum frostmark yfir daginn, en frost 0 til 5 stig á Norðaustur- og Austurlandi.
Í kvöld nálgast alldjúp lægð úr suðvestri og það hvessir af suðaustri. Í nótt er gert ráð fyrir hríð um tíma sunnan- og vestanlands og hafa gular viðvaranir verið gefnar út fyrir Suðurland og Faxaflóa.“
Að sögn veðurfræðings verður lægðin fyrir vestan land á morgun, föstudag, og er þá búist við sunnan hvassviðri eða stormi og úrkomu um mest allt land, ýmist í formi slyddu, rigningar, eða élja.
Á föstudag:
Sunnan- og suðaustan 15-23 m/s með slyddu eða rigningu, einkum sunnan- og vestantil. Hiti 0 til 6 stig.
Á laugardag:
Hvöss suðvestanátt og él, en þurrt að kalla á norðaustanverðu landinu. Hiti 0 til 4 stig.
Á sunnudag:
Suðvestlæg átt, víða 5-13 m/s og él vestantil, en þurrt austanlands. Frost 0 til 5 stig, en sums staðar frostlaust við sjóinn.
Á mánudag:
Vaxandi sunnanátt með snjókomu, en síðar slyddu eða rigningu. Hlýnandi veður, en að mestu bjart norðaustantil.
Á þriðjudag:
Suðaustanátt og rigning eða slydda suðaustantil, en lengst af þurrt annars staðar. Hiti 1 til 7 stig.
Á miðvikudag:
Útlit fyrir breytilega átt með úrkomu í flestum landshlutum. Ívið svalara.