Miðstöð menntunar og skólaþjónustu tók umdeilda bók úr umferð fyrir nokkrum árum

Örbókin Fötin sem ætluð er til lestrarkennslu og kom föður svarts drengs í uppnám vegna svæsinna staðalímynda var afskrifuð hjá Miðstöð mennunar og skólaþjónustu (MMS) um áramótin 2021/2022 og hefur ekki verið í dreifingu á vegum stofnunarinnar undanfarin ár.
Arnar Þór Joensen Ægisson, faðir á Akranesi, greindi frá því að átta ára sonur hans hefði komið með bókina heim úr skólanum og hafði margar spurningar fram að færa um hana. Upplifun Arnars af bókinni er sú að hún birti þau viðhorf að öll svört börn séu fátæk og öll hvít börn séu rík. Einnig lifi öll börn á Íslandi í allsnægtum en öll börn í Afríku búi við kröpp kjör. Veruleikinn sé hins vegar sá að það sé fátækt til staðar á Íslandi og það séu sannarlega ekki allir fátækir í Afríkuríkjum. Bókin birti andstyggilegar staðalímyndir.
DV barst athugasemd frá MMS vegna fréttarinnar og er þar bent á að bókin sé ekki lengur í dreifingu hjá MMS. Hins vegar sé að finna námsefni í sumum skólum sem ekki er lengur í dreifingu á vegum MMS. Athugasemdin er eftirfarandi:
„Í kjölfar umfjöllunar um örbókina Fötin, sem upphaflega var gefin út árið 2010 af Námsgagnastofnun, vill Miðstöð menntunar og skólaþjónustu koma eftirfarandi á framfæri:
Bókin var tekin úr dreifingu og afskrifuð hjá stofnuninni um áramót 2021/2022 og hefur ekki verið í dreifingu á vegum Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu undanfarin ár.
Vert er að hafa í huga að í mörgum skólum, sérstaklega eldri skólum, er enn að finna eldra námsefni sem ekki er lengur í dreifingu hjá MMS. Slíkt efni getur verið til staðar í bókasöfnum eða kennslusöfnum skóla án þess að vera hluti af núverandi útgáfu- eða dreifingarstarfi stofnunarinnar.
Miðstöð menntunar og skólaþjónustu leggur ríka áherslu á að námsefni sem er í dreifingu endurspegli fagleg viðmið og styðji við virðingu, jafnræði og fjölbreytileika í skólastarfi.
Við tökum ábendingum um eldra efni alvarlega og metum þær í samræmi við þau gildi.“