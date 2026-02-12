fbpx
Fimmtudagur 12.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Svona komst hún að því að eiginmaður hennar byrlaði henni og nauðgaði auk 50 annarra karlmanna

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 12. febrúar 2026 16:30

Gisèle Pelicot

Í nýju viðtali við New York Times, því fyrsta í Bandaríkjunum, rifjar hin franska Gisèle Pelicot upp þá stund þegar hún komst að því að eiginmaður hennar, Dominique Pelicot, hefði gefin henni lyf og nauðgað henni, auk þess að bjóða 50 öðrum karlmönnum að nauðga henni.

Árið 2024 hófust réttarhöld yfir gerendum Giséle og hryllilegar upplýsingar sem komu fram í réttarsalnum vöktu viðbjóð og athygli um allan heim. Það kom í ljós að Gisèle hafði verið beitt áralangri misnotkun á milli 2011 og 2020. Eiginmaður hennar í yfir þrjá áratugi hafði verið að gefa henni lyf og nauðga henni, hafði leyft öðrum körlum að misnota hana og hafði verið að taka upp og ljósmynda kynferðisbrotin.

The Guardian greindi frá því á þeim tíma að talið væri að minnsta kosti 83 karlar hefðu nauðgað Gisèle á þessu tímabili, en aðeins 51 karlmaður (þar á meðal Dominique) var síðar sakfelldur.

Giséle var ekki meðvituð um brot eiginmannsins gegn henni fyrr en hann var handtekinn fyrir að taka myndir upp undir pils kvenna á almannafæri.

Það var við rannsókn lögreglu sem lögreglumenn uppgötvuðu síðan ógeðfelldar myndir sem Dominique hafði af eiginkonu sinni sofandi og nauðgað af öðrum mönnum.

Í viðtalinu við The New York Times, rifjarGisèle upp hvernig hún frétti af misnotkuninni sem hún hafði orðið fyrir.

Lögreglan kallaði hana á sinn fund og þegar hún talaði við lögregluforingjann Perret sá hún „haug af skjölum við hliðina á skrifborði hans“.

„Hann segir við mig: Frú Pelicot, það sem ég ætla að segja þér mun ekki gleðja þig,“ sagði Gisèle. „Ég er virkilega farin að hafa áhyggjur, hjartað slær hratt. Ég segi við hann: Hvað er í gangi?“

Rannsóknarlögreglumaðurinn benti á stóru hrúguna af skjölum og dró upp ljósmynd til að sýna henni. „Hann segir: Kannastu við sjálfa þig á þessari mynd’“ „Og auðvitað þekki ég ekki sjálfa mig,“ segir Gisèle. Tekur hún fram að á myndinni er hún með manni, sem hún þekkti ekki, sem var að nauðga henni.

Hún sagði lögreglunni að hún þekkti ekki manninn og spurði hvort konan á myndinni væri í raun hún; en þá sýndi lögreglumaðurinn henni aðra mynd sem var „nánast eins“.

Lögregluforinginn Perret sagði við hana: „Þetta er herbergið þitt, frú Pelicot. Þetta eru náttborðslamparnir þínir. Við leituðum í húsinu þínu. Þetta eru eigur þínar.“

Gisèle segir að hún hafi þegar þarna var komið aftengst raunveruleikanum og lögregluþjónninn bauðst til að sýna henni myndbönd til að staðfesta það sem hann var að segja henni, en hún sagðist ekki vilja sjá þau.

Lögreglan sagði henni þá að Dominique væri í haldi lögreglu og að hún þyrfti að vita að hún hefði verið nauðgað „of oft“. Aðrir 53 menn höfðu einnig verið handteknir á þessum tíma.

Dominique var í desember 2024 fundinn sekur um allar ákærur um nauðgun og lyfjagjöf Gisèle og var dæmdur í 20 ára fangelsi. 50 meðákærðir gerendur voru allir fundnir sekir, allir nema einn voru ákærðir fyrir nauðgun og hlutu þeir frá þriggja ára upp í fimmtíu ára fangelsi fyrir brot sín.

Viðtalið mun birtast í heild sinni laugardaginn 14. febrúar næstkomandi.

