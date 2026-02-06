fbpx
Laugardagur 07.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan

Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós

Pressan
Föstudaginn 6. febrúar 2026 21:30

Greg Fleniken lést með dularfullum hætti

Ekkert benti til átaka þegar Greg Fleniken fannst látinn á hótelherbergi sínu árið 2010. Engir áverkar voru sjáanlegir á líkinu og var fyrst um sinn talið að hann hefði orðið bráðkvaddur í svefni. Krufning leiddi hins vegar í ljós gríðarlega invortis áverka. Rifbein Gregs voru brotin. Bringubeinið var sprungið. Hjarta hans og lifur voru með rifur. Það sem var þó furðulegast var dökkfjólublár áverki á pungnum, sem var bólginn og rifinn eins og eftir mikið högg. Samt sem áður voru engir marblettir annars staðar. Engir varnaráverkar. Engar skrámur á brjóstkassanum. Engin merki um höggáverka á búknum.

Læknirinn sem framkvæmdi krufninguna, Dr. Brown, gerði upphaflega ráð fyrir að áverkarnir hefðu orðið til við tilraunir til að endurlífga Greg en svo furðulega vildi til að enginn af viðbragðsaðilum minntist þess að hafa reynt slíkt. Það tók tvö ár að fá sannleikann upp á yfirborðið um hvaða ótrúlega atburðarás varð til þess að Greg Fleniken lést.

Hringdi í eiginkonuna og dó

Fleniken, sem var 55 ára, starfaði sem sérfræðingur í land- og námuréttindum. Hann var búsettur í Lafayette í Louisiana-fylki samt fjölskyldu sinni en hann ferðaðist mikið vegna starfs síns, sér í lagi um Texas, og gisti reglulega á MCM Elegante-hótelinu í Beaumont í Texas.

Greg var rólegur hótelgestur með afbrigðum og hafði yfirleitt þann háttinn á að fara upp á hótelherbergið sitt eftir erfiðan vinnudag með súkkulaðistykki, örbylgjupopp og sígarettupakka og hafa það náðugt uppi í rúmi fyrir framan sjónvarpið. Þá hringdi hann alltaf  í eiginkonu sína, Susie, fyrir háttinn og það gerði hann kvöldið sem hann lést, 15. september 2010.

Morguninn eftir fannst hann látinn á gólfinu við hlið rúmsins, enn í náttfötunum og með sígarettu milli fingranna.

Lance Mueller hlaut loks makleg málagjöld

Þremenningarnir í næsta herbergi höfðu ýmislegt á samviskunni

Eiginkonan Susie var ekki sátt með þau málalok að Greg hefði orðið bráðkvaddur, sér í lagi í ljósi hinna dularfullu innvortis áverka. Hún réð einkaspæjara Ken Brennan til að rannsaka málið og þrotlaus vinna hans varð til þess að hið sanna kom í ljós.

Kvöldið sem Fleniken lést sátu þrír vinnufélagar í að sumbli í næsta herbergi og horfðu á íþróttir. Þeir höfðu verið yfirheyrðir vegna dauðfallsins en þremenningarnir, sem allir störfuðu sem rafvirkjar, komu allir af fjöllum og sögðust ekki hafa heyrt né séð neitt sem gæti skýrt málið. Það reyndist vera helber lygi.

Einn af þremenningunum,Lance Mueller, hafði í ölvímu dregið upp skammbyssu og byrjað að sveifla henni. Skyndilega hljóp skot úr byssunni sem blessunarlega, að því er þremenningarnir töldu, endaði í hótelveggnum. Enginn virtist hafa orðið voðaskotsins var í hótelinu og félagarnir fylltu upp í byssukúlugatið með tannkremi.

Þeir töldu sig hafa sloppið með skrekkinn en brá svo eflaust verulega í brún þegar lík Greg Fleniken uppgötvaðist í næsta herbergi morguninn eftir. Þeir létu hins vegar á engu bera og greindu ekki frá voðaskotinu við skýrslutöku lögreglu.

Sárið lokaðist og ruglaði lækninn í ríminu

En það var einkaspæjarinn Brennan sem komst að hinu sanna. Það sem hafði gerst var að byssukúlan hafði farið í gegnum vegginn og skotist milli fóta Fleniken. Hún hafði farið inn í líkama hans í gegnum punginn og staðnæmst í hjarta hans. Fleniken hafði upplifað gríðarlegan sársauka og rokið upp úr rúminu en sennilega stóð dauðastríð hans aðeins yfir í 30 sekúndur. Þá féll hann dauður fram fyrir sig.

Húðin yfir pungnum er síðan svo teygjanleg að byssukúlugatið hafði í raun lokast af sjálfu sér og það ruglaði Dr. Brown, lækninn sem gerði krufninguna, í ríminu.

Að endingu játaði Lance Mueller á sig manndráp af gáleysi og var dæmdur í 10 ára fangelsi árið 2012. Félagar hans, sem hylmdu yfir glæpinn, hlutu vægari dóma fyrir aðild sína að málinu.

 

