Joe Biden hættur við forsetaframboðið

Joe Biden, forseti Bandaríkjanna, hefur ákveðið að leitast ekki eftir endurkjöri í embættið. Þetta kemur fram í færslu Biden á samfélagsmiðlinum X en þar lýsir hann yfir stuðningi við Kamölu Harris, varaforseta Bandaríkjanna, sem eftirmann sinn og hvatti fólk til þess að styrkja kosningabaráttu hennar. Sagði hann það hafa verið sína bestu ákvörðun að velja Harris sem varaforsetaefni sitt á sínum tíma.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024