Fangar eru notaðir sem fallbyssufóður í „hakkavélinni“ – Nú hafa þeir fengið nóg

Orustan um Bakhmut hefur staðið yfir mánuðum saman og hefur bærinn verið kallaður „hakkavélin“ vegna hins mikla mannfalls sem bæði Rússar og Úkraínumenn hafa orðið fyrir. Bardögunum í og við bæinn hefur verið líkt við það sem átti sér stað í fyrri heimsstyrjöldinni, skotgrafahernaður er stundaður þar og stórskotaliði beitt af miklum móð.

TV2 segir að ýmislegt bendi til að stríðsgæfan sé að snúast Úkraínu í vil í orustunni um bæinn. Margir af rússnesku hermönnunum, sem berjast um bæinn, eru málaliðar á vegum Wagnerhópsins. Margir þeirra eru fangar sem var heitið sakaruppgjöf gegn því að ganga til liðs við Wagnerhópinn og fara til Úkraínu að berjast.

Málaliðarnir hafa orðið fyrir miklu mannfalli í og við Bakhmut og virðist nú sem baráttuandinn hafi yfirgefið þá.

Á síðustu dögum hafa mörg myndbönd verið birt á samfélagsmiðlum þar sem ekki er annað að sjá en að málaliðarnir hafi misst baráttuviljann.

Á mánudaginn deildi Christo Grozev, sem er blaðamaður hjá rannsóknarfjölmiðlinum Bellingcat, myndbandi á Twitter. Það er frá Bakhmut og sýnir að sögn Grozev liðsmenn Wagnerhópsins sem gera lítið úr Valery Gerassimov, starfsmannastjóra rússneska varnarmálaráðuneytisins, og kalla hann „kúk“.

Wagner mercenaries call Russian MoD's Chief of Staff "piece of shit" on camera. "You are a piece of shit ..where are the shells? We have no shells anymore here [at Bahmut]".

Prigozhin says he has "nothing to say about this video", essentially endorsing the attack on Gerassimov. pic.twitter.com/wObdezaHmZ

— Christo Grozev (@christogrozev) December 26, 2022