Sjáðu viðbrögð Íslendinga við afléttingunum: „Mig langar að djamma“ – „Að aflétta öllu mun drepa fólk“

Öllum takmörkunum vegna Covid-19 verður aflétt á miðnætti næstkomandi föstudag. Þetta kom fram í máli Willums Þórs Þórssonar heilbrigðisráðherra á blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar sem lauk eftir hádegi í dag.

Eins og við var að búast flýttu margir Íslendingar sér beinustu leið á samfélagsmiðilinn Twitter til þess að segja hvað þeim finnst um afléttingarnar eða til að gera eitthvað grín í tilefni þeirra.

Ljóst er að skiptar skoðanir eru á afléttingunum, fjölmargir eru himinlifandi með þær og þá kannski sérstaklega vegna þess að nú getur fólk loksins djammað eins og árið 2019. Aðrir eru þó uggandi yfir afléttingunum og hugsa um viðkvæmu hópana sem gætu komið illa út vegna þeirra.

Hér fyrir neðan má sjá það helsta sem Íslendingar á Twitter hafa að segja um afléttingarnar:

eitthvað segir mér … og … bear with me hérna… að þessi helgi… verði Absolutely Fucked Up

— kalli🍒 (@kirsuberjabaka) February 23, 2022