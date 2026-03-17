Sandra og Heimir selja í Hveragerði og flytja sig um set

Sandra Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri þingflokks Viðreisnar, bæjarfulltrúi og forseti bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar og varaþingmaður Viðreisnar í Suðurkjördæmi, og Heimir Eyvindarson, skólastjóri Kvíslarskóla og meðlimur sveitarinnar Á móti sól, hafa sett einbýlishús sitt í Hveragerði á sölu.
Parið hyggst þó ekki flytja úr bænum, eða eins og Sandra segir á Facebook:
„Við Heimir erum að selja fallega Drekahraunið okkar. Hér hefur okkur liðið mjög vel og eigum einstaklega góða nágranna. Við erum ekki að fara úr Hveragerði – svo það sé sagt! Mæli með.“
Húsið er 178,8 fm, þar af bílskúr 40,4 fm, byggt árið 2021. Ásett verð er 114,9 milljónir króna.
Húsið skiptist í forstofu, miðrými með eldhúsi og stofu, úr miðrými er farið í sjónvarpshol, svefnherbergi og baðherbergi.
Svefnherbergin eru þrjú. Einnig er þvottahús með aðgengi út í garð og innangengt í bílskúrinn.
