Drottningin sagði Markle hafa „heilaþvegið“ Harry

Bretadrottning Camilla sagði vinkonu sinni í trúnaði að Meghan Markle hefði „heilaþvegið“ Harry prins í miðri deilu konungsfjölskyldunnar samkvæmt nýrri bók.
Höfundurinn Tom Bower heldur því fram að athugasemdin hafi komið þegar samband Sussex-hjónanna og annarra meðlima konungsfjölskyldunnar náði suðumarki stuttu eftir glæsilega brúðkaupsveislu þeirra í St. George’s kapellunni árið 2018. Markle og Harry héldu síðan í brúðkaupsferð um Miðjarðarhafið, en innan hallarmúranna voru hveitibrauðsdagarnir þegar komnir á endastöð.
Í bók Bower, Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family, segir hann að ástandið hafi breyst fljótlega eftir að nýgiftu hjónin sneru aftur til Bretlands.
Spennuþrungið ástand milli Harrys og eldri bróður hans, prins Vilhjálms, fór úr böndunum og Markle réðst á mág sinn í átökunum.
„Ef þér er sama, taktu þá fingurinn úr andlitinu á mér,“ á Markle að hafa svarað Vilhjálmi í spennuþrungnum orðaskiptum.
Drottningin Camilla mun síðan hafa sagt við vinkonu sína í trúnaði beinum orðum: Markle hefur „heilaþvegið“ Harry.
Vilhjálmur varaði yngri bróður sinn við því að ástarsambandið væri að þróast of hratt, að sögn Bower, sem vitnar í heimildarmann. Á sama tíma er sagt að Kattín Middleton, prinsessa af Wales, hafi deilt sömu áhyggjum og talið að Harry gæti verið viðkvæmur fyrir áhrifum Markle.
Bower hélt einnig því fram að hertoginn og hertogaynjan af Sussex hefðu fundið fyrir langvarandi gremju yfir stöðu sinni í konunglegu goggunarröðinni, að eilífu ætlað að vera „varaskeifa“ frekar en arftakar.
Að sögn Bower varð Harry að lokum „heltekinn af hefndarþrá“. Þessi spenna leiddi að lokum til dramatískst brotthvarfs Sussex-hjónanna frá konungsfjölskyldunni. Árið 2020 létu Harry og Markle af störfum sem starfandi konungsfjölskyldumeðlimir og yfirgáfu Bretland, sem hleypti af stokkunum því sem gagnrýnendur kölluðu allsherjarárás þeirra gegn konungsfjölskyldunni. Frá viðtali þeirra við Oprah Winfrey árið 2021 til afhjúpandi endurminninga Harry, Spare árið 2023, létu hjónin ítrekað í ljós kvartanir sínar yfir lífinu í höllinni. Harry kom einnig áhorfendum á óvart með viðtali við BBC sem vakti athygli og innihélt fleiri illa dulbúnar athugasemdir við konungsfjölskylduna.
En það gæti verið möguleiki á sáttum. Harry gæti rétt út sáttarhönd með því að bjóða föður sínum, Karli konungi, að opna Invictus-leikana árið 2027 í Birmingham. Feðgarnir hafa aðeins átt tvo stutta fundi á undanförnum árum, en ef af yrði myndu feðgarnir standa saman á sviðinu á meðan Harry uppfyllir langþráðan draum um að konungurinn hleypi af stokkunum viðburðinum.
Markle er hins vegar enn að glíma við ímyndarvanda í eigin verkefnum. Í síðustu viku sleit Netflix samstarfi sínu við lífsstílsmerki hennar, As Ever. Heimildarmaður sagði að samstarfið væri ekki lengur skynsamlegt eftir að hætt var við fyrirhugaða þáttaröð hennar, With Love.
Teymi Markle heldur því þó fram að vörumerkið haldi áfram af fullum krafti og segir að það sé nú „tilbúið til að standa á eigin fótum“ með „spennandi ár framundan“. Næsta verkefni er lúxus kvennaathvarf í Ástralíu þar sem þátttakendur þurfa að greiða allt að 2.288 dollara (288 þúsund krónur) fyrir VIP-aðgang. Ferðin er á sama tíma og fyrirhuguð Ástralíuferð Harry og Markle, sem búist er við að feli í sér einkafundi, viðskiptaviðburði og góðgerðarviðburði.