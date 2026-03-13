Stutt upptaka úr Ring-myndavél setti af stað óvænta atburðarás

Brittany ákvað í þetta skiptið að nýta sér þjónustu heimsendingarfyrirtækisins DoorDash.
Það sem vakti strax athygli hennar var þegar hún sá hver það var sem kom með matinn; eldri maður sem virtist eiga í töluverðum erfiðleikum með að ganga. Velti hún fyrir sér hvers vegna maðurinn væri ekki bara sestur í helgan stein, enda augljóslega kominn af léttasta skeiði.
Brittany ákvað að birta myndbandið úr Ring-myndavélinni á samfélagsmiðlum. „Hjálpið mér að finna þennan dásamlega mann! Af hverju þarf hann að vinna fyrir DoorDash?“
Smith komst fljótlega að því að sendillinn, sem aðeins hefur verið nafngreindur sem Richard, hafi verið farinn á eftirlaun fyrir nokkru síðan en neyðst til að fara aftur út á vinnumarkaðinn eftir að eiginkona hans missti vinnuna.
Brittany ákvað að hrinda af stað söfnun á vefnum GoFundMe svo hjónin gætu fengið aðstoð við að greiða reikninga og lyfjakostnað hjónanna. Eftir samtal við Richard komst hún að því að hann væri ekki á vinnumarkaðnum „af því að hann vilji það“ og hvatti hún fólk til að leggja sitt af mörkum svo hann gæti sest aftur í helgan stein.
Óhætt er að segja að söfnunin hafi gengið vel og hafa nú þegar safnast rúmlega 530 þúsund Bandaríkjadalir, tæpar 67 milljónir króna á núverandi gengi.
Smith segist vera orðlaus yfir viðbrögðunum og ákaflega þakklát. Ætla má að Richard sé það einnig og þurfi ekki að fara í fleiri sendingar fyrir DoorDash.