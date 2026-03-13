Föstudagur 13.mars 2026

Stutt upptaka úr Ring-myndavél setti af stað óvænta atburðarás

Föstudaginn 13. mars 2026 19:30

Þegar Brittany Smith, íbúi í bænum Manchester í Tennessee í Bandaríkjunum, fékk meldingu um að einhver væri við útidyrnar á heimili hennar vissi hún sem var að Starbucks-sendingin sem hún hafði pantað sér væri komin.

Brittany ákvað í þetta skiptið að nýta sér þjónustu heimsendingarfyrirtækisins DoorDash.

Það sem vakti strax athygli hennar var þegar hún sá hver það var sem kom með matinn; eldri maður sem virtist eiga í töluverðum erfiðleikum með að ganga. Velti hún fyrir sér hvers vegna maðurinn væri ekki bara sestur í helgan stein, enda augljóslega kominn af léttasta skeiði.

Brittany ákvað að birta myndbandið úr Ring-myndavélinni á samfélagsmiðlum. „Hjálpið mér að finna þennan dásamlega mann! Af hverju þarf hann að vinna fyrir DoorDash?“

Smith komst fljótlega að því að sendillinn, sem aðeins hefur verið nafngreindur sem Richard, hafi verið farinn á eftirlaun fyrir nokkru síðan en neyðst til að fara aftur út á vinnumarkaðinn eftir að eiginkona hans missti vinnuna.

Brittany ákvað að hrinda af stað söfnun á vefnum GoFundMe svo hjónin gætu fengið aðstoð við að greiða reikninga og lyfjakostnað hjónanna. Eftir samtal við Richard komst hún að því að hann væri ekki á vinnumarkaðnum „af því að hann vilji það“ og hvatti hún fólk til að leggja sitt af mörkum svo hann gæti sest aftur í helgan stein.

Óhætt er að segja að söfnunin hafi gengið vel og hafa nú þegar safnast rúmlega 530 þúsund Bandaríkjadalir, tæpar 67 milljónir króna á núverandi gengi.

Smith segist vera orðlaus yfir viðbrögðunum og ákaflega þakklát. Ætla má að Richard sé það einnig og þurfi ekki að fara í fleiri sendingar fyrir DoorDash.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Stutt upptaka úr Ring-myndavél setti af stað óvænta atburðarás
Fókus
Fyrir 12 klukkutímum
Harrison Ford kom með óvænta kynlífsjátningu – „Að sjálfsögðu hef ég gert það“
Fókus
Fyrir 14 klukkutímum
Jónas Sen fór á tónleika í Hörpu og var ekki hrifinn – „Keisarinn var allsber“
Fókus
Í gær
Nicole Kidman hefur kysst marga en þessi koss var sá allra versti
Fókus
Í gær
Skagarokk snýr aftur – Tveggja kvölda mini-festival
Fókus
Í gær
Patrekur Jamie ætlar að kjósa flokkinn sem er tilbúinn að lofa þessu – „Hvað er að frétta?“
Fókus
Í gær
Setur í ljósi sögunnar spurningarmerki við yfirlýsingu RÚV – „Hefur hvorki fjallað um málið né birt tilkynningu“
Fókus
Í gær
Segir ástarsambandið við Scorsese hafa haft fleiri lög en lasagna

Mest lesið

Segir ummæli Sigmundar Davíðs þau ljótustu sem hann hefur heyrt – Sigmundur svarar fyrir sig
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Eyjan undan ströndum Írans sem enginn þorir að ráðast á
Faðir lét barnaperra hafa það óþvegið – „Þú átt ekki að vera á leikvellinum“
Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“

Nýlegt

Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“
Eyjan undan ströndum Írans sem enginn þorir að ráðast á
Látin eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Huggun í því að þjáning hennar er á enda
Áhrifavaldur í hrakningum á Íslandi – Þurfti að sofa í fjárhúsi – „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins“
Barcelona opnar samtal við City – Vilja vera í forgangi ef Haaland verður seldur
Harrison Ford kom með óvænta kynlífsjátningu – „Að sjálfsögðu hef ég gert það“
Fólk gapandi eftir að upplýst var um fund Miðflokks með öfgasamtökum – „Trúðarnir heimsóttu Trumpistan“
United á eftir Fernandes sem gæti verið til sölu í sumar
Skíðagöngufólki bjargað niður af Hofsjökli
Fókus
Fyrir 3 dögum
Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Uppselt á afmælistónleika Stefáns Hilmarssonar – Aukatónleikar degi síðar

Uppselt á afmælistónleika Stefáns Hilmarssonar – Aukatónleikar degi síðar
Fókus
Fyrir 3 dögum
Skotárásin á heimili Rihönnu – Færslur á samfélagsmiðlum geranda sýna stórundarlega hegðun
Fókus
Fyrir 3 dögum
Óður Elísu og Selmu – Breytingar sem margar konur ættu að tengja við
Fókus
Fyrir 3 dögum

Fallegasta stúlka í heimi er trúlofuð

Fallegasta stúlka í heimi er trúlofuð
Fókus
Fyrir 3 dögum

Hólmfríður áttaði sig á þessu á fyrirlestri með eiginmanninum – „Hann bara talaði inn í hjartað á mér“

Hólmfríður áttaði sig á þessu á fyrirlestri með eiginmanninum – „Hann bara talaði inn í hjartað á mér“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Það getur aukið vinsældir þínar ef þú hlærð að eigin mistökum
Fókus
Fyrir 4 dögum

TikTok myndband segir að fólk fái tilkynningar þegar því er flett upp í Íslendingabók – En hvað er hið sanna?

TikTok myndband segir að fólk fái tilkynningar þegar því er flett upp í Íslendingabók – En hvað er hið sanna?
Fókus
Fyrir 4 dögum
Klæddi sig í 24 bleyjur og dýfði sér í Thames fljót til að mótmæla – Fékk lífshættulegan sjúkdóm
Fókus
Fyrir 4 dögum
Þórhallur segir það áfall að hafa ekki verið boðinn í partý XXX Rotweiler hunda
Fókus
Fyrir 4 dögum

Vikan á Instagram: „Aldrei of gömul“

Vikan á Instagram: „Aldrei of gömul“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Elín Auður varð fyrir hrottalegu einelti í Garðaskóla – Kölluð öllum illum nöfnum og mat kastað í hana

Elín Auður varð fyrir hrottalegu einelti í Garðaskóla – Kölluð öllum illum nöfnum og mat kastað í hana
Fókus
Fyrir 6 dögum
Útskrifaðist með 9,7 í meðaleinkunn en gat ekki lesið sér til gagns
Fókus
Fyrir 6 dögum
Þetta er barnaefnið sem olli Íslendingum martröðum
Fókus
Fyrir 6 dögum

Leikarinn segir komið að leiðarlokum eftir að hafa kennt sér meins í baki og mjöðm undanfarið

Leikarinn segir komið að leiðarlokum eftir að hafa kennt sér meins í baki og mjöðm undanfarið
Fókus
Fyrir 1 viku
Simmi Vill byrjaður í nýrri vinnu
Fókus
Fyrir 1 viku
Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“
Fókus
Fyrir 1 viku
Fær loksins nafnið sitt á Húsó en málinu langt í frá lokið
Fókus
Fyrir 1 viku

„Óþægilegi nágranninn er að eyðileggja líf mitt“

„Óþægilegi nágranninn er að eyðileggja líf mitt“
Fókus
Fyrir 1 viku

Hrollvekjandi lýsingar Íslendinga af svefnrofalömun – „Sá hann stundum kíkja upp stigann eða fann hann leggjast niður á dýnuna við hliðina á mér“

Hrollvekjandi lýsingar Íslendinga af svefnrofalömun – „Sá hann stundum kíkja upp stigann eða fann hann leggjast niður á dýnuna við hliðina á mér“
Fókus
Fyrir 1 viku
Afhjúpar dónalegustu stjörnurnar sem hún hefur unnið með
Fókus
Fyrir 1 viku

„Manstu þegar maður gat klárað Facebook? þú áttir bara 3 Facebook metra ólesna“

„Manstu þegar maður gat klárað Facebook? þú áttir bara 3 Facebook metra ólesna“
Fókus
Fyrir 1 viku
Ein þekktasta söngkona West End mætir í Hörpu
Fókus
Fyrir 1 viku
Gaf eiginmanni sínum óvenjulega fertugsafmælisgjöf – Þetta voru áhrifin á sambandið
Fókus
Fyrir 1 viku

„Eru menn á miðjum aldri enn þá að vakna á sunnudegi með tvö ný tattoo?“

„Eru menn á miðjum aldri enn þá að vakna á sunnudegi með tvö ný tattoo?“
Fókus
Fyrir 1 viku

Drífa Viðar, Hvalbak og Silfurgengið hlutu Fjöruverðlaunin

Drífa Viðar, Hvalbak og Silfurgengið hlutu Fjöruverðlaunin
Fókus
Fyrir 1 viku
„Þetta segir mér það að treysta ekki fólki nema ég gjörþekki það“
Fókus
Fyrir 1 viku
Íslensku lögin sem Laufey segir að allir verði að hlusta á