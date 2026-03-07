fbpx
Laugardagur 07.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Þetta er barnaefnið sem olli Íslendingum martröðum

Kristinn H. Guðnason
Laugardaginn 7. mars 2026 16:00

Barnaefni eða hryllingsmyndir?

Barnaefni er yfirleitt framleitt til þess að hafa ofan af fyrir börnum, skemmta þeim og fræða. Stundum gerist það þó óvart að barnaefni beinlínis skelfir börn. Svo mikið að persónur eða atriði geta setið í minninu áratugum saman og valdið martröðum.

Á samfélagsmiðlinum Reddit fóru fram umræður um einmitt þetta. Hérna er barnaefnið sem hefur valdið Íslendingum martröðum.

 

Pétur og úlfurinn – Útvarpsleikrit og teiknimynd með tónlist eftir Sergei Prokofiev

„Fyrir mig var það alltaf úlfurinn í Pétur og Úlfurinn. Man ég var sirka 3ja og hlustandi á Örn Árnason útgáfuna, hljóp alltaf úr herberginu þegar úlfurinn kom.“

Nemó í undralandi – Japönsk teiknimynd

„Reyndi að horfa á hana aftur fyrir svona 10 árum. Gat ekki klárað því mér leið svo illa.“

„Sótthitamartröð á spólu.“

Benjamín dúfa – Kvikmynd byggð á barnabók Friðriks Erlingssonar

„Ég las bókina fyrst, þannig að ég vissi við hverju var að búast.“

Fuglastríðið í Lumbruskógi – Dönsk teiknimynd

„“Hroði er að koma!“ -Ég, í hvert skipti sem að hópur af fuglum drífur sig í burt.“

„Dúfan maður, Dúfan sjokkeraði mig.“

Prinsessan og durtarnir – Ungversk teiknimynd

„Er þrítugur og hef ekki enn þá þorað að horfa aftur á þessi skrímsli.“

„Ég man bara eftir að vera heima hjá ömmu, ég var svona 4 ára og ég hljóp út öskurgrátandi. Man ekki neitt eftir myndinni sjálfri.“

Sagan endalausa – Vestur þýsk kvikmynd

„Man enn eftir martröðunum sem helvítis úlfurinn úr Neverending Story olli mér.“

„Þetta með hestinn var samt verra.“

Múmínálfarnir – Teiknimyndir byggðar á finnskum bókum eftir Tove Jansson

„Morrrinn, hattífattarnir og töframaðurinn. Það var nóg af martraðaeldsneyti í múmínálfunum.“

„Múmínàlfarnir fokkuðu mér upp.“

Karíus og Baktus – Norsk stuttmynd byggð á leikriti Thjorbjörn Egner

„Fæ gæsahúð ef ég heyri upphafsstefið enn í dag.“

„Þetta var allt viljandi gert og virkaði á börnin.“

Þytur í laufi – Þættir og kvikmyndir byggðar á bókum hins breska Kenneth Grahame

„Mér fannst Wind in the Willows alltaf frekar óþægilegt, creepy stuff.“

Brúðubíllinn – Brúðuleikhús Helgu Steffensen

„Vinn á leikskóla og brúðubíllinn kom um daginn og ég var með ógeðishroll allan tíman, komu einhvern tíman á róló fyrir 30 árum og ég hef ekki beðið bætur síðan þá.“

Ronja Ræningjadóttir – Sænsk kvikmynd byggð á bók Astrid Lindgren

„NÚ SKAL ÉG SÆKJA SYSTUR MÍNAR!“

Litla lirfan ljóta – Íslensk teiknimynd

„Viðbjóðslegt myndefni. Ætti að vera bannað.“

„Af einhverri ástæðu er ég alltaf að sjá klippur af orminum í myndinni hvísla Á rússnesku á insta reels.“

 

 

