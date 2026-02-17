Hafþór lýsir erfiðasta atriðinu í Game of Thrones – „Þetta var martröð“

Sjónvarpsþáttaröðin um Krúnuleikana, Game of Thrones, gerðu Hafþór Júlíus Björnsson aflraunamann heimsfrægan. Hann er einmitt oft kallaður Fjallið eftir persónunni Gregor Clegane, eða Fjallinu, sem hann lék í þáttunum.
En Game of Thrones tóku sinn toll af Hafþóri eins og hann lýsir í nýlegu viðtali. Þar fer hann yfir eftirminnilegustu og erfiðustu atriðin í þáttunum.
„Sum atriðin í Game of Thrones voru erfiðari en önnur vitaskuld,“ sagði Hafþór í viðtalinu. Nefnir hann sérstaklega lokabardagann við bróður sinn, Sandor Clegane eða Hundinn, leikinn af skoska leikaranum Rory McCann.
„Við börðumst upp og niður stigana og ég var með gríðarlegt magn af farða á mér og í risastórri brynju inni í stúdíóinu. Þeir byggðu risa stiga þar inni og það var heitt. Myndavélar og ljósi beint að þér og þú ert að berjast og klifra stiga…. og það þurfti að taka þetta aftur og aftur og aftur. Fótleggirnar á þér brenna. Þér líður eins og þú sért í sauna-baði, augun á þér eru að svitna út úr hauskúpunni… þetta var martröð.“
Þessar tökur hafi verið mjög lýjandi og þurftu mikinn undirbúning á hverjum einasta degi.
„Þú verður andlega mjög þreyttur þegar þú þarft að vakna klukkan 2:00 á hverri einustu nótt og fara í förðun í marga klukkutíma og svo í tökur allan daginn…. í marga daga. Þetta fokkar þér upp, þú verður virkilega þreyttur,“ sagði Hafþór.
Viðtalið má sjá hér: