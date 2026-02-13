Steven Spielberg gaf 3 milljónir í söfnun fyrir fjölskylduna

Steven Spielberg og eiginkona hans, leikkonan Kate Capshaw, gáfu 25.000 dali eða rúmar 3 milljónir króna til GoFundMe söfnunarinnar fyrir fjölskyldu leikarans James Van Der Beek.
Hjónin gáfu upphæðina á fimmtudag, samkvæmt GoFundMe síðunni, þar sem Spielberg og Capshaw eru talin meðal helstu styrktaraðila söfnunarinnar.
Spielberg tengist Van Der Beek, sem lést á miðvikudag eftir næstum þriggja ára baráttu við krabbamein í ristli og endaþarmi, í gegnum persónu Van Der Beek í vinsælu þáttaröðinni Dawson’s Creek. Van Der Beek lék Dawson Leery, upprennandi kvikmyndagerðarmann sem dáði Spielberg.
Spielberg kom meira að segja óvænt fram á endurfundi Dawson’s Creek teymisins í september 2025, en Van Der Beek neyddist til að hætta þátttöku vegna heilsufarsvandamála. Spielberg gerði myndband fyrir góðgerðarviðburðinn í samstarfi við F Cancer.
„Dawson, þú náðir þessu,“ sagði Spielberg í myndbandinu. „Kannski fæ ég einhvern tímann að eiga Dawson’s fataskáp.“
Vinir Van Der Beek stofnuðu GoFundMe söfnun á miðvikudag fyrir eiginkonu hans, Kimberly, og sex börn þeirra: Oliviu, 14 ára, Joshua, 13 ára, Annabel, 12 ára, Emiliu, átta ára, Gwendolyn, sex ára, og Jeremiah, þriggja ára.
GoFundMe tekur fram að fjölskyldan sé „fjárlaus“ vegna kostnaðar sem tengist veikindum Van Der Beek og standi frammi fyrir „óvissri framtíð“.
„Þau vinna hörðum höndum að því að vera áfram heima og tryggja að börnin geti haldið áfram námi sínu og viðhaldið einhverju stöðugleika á þessum ótrúlega erfiða tíma,“ segir á GoFundMe síðunni og segir að framlögin muni hjálpa til við að standa straum af nauðsynlegum framfærslukostnaði fjölskyldunnar, greiða reikninga og styðja við menntun barnanna.
GoFundMe hefur síðan safnað yfir 2,3 milljónum dala þegar þetta er skrifað. Meðal frægra einstaklinga sem hafa gefið eru leikkonan Zoe Saldaña, sem stofnaði reglulega framlög upp á 2.500 dali á mánuði, sem og Derek Hough, Ricki Lake, Lydia Hearst og Kaley Cuoco.