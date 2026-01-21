Eliza afhjúpar næstu bók sína

Eliza Reid fyrrum forsetafrú Íslands birti í dag kápu næstu bókar sinnar og umfjöllunarefni.
„Jákvæðar fréttir fyrir ykkur í dag, vonandi: Ég er mjög spennt að tilkynna að næsta bók mín kemur út í vor. Hún er um tíma minn sem forsetafrú Íslands, en einnig um það hvernig má nýta óvænt tækifæri í lífinu. „The First lady Next Door: Endurminningar frá Íslandi, sjálfsmynd og óvæntu ævintýri“ fjallar um hvernig hægt er að nýta óvæntar stundir í lífinu sem best og ég vona að hún sé hvetjandi og stundum fyndin áminning um að við höfum öll rödd og að við ættum að leitast við að nota raddir okkar til að hjálpa til við að ýta hlutunum í rétta átt.“
Bókin kemur út í apríl á íslensku og ensku og er þegar hægt að forpanta á ensku. Eliza segist munu deila nánari upplýsingum um íslensku útgáfuna um leið og þær liggja fyrir.
„Forpantanir eru ótrúlega mikilvægar fyrir höfunda þar sem þær hjálpa til við að senda öllum þessum dularfullu reikniritum merki um að áhugi sé á bók. Svo ef þú vilt lesa um þann mikla heiður að vera forsetafrú Íslands í átta ár, ásamt hugleiðingum um ást mína á bridge, fyrstu árin mín á Íslandi, ferð til Timbúktú og eina (stutta!) skiptið sem ég var íþróttameistari, væri ég mjög þakklát ef þú myndir íhuga að forpanta og kannski líka segja vini frá því.“
Um bókina:
„Hvað ef lífið sem þú skipulagðir ekki er það þar sem þú finnur rödd þína?
Í byrjun árs 2016 voru stærstu daglegu markmið Elizu Reid, sem fæddist í Kanada, hófleg en innihaldsrík: að fara í sturtu án þess að eitt af fjórum börnum hennar þyrfti að þjóta inn á baðherbergið, að juggla viðskiptavinum án þess að missa af skilafresti og að stækka verkefnið Writers Retreat sem hún var að byggja upp frá grunni. Hvað var ekki á bingóspjaldinu hennar? Að eiginmaður hennar, bókhneigður sagnfræðiprófessor í peysu, myndi bjóða sig fram til forsetaembættis Íslands … og sjö vikum síðar, í raun vinna.
Skyndilega var Elizu kastað inn í nýtt líf sem forsetafrú kjörlands síns, með augu þjóðarinnar að fylgjast með hverri hreyfingu hennar, sem eiginkona einhvers. Án leiðbeiningabókar (hún googlaði hvernig á að beygja sig áður en hún hitti Danadrottningu) ákvað hún að gera það sem hún hafði alltaf gert: finna út úr því á eigin forsendum.
Að hluta fiskur úr vatni og hálft ævintýri, The First Lady Next Door tekur þig frá dreifbýli Ontario til Timbúktú, til Hvíta hússins og Buckinghamhallar. Eliza sýnir hvernig það að faðma einlægni í allri sinni óreiðu getur orðið þinn mesti styrkur, jafnvel þegar heimurinn væntir fágaðrar fullkomnunar. Það eru jú hversdagslegar stundir okkar sem skapa vegvísinn til að láta hið óvænta skipta máli.“