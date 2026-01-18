Þetta skaltu alls ekki þrífa með eldhúspappír

Gleraugu á alls ekki að þrífa með eldhúspappír því þau geta rispast við það. Best er að nota þar til gerða gleraugnaklúta.
Tréhúsgögn á heldur ekki að þurrka með eldhúspappír, ekki einu sinni þótt það sé bara smá ryk sem á að fjarlægja. Pappírinn getur rispað lakkið. Það er betra að nota mjúka tusku og þar til gerð hreinsiefni.
Raftæki á ekki að þurrka með eldhúspappír. Þetta á til dæmis við um farsíma. Eldhúspappírinn getur skaddað viðkvæmt yfirborðið og þú verður að nota miklu mýkri efni til að þurrka raftæki.
Ekki nota eldhúspappír til að þurrka nýja bletti á teppum. Það getur gert hlutina enn verri. Eldhúspappír dreifir hratt úr vökva á teppinu og það viltu örugglega ekki. Það er betra að nota hreint hvítt efni sem á að leggja ofan á blettinn, ekki nudda.
Eldhúspappír skilur eftir sig agnir og ef þú þurrkar dökkan fatnað með eldhúspappír, eftir að hafa sullað á þig, þá gerir það málið bara enn verra.