Segja að djörf hlutverk Nicole Kidman hafi stuðlað að brestum í hjónabandinu

Í vikunni var greint frá því að stórleikkonan Nicole Kidman og tónlistarmaðurinn Keith Urban væru skilin eftir 19 ára hjónaband. Skilnaðurinn á að hafa komið Kidman í opna skjöldu en opinbera skýringin var sú að gjá hefði myndast milli hjónanna vegna annríkis beggja.
Í umfjöllun Daily Mail kemur hins vegar fram að afbrýðissemi Urban hafi einnig stuðlað að endalokum hjónabandsins. Kidman hefur undanfarið tekið að sér hlutverk í myndum og þáttaröðum sem eru afar erótísk, til að mynda í kvikmyndunum A Family Affair og Babygirl sem og sjónvarpsþáttaröðinni The Perfect Couple.
Sjóðheit kynlífsatriði Kidman, oft á tíðum á móti mun yngri karlkyns leikurum, hafi gert það að verkum að Urban hafi orðið afar afbrýðissamur þrátt fyrir að að opinberlega hafi hann sagst styðja eiginkonuna af öllu hjarta. Er meðal annars vitnað í útvarpsviðtal í Ástralíu sem var tekið í gegnum Zoom en þar var Urban spurður hvað honum þætti um þessi fjölmörgu opinskáu kynlífsatriði eiginkonunnar. Urban slökkti þá á forritinu og lét sig hverfa úr viðtalinu.
Þá var Kidman spurð út í það á dögunum hvort að hjónaband hennar við Urban væri eins fullkomið og af hefði verið látið. Svaraði leikkonan því til að ekkert hjónaband væri fullkomið og hennar hjónaband væri ekki undanskilið.