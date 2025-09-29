Arnar segir þetta vera bölvaðan ósið í fjármálum – „Þú ert einfaldlega að tapa pening“

„Ég hef orðið var við slæma ávana hjá fólki undanfarið þegar kemur að fjármálum. Svo mér datt í hug að sjóða saman lista af nokkrum fjármálaósiðum,“ segir Arnar.
Hér eru ósiðirnir fjórir sem hann nefnir:
„Ef þú færð lán fyrir hlutum eins og dýrum síma eða raftækjum þá má segja að neyslubotninum sé náð. Ekki gera þetta. Þó lán sé kannski auglýst „vaxtalaust“ þá er yfirleitt falinn kostnaður þar á bak við.“
Vísar Arnar síðan á frekar umfjöllun um neyslulán á vefsíðu sem hann stendur að, auratal.is.
„Þetta er bölvaður ósiður sem á ekki heima hjá þér. Þegar þú lætur peninginn hanga inni á debetkortareikningi ertu að missa af ávöxtunartækifæri, á til dæmis sparnaðarreikning sem borgar oft margfalt hærri vexti en venjulegur debetkortareikningur.“
„Þessi ósiður er allt of algengur. Ef þú ert með yfirdrátt þá á að vera í algjörum forgangi að greiða hann niður ef þú átt nægan sparnað.“
„Þú ert einfaldlega að tapa pening með því að greiða reikninga fyrir tímann. Geymdu peninginn inni á sparnaðarreikning þar til þú greiðir reikningana þína.“
