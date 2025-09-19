fbpx
Föstudagur 19.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Innviðaráðherra á von á barni

Ágúst Borgþór Sverrisson
Föstudaginn 19. september 2025 13:45

Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra

Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra á von á barni með norskri barnsmóður sinni. Þetta herma heimildir DV. Er þetta annað barn parsins.

Mun vera langt um liðið síðan ráðherra í ríkisstjórn eignaðist barn á meðan hann sat í embætti.

Eyjólfur hefur setið á þingi fyrir Flokk fólksins síðan 2021. Hann er fæddur og uppalinn í Vestmannaeyjum. Hann varð samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra 21. desember 2024 en á þessu ári var heiti ráðuneytisins breytt í innviðaráðuneytið.

Ekki náðist í Eyjólf við vinnslu fréttarinnar.

Uppfært kl. 14:30:

Vísir greinir frá því að hin norska barnsmóðir ráðherra heiti Suzanne og búi í Osló í Noregi. Eyjólfur sé duglegur að ferðast milli Íslands og Noregs til að vera með fjölskyldu sinni.

Vildi Eyjólfur ekki tjá sig við fréttastofu Vísis um persónulega hagi sína.

 

