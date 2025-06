Frýs blæs nýju lífi í Trúbrot klassíkina Án þín

Ný ábreiða frá hljómsveitinni Frýs hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum og meðal tónlistarunnenda, en sveitin hefur nú sent frá sér ábreiðu af smellinum Án þín, sem Trúbrot gerði upphaflega frægt hér á landi árið 1969.

Frýs er ung og efnileg rokksveit sem sló í gegn á Músíktilraunum 2024 þar sem sveitin var valin „Hljómsveit fólksins“ í símakosningu. Sveitin hefur síðan þá unnið að sinni fyrstu breiðskífu og gefið út smáskífurnar All That You Are og Meet You In The Dark fyrr á árinu.

Útgáfa Frýs af Án þín er kraftmikil og þétt í hljómi, trommur og bassi mynda öflugan grunn, á meðan syntar og rödd Daníels Sveins Jörundssonar skapar drifkraft sem talar bæði til nýrra og eldri hlustenda. Þetta er ekki róleg endurgerð heldur nútímaleg túlkun án þess að glata sjarmanum. Útkoman er bæði kunnugleg og ný, eins konar brú milli kynslóða íslenskra tónlistarunnenda.

Um Frýs

Frýs er fimm manna rokksveit frá Reykjavík og samanstendur af Daníel Sveini Jörundssyni söngvara, Hauki Lár Haukssyni á gítar, Birni Mána Björnssyni á hljómborð, Brynjari Karli Birgissyni á bassa og Rafael Róbert Símonarsyni sem leikur á trommur.

Frýs vakti verðskuldaða athygli á Músíktilraunum 2024 þar sem þeir voru valdir Hljómsveit fólksins í símakosningu.

Tónlist þeirra er lýst sem blöndu af klassísku rokki og síkadelískum áhrifum og hefur sveitinni verið líkt við bönd á borð við Red Hot Chili Peppers, Jet Black Joe og jafnvel Led Zeppelin. Gagnrýnendur hafa hrósað þeim fyrir metnaðarfulla lagasmíði, þéttan hljóðfæraleik og flóknar útsetningar sem gefur tónlist þeirra mikla dýpt og kraft.

Án þín er nú komið á allar helstu streymisveitur.