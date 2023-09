Ásökunum um kynferðisbrot fjölgar – Stakk upp á að 15 ára stúlka héldi kynlífsþematengt afmæli

„Ég býst við að þú sért 16 ára, þú mátt eiginlega ekki drekka áfengi ennþá, eða nota eiturlyf því það er ólöglegt,“ segir Russell Brand í samtali við 15 ára stúlku sem hringdi inn í þátt hans The Russell Brand Show til að leita að hugmyndum fyrir 16 ára afmælisveisluna sína.

„Þá mátt þú löglega eiga bólfélaga,“ heldur hann áfram á meðan sú sem hringdi inn hlær. „Ég held að þú ættir að hafa veisluna í þema sem tengist löglegu kynlífi.“

More questions emerge for the BBC as @C4Dispatches uncovers more inappropriate comments made on Russell Brand’s Radio 2 show pre Sachsgate.

In this clip from 2007, Brand suggests to a 15-year-old listener that she should have a sex themed 16th birthday party. #C4Dispatches pic.twitter.com/fQdPtoOpge

