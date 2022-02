Fyrsta stiklan úr The Kardashian kemur aðdáendum í opna skjöldu – Allt sem við vitum

Fyrsta stiklan úr nýju raunveruleikaþáttum Kardashian fjölskyldunnar er komin og gefur ýmsar vísbendingar um hvað koma skal.

Fjölskyldan var með raunveruleikaþættina Keeping Up With The Kardashians á sjónvarpsstöðinni E! í fjórtán ár, en síðasta þáttaröðin kom út í fyrra og færðu stjörnurnar sig yfir á streymisveituna Hulu. Þættirnir munu einfaldlega heita The Kardashians og fyrsti þáttur fer í loftið 14. apríl næstkomandi.

Who saw The Kardashian’s trailer during The Bachelor???? — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 22, 2022

Aðdáendur hafa beðið óþreyjufullir eftir að fá sýnishorn úr þáttunum og fengu loksins ósk sína uppfyllta á dögunum þegar fyrsta stiklan var sýnd í The Bachelor á sjónvarpsstöðinni ABC. Það tók ekki langan tíma fyrir netverja að endurbirta stikluna, eins og aðdáendasíðuna @kardashianvideo.

Það er margt sem við fáum að vita í þessu myndbandi og ýmislegt sem kemur á óvart.

Eins og það er helling af myndefni af Travis Barker, trommara Blink-182 og unnusta Kourtney Kardashian. En það kemur mörgum á óvart að Kourtney muni vera svona mikið í þáttunum og sýna svona mikið frá samandi sínu, þar sem hún var komin með nóg af því að taka upp fyrir Keeping Up With The Kardashians og það skapaði mikla togstreitu milli systranna. Hún var nánast hætt í þáttunum undir lokin en virðist ætla að vera í aðalhlutverki í The Kardashians, aðdáendum hennar til mikillar gleði.

Kim Kardashian slær á létta strengi þegar móðir þeirra, Kris Jenner, tekur utan um Kourtney eftir að Travis fór á skeljarnar og segist vera hamingjusöm. „Hún hefur aldrei látið svona við mig og þetta hefur alveg gerst nokkrum sinnum,“ segir Kim við hlátrasköll fjölskyldunnar.

Pete Davidson, kærasti Kim Kardashian, er ekki í stiklunni en við fáum að sjá þegar Kim ferðast til New York til að koma fram í Saturday Night Live, svo það gæti breyst þegar þættirnir fara í loftið.

Það sem kom aðdáendum mest á óvart var að hvergi sást í Scott Disick í stiklunni. Scott er fyrrverandi kærasti og barnsfaðir Kourtney Kardashian. Hann spilaði stórt hlutverk í Keeping Up With The Kardashians, þó svo að hann og Kourtney hefðu hætt saman árið 2015. Margir aðdáendur velta því fyrir sér hvort hann muni vera í þáttunum yfir höfuð eða ekki, þar sem honum hefur ekki tekist að fara leynt með óánægju sína á sambandi Kourtney og Travis.

