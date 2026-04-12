Þórunn Sveinbjarnardóttir: Við erum að tala um valdaframsal þingsins til kjósenda – lýðræði í sinni tærustu mynd

Sunnudaginn 12. apríl 2026 08:00

Evrópusambandsaðild er orðið stóra málið. Áður var það aðildin að NATO og varnarsamningurinn við Bandaríkin sem þjóðin deildi um. Það er vert að hafa í huga að með því að fela þjóðinni að ákveða hvert framhaldið verður í aðildarviðræðum við Evrópu er Alþingi að framselja vald sitt til þjóðarinnar og setja á beint og milliliðalaust lýðræði í þessu mikilvæga máli. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.

Það eru margir sem tala um það að samfélagsmiðlarnir og þessir algóritmar sem þeim stýra, að þeir magni upp svona pólaríseringu.

„Já, þeir gera það og ég held að við höfum fyrir því bæði rannsóknir og reynslu. Katrín Jakobsdóttir, fyrrverandi forsætisráðherra, var kannski fyrsti stjórnmálamaðurinn á Íslandi sem talaði um þetta, um skautunina, um pólaríseringuna, um hættuna sem lýðræðisskipulaginu stafar af því að hvert og eitt er statt inni í sínum bergmálshelli eins og það heitir. Og við svo sem sjáum það öll, alveg sama hvernig við notum samfélagsmiðlana, að það er kannski líklegra að maður hitti fyrir fólk á þeim vettvangi sem er sammála manni en ekki.

Það hefur held ég meiri áhrif en við kannski viljum horfast í augu við og það er mjög mikilvægt að stilla ekki stjórnmálaumræðunni og samtalinu um breytingar í samfélaginu, hvort sem það eru í gegnum lagabreytingar eða annað sem gert er, að stilla því upp sem stríði. Stundum verða átökin mjög hörð. En stjórnmálamönnum verður að auðnast að geta rætt málefnalega um málin og við verðum líka að geta verið ósammála. Það er bara svona mjög einfalt atriði. Ég hef stundum á tilfinningunni að fólk hafi kannski ekki þrekið til þess að reyna að nálgast, af því það tekur tíma. Þá þarftu að hlusta meira en þú talar og þú þarft að finna lausnir. Og það er í rauninni stjórnmálastarfið, er að gera það.“

Það er talað um að skiptast á skoðunum, ef fólk er ekki á sömu skoðun, þá setur það fram sína skoðun og hlustar á skoðun hins.

„Og líka þetta, að sýna skiptum skoðunum eða öðrum skoðunum en manns eigin ákveðið umburðarlyndi. Ég þarf ekki að samþykkja þær en ég þarf að reyna að skilja hvers vegna fólk er þessarar skoðunar og hvaðan það er að koma. Og ég held að það sé svo mikilvægt og við sjáum það bara í almennri umræðu þegar það er verið að í rauninni að kynda undir ótta, fordómum, sleggjudómum um hópa eða jafnvel einstaklinga. Þetta er mjög hættulegt. Þetta stýrir ekki bara umræðunni í samfélaginu. Þetta getur jafnvel stýrt því hvernig til dæmis minnihlutahópum í samfélaginu líður, hvernig þau hafa það og þá erum við bara að tala um bara daglegt líf fólks.“

Ég held að ég sé nú ekkert að búa til þegar ég segi að mér finnst stjórnarandstaðan núna, sem er nú að stórum hluta, það sem eftir lifði af gömlu ríkisstjórninni sem var felld 30. nóvember, ´24, ég, ég hef fylgst með pólitík í áratugi. Ég man ekki eftir svona. framgöngu stjórnarandstöðu áður. Við höfum málþófið í fyrra sem náttúrlega hefur leitt til þess að fylgi tveggja af þremur stjórnarandstöðuflokkum hefur í raun og veru hrunið. Ég held að það bendi til þess að kjósendur þessara flokka eða fyrrverandi kjósendur þessara flokka, þeim fannst lítt gaman og báru litla virðingu fyrir þessari framgöngu. Miðflokkurinn fitnar eins og púkinn á fjósbitanum en gæti nú hafa toppað núna. Mér sýnist hann vera eitthvað farinn að síga.

Nú eru stór mál, vissulega stór mál, það er komin þingsályktunartillaga, hún er komin til nefndar og kemur til annarrar umræðu eftir að þingið kemur úr sveitarstjórnarkosningafríinu. Það er um þjóðaratkvæði um áframhald viðræðna við Evrópusambandið. Nú hugsar maður til baka, maður man eftir málþófinu. Áttu von á því að það verði tekist mjög hart á um þetta og það verði öllum ráðum beitt til að reyna að, ja, koma í veg fyrir að þessi kosning geti farið fram 29. ágúst?

„Já, ég á alveg von á því að það verði tekist hart um þessa tillögu. Afstaða til aðildar að Evrópusambandinu hefur svona tekið við sem stóra utanríkisdeilumálið á Íslandi eftir að við hættum að deila um NATO og aðildina að því. Það var náttúrlega það sem við ólumst upp við. En það hefur breyst og ég, sko, jú, jú, ég á alveg von á því að það verði tekist á um þessa tillögu. Ég vil þó og vona og tel alveg fulla ástæðu til þess að vænta þess að að vinnan verði vönduð. Ég svona fylgist með öðru auganu með því sem er að gerast í starfi þingnefndanna og ég sé að það eru komnar margar umsagnir inn til utanríkismálanefndar. Ákveðnum hluta málsins hefur verið vísað til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, allt eins og það á að vera. Og ef allt gengur eftir, þá verður seinni umræða í maí. Nú er voða erfitt að spá fyrir um nákvæmlega hvernig það leggst í þinginu. En það er mikil andstaða en það er líka þannig að þetta er mál sem a ríkisstjórnin hefur sett á dagskrá …“

Og það er skýr meirihluti.

„Ég veit ekki betur en að svo sé og það er auðvitað þannig að þegar mál eru sett í forgang í stjórnarsáttmála, ákveðið og jafnvel, eins og var gert, gefin svona eigi síðar en ´27 og þetta er fyrr á ferðinni og það er ákvörðun. …“

Já, það er algjörlega í samræmi við stjórnarsáttmála.

„Allt í samræmi við hann. Þá auðvitað er ljóst að málið hefur forgang. Og allir þingmenn gera sér grein fyrir því, hvort sem þeir eru í minna eða meirihluta. Mér finnst mjög mikilvægt að fólk almennt geri sér grein fyrir því að ákvörðun um þjóðaratkvæðagreiðslu er ákvörðun Alþingis um að vísa málinu til þjóðarinnar. Og það er í rauninni valdaframsal þingsins til hvers einasta kjósanda á Íslandi. Og við spyrjum, eigum við að taka upp þráðinn og halda áfram samningaviðræðum við Evrópusambandið um aðild eða ekki? Og mér finnst svo mikilvægt að að fólk skilji tilganginn með því að vísa þessu til þjóðarinnar. Að það er auðvitað gert til þess að þjóðin fái beint að ákveða hvað eigi að gera.“

Þetta er beint lýðræði.

„Milliliðalaust beint lýðræði. Mjög mikilvægt. Eitthvað sem er oft kallað eftir og oft verið í umræðunni að við eigum að vísa fleiri málum beint til þjóðarinnar. Nú er verið að gera það og það er svo mikilvægt, hvaða skoðun sem þú hefur á því, að fólk nýti þann rétt sinn að greiða atkvæði beint og ráða því hvað verður gert. Auðvitað ræður meirihlutinn því hvað verður gert og ég, eins og ég segi, mér finnst þessi gjörð, það að vísa máli til þjóðarinnar hefur gríðarlega mikið gildi í sjálfu sér. Og síðan auðvitað, eins og alltaf, að virða þá niðurstöðu sem þá kemur. Mér verður stundum hugsað til þjóðaratkvæðagreiðslna í öðrum löndum. Kannski er atkvæðagreiðslan um Brexit í Bretlandi eitthvað sem maður svona hefur í bakhöfðinu. Niðurstaðan þar var, ef ég man rétt, sirka 52%-48%. Um það bil þannig. Það er niðurstaðan og hún var virt. Og það er kannski líka fyrir þingmenn, og fyrir fólk í stjórnmálum, að horfast í augu við það að þessi ákvörðun, þú tekur hana ekki. Það eru kjósendur í landinu sem taka hana og þá fylgir því líka sú virðing fyrir lýðræðinu og niðurstöðunni og sá agi sem fylgir því að virða niðurstöðuna. Af því það mun líka reyna á það, ég er alveg viss um að það mun reyna á það líka.

En þetta er alveg burtséð frá því hvort fólk er þeirrar skoðunar að við eigum að halda áfram eða ekki, þessi gjörningur skipti svo miklu máli.“

Landskjörstjórn hlýtur að segja af sér – stigin inn á hið pólitíska svið
Þórunn Sveinbjarnardóttir: Ekki lengur hægt að þagga niður í konum
Sigmundur Ernir skrifar: Útlendingahatrið flokkar fólk eins og rusl
Óttar Guðmundsson skrifar: Stóra páskaeggjadramað
Nína Richter skrifar: Þessi bar er skíðalaust rými
Orðið á götunni: Nú verður horft á olíufélögin – lækkar bensínið þegar heimsmarkaðsverð hrynur?
Þorsteinn Pálsson skrifar: Engin dýrtíð á Vopnafirði – allt skrifað

Umferðarlögreglan sló sérfræðingunum við – Ekki var allt sem sýndist með umferðarslysið
Hefur bara borðað kjöt, egg og smjör í fjögur ár – Skýrir frá áhrifunum á líkamann
Þetta áttu aldrei að nota uppþvottalög í – Óþægilegar og dýrar afleiðingar
Heiða Ósk segir Írisi Helgu hafa áreitt sig – „Það er léttir yfir mörgum fjölskyldum í dag – þar á meðal minni“

Fyrrverandi landsliðsmarkvörður Íslands varð fyrir miklu áfalli eftir alvarlega líkamsárás – „Menn hafa látist við minna“
Fjölskyldufaðir krafinn um greiðslu skuldar með hótunum og íkveikju – „Maður sefur ekki og fjölskyldan er í molum“ – Myndir
MAST á leiðinni að taka hund Árna Stefáns sem nágranni kom í skjól – „Það má alls ekki afhenda honum hundinn!“
Ragnar Freyr veltir fyrir sér hvort þetta hafi kostað hann starfið
Kom annað hljóð í Kristján eftir ummæli Helga í beinni – „Ég er nú ekki sammála því“
Segist ekki vera töframaður en fagnar fleiri æfingum
Árni Stefán skrifar: MAST gegn MÉR – um lögleysu aðgerða MAST
Sjáðu atvikið í Fossvoginum í gær sem margir eru brjálaðir yfir
Davíð Þór Björgvinsson: Víðtækt samkomulag um að það þurfi að breyta stjórnarskránni
Davíð Þór Björgvinsson: Baudenbacher veður villu vegar – Ef ESB og Ísland telja aðildarumsóknina í gildi þá er hún í gildi

Björn Jón skrifar: Sama ljóta blokkin um allt
Orðið á götunni: Græðgi – Heimska
Kolbrún Bergþórsdóttir skrifar: Óttinn við já-ið

Davíð Þór Björgvinsson: Ef NATO fer í skrúfuna er varnarsamningurinn við Bandaríkin brostinn

Jón Gnarr skrifar: Hvað er sannleikur?
Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir skrifar: Airbnb íbúðir

Kolbrún Bergþórsdóttir komin á DV
Sigmundur Ernir skrifar: Slíta ber tengslin við Ísrael
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Um hvað er þjóðin eiginlega að kjósa?

Davíð Þór Björgvinsson: Margt sem bendir til þess að Ísland geti fengið ásættanlega niðurstöðu um sjávarútveginn og kannski landbúnaðinn líka

Óttar Guðmundsson skrifar: Nútímamegrun
Orðið: Línur teknar að mótast sex vikum fyrir kosningar – Samfylkingin líklegur sigurvegari kosninganna
Davíð Þór Björgvinsson: Þörf á betri útskýringum – getur viðræðum ekki lokið öðruvísi en með samningi sem lagður yrði fyrir þjóðina?

Nína Richter skrifar: Íslendingurinn og auto-exotisminn
Orðið á götunni: Aprílgabb Moggans og Sjálfstæðisflokksins
Davíð Þór Björgvinsson: Sérlausnir eru sannarlega á borðinu – aðildarsamningar eru raunverulegir samningar – það þarf að semja um skilmála
Hjólar í forstjórana – „Fátæklegt þjóðarstolt ríkra manna“

Þorsteinn Pálsson skrifar: Er Ísland of ríkt til að eiga samleið með öðrum þjóðum?

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Skýjaborgir eða raunveruleikinn
Hermann Björnsson: Tryggja jafnvel úlpurnar sínar af því þær kosta svo mikið

Orðið á götunni: Bjarni gengur aftur í pólitík og reynir að valda skaða
Hermann Björnsson: Einkainnviðaframkvæmdir spennandi fjárfestingarkostur fyrir tryggingafélög
Björn Jón skrifar: Þankar um hnignun

Hermann Björnsson: Mikil tækifæri í því að vera eina tryggingafélagið sem er óháð banka

Orðið á götunni: Öldungar á ýmsum aldri á móti framtíðinni – dæmigerð skrif Evrópuandstæðinga í Morgunblaðinu
Jón Gnarr skrifar: Dalalíf
