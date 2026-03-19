fbpx
Fimmtudagur 19.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Heiða Kristín Helgadóttir: Gott að þjóðaratkvæðagreiðslan komi ekki beint ofan í almenna pólitíska umræðu

Eyjan
Fimmtudaginn 19. mars 2026 17:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Það er allt eins líklegt að rússneskir botar hafi áhuga á þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið. Þingsályktunartillagan um atkvæðagreiðsluna er núna hjá utanríkisnefnd og ætlunin er að hún komi til seinni umræðu í þingsal eftir sveitarstjórnarkosningarnar í maí. Þá verður ekki langur tími til stefnu til að samþykkja hana því að þrír mánuðir verða að líða frá samþykkt þingsályktunar þar til kosningin getur farið fram og hún er fyrirhuguð 29. ágúst. Heiða Kristín Helgadóttir, ráðgjafi utanríkisráðherra varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.

Hér er hægt að hlusta á brot úr þættinum:

Heiða Kristín - 1
play-sharp-fill

Heiða Kristín - 1

Fyrsta spurningin er náttúrlega bara, í hverju felst þetta starf? Hvað ertu að gera?

„Starfið er nú bara svona nokkuð vítt og breitt, en það sem að kannski hugmyndin er með þessu er að þetta er í raun og veru bara risastórt verkefni að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta er náttúrlega risastórt pólitískt verkefni, en þetta er auðvitað líka hugsað þannig, af því það eru mörg önnur verkefni sem ráðherra er að sinna og auðvitað ríkisstjórnin öll, að það sé kannski einhver sem haldi svolítið á þessum bolta, einmitt til þess að aðrir hlutir gangi bara fyrir sig og ráðherrann og aðstoðarmaður hennar, hún Ingileif, séu kannski meira að fókusera á alla hina boltana líka. Þetta er mikið samtöl inn í ráðuneytin og svo við hagaðila, við almenning, sjá til þess að það sé verið að koma réttum, góðum og gildum upplýsingum og framfæri sem er í okkar nútíma ekkert sérstaklega einfalt verk.“

Nei, það er fullt af alls konar í umferð.

„Það er fullt af alls konar og það er alveg þannig að við megum eiga von á því að rússneskir botar hafi áhuga á þessu eins og svo sem mörgu öðru. Þannig að já, ég get nú ekki svona sagt alveg, það er enginn dagur eins allavega, það er eina sem ég get sagt.“

Já, já, þetta er bara svona sprettur. Það er ekki langt í þetta. Nú er þingsályktunin, tillagan, hún er farin til nefndar. Kemur væntanlega þaðan upp úr páskum?

„Við höfum verið að reyna að horfa á að þetta komi ekki út úr nefndinni fyrr en eftir sveitarstjórnarkosningar þannig að önnur umræða fari fram eftir sveitarstjórnarkosningar. Þannig að þetta fer inn í nefndina núna, en önnur umræða mun væntanlega ekki fara fram fyrr en eftir sveitarstjórnarkosningarnar. Þannig að jú, við munum svo sem nota þennan tíma fram að páskum og svo er ekki mikill tími eftir það. Þannig að þetta verður spennandi.“

Sveitarstjórnarkosningar, þær eru hvað, laugardaginn 16. Þannig að það er þá mánudaginn 18., þá eru 11 dagar til stefnu vegna þess að dagsetningin 29. ágúst, það verða að vera þrír mánuðir frá samþykkt þingsályktunar. Eruð þið ekkert smeyk um að stjórnarandstaðan muni reyna að nýta sér það?

„Ég á svolítið erfitt með að sjá það fyrir mér að fólk geri það vegna þess að þetta er nú þjóðaratkvæðagreiðsla og það í sjálfu sér er svona, myndi ég halda, sérstakt að standa í vegi fyrir því með einhvers konar málþófi, en maður getur nú ekki útilokað neitt í þessu. En ég hugsa líka, ef maður horfir til þess hvernig þetta var síðast, þá held ég að umræða um þá þingsályktunartillögu hafi nú klárast á minni tíma en er búið að gefa þessari umræðu nú þegar, þannig að kannski getur maður horft til þess. En ég vil trúa því að úr vinnu nefndarinnar og þegar við erum komin þarna að þessi umræða geti klárast fyrir 29. maí og ég ætla að hafa fulla trú á því, þangað til annað kemur í ljós.“

Kemur þú eitthvað inn í þetta? Ert þú að veita ráðgjöf varðandi þessa umræðu um þingsályktunartillöguna eða er fókusinn fókusinn er á 29. ágúst?

„Já, en auðvitað til þess að komast þangað, þá þarf ýmislegt að gerast á milli. Þannig að ég er auðvitað bara svona til stuðnings við þingflokkinn líka í þessu og aðallega með áherslu á ráðherrann. En það bara gerist náttúrlega í pólitík að fólk talar mikið saman og þannig gerast góðir hlutir. Þannig að það er alveg partur af prógramminu.“

Þú ert að ræða við fólk mikið inni í ráðuneytinu, segirðu, en líka hagaðila. Þú verður þá í virkum samskiptum við eins og til dæmis, ja, samtök, félagasamtök og við náttúrlega erum með Evrópusamtökin, við erum með Heimssýn, sem munu væntanlega fá fjármuni núna til þess að í framhaldinu …

„Bæði Heimssýn og Evrópuhreyfingin fengu 10 milljónir króna styrk hvor samtök, það eru 20 milljónir í heildina, til þess að sinna svona þessu hlutverki að miðla upplýsingum um þessar mögulegu aðildarviðræður. Þannig að, alla vega frá hinu opinbera, held ég að þar með sé það tæmt, en þau eru náttúrlega væntanlega bæði að fara af stað og safna peningum í þessa baráttu, því að eðlilega er þetta kosningabarátta. Og jú, ég hef alveg litið þannig á að samstarf við Evrópuhreyfinguna er mikilvægt fyrir okkur. Auðvitað viljum við fá já í þessari kosningu vegna þess að til þess er leikurinn gerður. Við viljum setja þetta mál á dagskrá og við viljum halda þessu áfram. Þannig að jú, það er alveg samstarf þar á milli og svona stuðningur um hvernig við gerum það. En svo held ég að þetta sé líka bara svolítið spurning um að fara út á völlinn og skipuleggja fundi með ráðherra og fleirum og tala við fólk víðs vegar um landið. Mér finnst líka ákveðinn kostur við að þetta komi til með þessum hætti, hvað dagsetninguna varðar, að það sé þarna líka ákveðið frí frá svona þessu pólitíska samtali.

Á endanum er verið að varpa þessu til þjóðarinnar og mér finnst þjóðin líka þurfa að fá ákveðið rými til þess að velta þessu upp og tala um þetta og pæla í þessu út frá ótal hliðum. Og ég heyri það svolítið í kringum mig að fólk er að tala um þetta inni á kaffistofum og ég fer mikið í sund og þar er verið að tala um þetta þannig að ég held að það sé líka bara gott mál og þar þurfum við líka að mæta og tala fyrir því að fólk kjósi já í þessum kosningum vegna þess að með því er verið að halda opnu stóru tækifæri fyrir þjóðina, sem að ég tel alla vega mjög mikilvægt.“

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:

Einnig er hægt að hlusta á Spotify.
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 3 klukkutímum
Heiða Kristín Helgadóttir: Gott að þjóðaratkvæðagreiðslan komi ekki beint ofan í almenna pólitíska umræðu
Eyjan
Fyrir 6 klukkutímum
EyjanFastir pennar
Fyrir 12 klukkutímum
Eyjan
Í gær
Eyjan
Í gær
EyjanFastir pennar
Í gær
Eyjan
Í gær
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Pennar

Mest lesið

Nýlegt

Eyjan
Fyrir 2 dögum
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Inga móðgaðist í óundirbúnum fyrirspurnartíma: „Er ekki allt í lagi? Ég hef aldrei heyrt aðra eins fyrirspurn á ævinni“
Eyjan
Fyrir 3 dögum
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Haraldur Ólafsson skrifar: Auðvitað er hættuspil fyrir íslensku að Ísland gangi í Evrópusambandið
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Björn Jón skrifar: Þekking í stað tilfinninga
Eyjan
Fyrir 4 dögum
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Jón Gnarr skrifar: ESB ske es spé
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Útför Davíðs Oddssonar
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Óttar Guðmundsson skrifar: Fótboltabömmer
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Eyjan
Fyrir 6 dögum
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Nína Richter skrifar: Kommóða formóður minnar úr Flatey
Eyjan
Fyrir 1 viku
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Eyjan
Fyrir 1 viku

Andri Þór Guðmundsson: Gríðarleg tækifæri í vöruþróun og samstarfi við birgja – Ísland kjörið fyrir nýjungar
Eyjan
Fyrir 1 viku

Ingibjörg Isaksen þakkar fyrir sig eftir að hafa verið sett til hliðar
Eyjan
Fyrir 1 viku
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Þjóðin er klofin óháð ESB – þarf bara að fylgjast með Alþingi síðustu 12 mánuðina – sægreifar og kaupfélagið munu borga áróðurinn
Eyjan
Fyrir 1 viku
Eyjan
Fyrir 1 viku
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Thomas Möller skrifar: Verum jákvæð í ágúst
Eyjan
Fyrir 1 viku

Alma Möller: Kemur til greina að merkja sérstaklega mjög óhollar vörur, rétt eins og tóbak
Eyjan
Fyrir 1 viku
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Hide picture