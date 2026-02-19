fbpx
Segir framkomuna í garð Guðmundar Inga skýrt dæmi um óheiðarleika stjórnmálanna – „Lygin festist“

Fimmtudaginn 19. febrúar 2026 21:00

Fyrrum alþingismaður segir framkomu formanns uppstillingarnefndar Samfylkingarinnar í Reykjavík í garð Guðmundar Inga Þóroddssonar, formannns Afstöðu, félags fanga, gott dæmi um hversu miklum óheiðarleika sé gjarnan beitt í stjórnmálum.

Guðmundur Ingi varð í sjöunda sæti í prófkjöri Samfylkingarinnar vegna komandi borgarstjórnarkosninga. Aðeins efstu sex sætin voru bindandi en Guðmundur Ingi kom því á framfæri að hann væri áhugasamur um að skipa sjöunda sætið á listanum en af því verður ekki.

Björk Vilhelmsdóttir fyrrverandi borgarfulltrúi og formaður uppstillingarnefndar sagði í samtali við Vísi fyrr í dag, að Guðmundur hefði haft í hótunum og hefði rætt mögulegt framboð við aðra flokka. Þess vegna yrði honum ekki boðið sæti á listanum.

Guðmundur Ingi segir Björk hins vegar fara með ósannindi. Í pistli á Facebook-síðu sinni skrifar hann að sér hafi verið tjáð fyrir viku síðan að ekki stæði til að bjóða honum sæti á listanum. Nú segi formaður uppstillinganefndar, þ.e.a.s. Björk, ósatt við Vísi og haldi því fram að þessi ákvörðun hafi ekki verið tekin fyrr en eftir að Rósin, eitt af aðildarfélögum flokksins en Guðmundur Ingi er formaður þess, sleit samstarfi við fulltrúaráð flokksins í Reykjavík. Þetta sé ósatt. Í rauninni sé látið liggja að því að þetta sé glæný ákvörðun, sem sé algerlega fjarstæðukennd fullyrðing.

Vill Guðmundur Ingi meina með þessu sé vegið ómaklega að honum og röng mynd dregin upp af því sem á undan sé gengið.

Hvað sagði hún?

Í frétt Vísis er þó hvergi haft beint eftir Björk að þessi ákvörðun hafi verið tekin eftir að Rósin sagði sig úr fulltrúaráðinu en fram hefur komið áður að uppgefin ástæða fyrir úrsögninni hafi verið sú að Guðmundi Inga hafi verið neitað um sæti á listanum. Hins vegar hefur Vísir eftir Björk að vinnubrögð Guðmundar Inga hafi stuðlað að því að hann fái ekki sæti á listanum en þau orð virðast vart gera annað en að renna stoðum undir það sem hann heldur fram í pistli sínum á Facebook.

Björk segir heldur ekki berum orðum við Vísi að um nýja ákvörðun sé að ræða en það virðist vel hægt að túlka samhengi orða hennar þannig.

Lygin

Í Facebook-pistli Halldóru Mogensen fyrrverandi alþingismanns Pírata er vitnað til pistils Guðmundar Inga.

Halldóra segir framkomuna í garð Guðmundar Inga dæmi um það:

„Hvernig lygin á það til að festast.“

Fólk með reynslu úr stjórnmálum viti að það skipti ekki máli hvort saga sé sönn. Það sem skipti máli sé að hún komi fyrst.

Þannig virki hausinn á fólki. Hann geymi ekki staðreyndir. Hann geymi tilfinninguna eða hughrifin sem verði til þegar unnið sé úr upplýsingunum:

„Við heyrum eitthvað einu sinni og það festist í minninu. Svo heyrum við leiðréttinguna síðar og hún virkar eins og vörn eða útúrsnúningur. Lygin festist.“

Þess vegna noti fólk í stjórnmálum villandi frásagnir af ásettu ráði, jafnvel þegar auðvelt sé að sýna fram á hvað sé rétt. Markmiðið sé ekki að sannfæra alla. Það sé að skapa nægan vafa, nógu hratt, til að andstæðingurinn eyði allri sinni orku í að verjast í stað þess að gera nokkuð annað.

Þessi aðferð sé notuð grimmt í stjórnmálum og sé ein ástæða þess að heiðarlegu fólki gangi almennt verr að ná árangri:

„Það skiptir máli þegar við erum að kjósa fólk og flokka að skoða ekki einungis stefnumál heldur fylgjast með því hvernig þeir vinna.“

