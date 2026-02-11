fbpx
Miðvikudagur 11.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Formannsslagur í Framsókn: Síðasta ríkisstjórn fjárfesti gríðarlega í innviðum, segir Lilja Alfreðsdóttir

Eyjan
Miðvikudaginn 11. febrúar 2026 16:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þær Lilja Alfreðsdóttir og Ingibjörg Isaksen berjast um formannsstólinn í Framsókn og kosið verður á landsþingi á sunnudag. Þær eru að mestu samhljóða í afstöðu sinni til frammistöðu ríkisstjórnarinnar og telja síðustu ríkisstjórn hafa staðið sig vel, m.a. hafi hún fjárfest mikið í innviðum. Ingibjörg tekur samt sérstaklega fram að hún hafi ekki verið formaður eða varaformaður í flokknum né heldur ráðherra og beinir spjótum sínum greinilega að Lilju sem verið hefur varaformaður Framsóknar í 10 ár. Á móti bendir Lilja á að Ingibjörg sé þingflokksformaður. Lilja og Ingibjörg eru gestir Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.

Hægt er að hlusta á hluta af þættinum hér:

Framsókn - klippa 2
play-sharp-fill

Framsókn - klippa 2

„Við í Framsókn, í þingflokki Framsóknar, lögðum fram breytingartillögur þegar að kom að fjárlögum núna fyrir áramót og við vöruðum við þessum hækkunum eins og. 7,5 milljarðar í vörugjöld, hvaða áhrif það myndi hafa hugsanlega á verðbólgutölur,“ segir Ingibjörg. „Og því miður þá er það að raungerast núna og við sjáum það. Við höfum verið að leggja til tillögur í rauninni og spyrja ríkisstjórnin út í það hvernig þau ætla að bregðast við núna. Við höfum fengið þau svör frá ráðherrum í óundirbúnum fyrirspurnum núna á Alþingi að þau séu að horfa á það að þau ætli að breyta fjármálaáætlun núna sem kemur í mars, en hún tekur ekkert gildi strax. Við höfum verið að spyrja um hvaða aðgerðir ætlar ríkisstjórnin að mæta núna með á borðið til skamms tíma? Ætla þau að draga úr einhverjum framkvæmdum, ætla þau að mæta barnafjölskyldum núna sem finna fyrir því um hver einustu mánaðamót hversu erfitt er að borga lánin af húsnæðinu sínu? Eða ætla þau að lækka hugsanlega matarskatt þannig að það verði ódýrara að versla í matinn um hverja helgi? Við erum að spyrja út í þetta og við erum að koma með tillögur og lausnir. Framsókn hefur í gegnum tíðina verið lausnamiðaður flokkur og við getum horft til dæmis bara hérna núna á langtímakjarasamningana sem náðust á síðasta ári, gríðarlega mikilvægir samningar hugsaðir til þess að ná stöðugleika í samfélaginu.

Og þá þurfum við auðvitað bara allir aðilar að líta í eigin barm og athuga hvað þeir geta gert sjálfir. Það er ekki bara hægt að kenna ríkisstjórninni um þetta eða bara benda á Seðlabankann í þessum efnum. Við þurfum öll að axla ábyrgð á stöðunni og athuga hvað við getum gert. Og ég tel að það sé afar mikilvægt að ríkisstjórnin komi núna með aðgerðir til skamms tíma og komi svo með raunhæfar lausnir líka þegar kemur að fjármálaáætlun núna í mars. En hins vegar er það alveg ljóst að ef við horfum á fjárlögin sem voru samþykkt af ríkisstjórninni og var, þú veist, það var og margir aðilar sem vöruðu við þessari stefnu, að þá er alveg ljóst að útgjaldaaukningin er gríðarleg, 9% á milli ára, og við sjáum það alveg að það er ekkert mikið hagræði þegar kemur að slíkum tölum, ber ekki mikinn vott um það að minnsta kosti.“

Þið talið fyrir svona einhverjum inngripum af hálfu ríkisstjórnarinnar til að bregðast við einhverri stöðu? Ríkisstjórnin segir: „Ja, við erum með áætlun sem er í gangi og hún er að virka.“ Er þetta ekki bara það sem var kosið um, meðal annars, í nóvember 2024, hvort það ætti að fara Framsóknarleiðina eða ætti að fara einhverja leið, svipaða þeirri sem verið er að fara?

„Ég held að það sem við sjáum er að ég held að enginn hafi kosið um það að verðbólga myndi hækka á þessu ári, ég held að enginn hafi viljað það,“ segir Lilja. „Og verðbólgan kemur ekki líklega samkvæmt spá Seðlabankans til þess að vera komin inn í verðbólgumarkmiðið fyrr en á næsta ári. Af því þú talaðir um, og ég ætla að fagna því, það er mjög jákvætt að lánshæfiseinkunnin hafi farið úr A í A+, ef ég man þetta rétt, þá er í raun og veru, ef þú lítur á rökstuðninginn, þá fer hún sérstaklega yfir þann árangur sem náðist að lækka skuldahlutfallið á þessum tíma sem síðasta ríkisstjórn var. Við jukum skuldir út af Covid-inu eins og allar þjóðir í veröldinni, en það sem var ólíkt hjá okkur var að við lækkuðum skuldir úr 76% í 60% á mjög skömmum tíma. Við tókum hallann, Ólafur, úr 8,8, ef ég man það rétt, í 1,3% og ef ríkisstjórnin hefði fylgt fjárlögunum okkar þá væri hún komin í afgang. Þannig að auðvitað hækkunin á lánshæfinu byggist klárlega og bara lítur á þessar stóru tölur, þá byggist hún klárlega á þeirri stefnu sem var rekin og núna tel ég að ríkisstjórnin sé að fara út af og ég færi fyrir því, að ég tel, nokkuð sannfærandi rök, en það sem mig langar líka svolítið að ræða og er í raun og veru bara, hvert stefnir Ísland, hvað ætlum við að gera?

Við sjáum að það eru tilfærslukerfin, eins og ég var að nefna, þau eru búin að stækka verulega og ég held að það sem við þurfum að fara að ræða sem þjóð eru í raun og veru breytingar á vinnumarkaði. Til að mynda mun ég tala fyrir því að það verði mun sveigjanlegri sá tími sem fólk getur kosið að ljúka sínum störfum. Við sjáum að lífaldur þjóðarinnar er að hækka. Það eru mjög margir sem vilja vinna lengur. Og ég tel að við þurfum svolítið að brjóta upp, á jákvæðan hátt, með jákvæðum hvötum, þetta kerfi sem við erum með, vegna þess að ef þú lítur bara á þessar lykilstærðir í ríkisfjármálunum, þá þurfum við að fá meira sem ýtir undir samvinnu atvinnulífsins og hins opinbera til þess að geta farið í þessar nauðsynlegu fjárfestingar, en við gerum það ekki bara með því bara að horfa á stöðuna og tala um kyrrstöðu, svolítið eins og ríkisstjórnin er að gera núna.“

Ingibjörg tekur við: „Já, af því þú nefndir þarna að fólkið hefði kosið og viljað breytingar, vissulega, og það fékk breytingar og ríkisstjórn sem nú er við lýði. Þar voru formenn búnir að alhæfa það og segja það í fjölmiðlum að þeir myndu ekki hækka skatta á venjulegt fólk. Hins vegar núna er raunin algjörlega önnur og fólk er að finna fyrir því. Þau segja að planið sé að virka, ég vona það. Fyrir hönd þjóðarinnar, að það muni skila árangri en staðan í dag er erfið. Hún er þung, sérstaklega fyrir barnafjölskyldur og við erum bara að kalla eftir viðbrögðum frá ríkisstjórninni. Hvað ætlar hún að gera núna til að bregðast við stöðunni? Langtímakjarasamningar í haust eru jafnvel í hættu ef að við náum ekki verðbólgunni niður fyrir haustið. Þannig að það eru alveg gríðarlegar áskoranir og við í Framsókn erum tilbúin til þess að koma að borðinu. Og ég veit að Samtök atvinnulífsins hafa kallað eftir samtali sem að ekki hefur verið orðið við. Við þurfum að ræða saman til þess að komast að lausn og við vitum um þjóðarsátt og annað og dæmi um það í gegnum tíðina sem hefur alveg skilað árangri þegar allir taka höndum saman, sem er mikilvægt í stöðu sem þessari, en Ísland stendur samt að mörgu leyti líka vel. Þó svo staðan sé núna svona í efnahagsmálunum að þá erum við mjög framarlega þegar að kemur að mörgum mælikvörðum.

En af því að við erum að tala um Ísland til framtíðar, að þá eru tækifærin mjög mikil ef við horfum bara á nýsköpun. Við horfum á tækifærin í atvinnulífinu, fyrirtæki, bara eins og Kerecis sem varð til hér sem er hugvit eins einstaklings. Ef við ýtum undir þetta og styðjum við fyrirtæki og einstaklinga, þannig að þeir sjái hag sinn í því að taka áhættuna, stofna fyrirtæki og fylgja eftir sinni hugsjón þá erum við að skapa verðmæti og það er það sem skiptir miklu máli til þess að við getum staðið undir velferðinni. Og það líka að við séum að hlúa að börnunum okkar og ungmennunum okkar. Samfélagið okkar hefur breyst í gegnum tíðina og sérstaklega mikið núna undanfarin ár, og við erum ekki að fara að breyta því til baka.

Áskorunin núna næstu árin er hvernig ætlum við að hjálpa fólki sem hingað er komið, vinnuafl sem er dýrmætt fyrir okkur? Og er að miklu leyti í byggingariðnaði, opinbera kerfinu eins og heilbrigðisþjónustu og annað og ferðaþjónustu. Hvernig ætlum við að hjálpa þessum einstaklingum, sem eru að halda hagkerfinu okkar meðal annars gangandi, að aðlagast samfélaginu? Hvernig getum við hjálpað þeim að læra íslensku, sem er lykillinn inn í samfélagið? Við þurfum að axla þessa ábyrgð og við þurfum líka að skapa þannig grundvöll og innviði í landinu okkar að börnin okkar, að þau vaxi, þau fái menntun við hæfi og tækifæri. Og þau séu ekki að leita erlendis eftir vinnu, heldur sjái tækifæri í að vera hér á Íslandi, eignast fjölskyldur og börn og eldast og þroskast. Það er þetta sem við viljum, viljum halda í fólkið okkar. Því miður erum við að sjá of marga, of mikið af ungmennum eru að fara úr landi núna, meðal annars ef við horfum til húsnæðis og efnahagsástandsins þannig að það eru alveg áskoranir víða, en það eru tækifæri.“

Áður en við förum út fyrir landsteinana langar mig aðeins að koma inn á það að þið eruð að gagnrýna útgjaldaaukningu á vegum þessarar ríkisstjórnar. En er ekki staðreyndin sú að þessi ríkisstjórn tók við gríðarlegri innviðaskuld sem hefur byggst upp á mörgum árum, allt frá hruni allavega, og Framsóknarflokkurinn sat í ríkisstjórn í, hvað, í 10 ár, rúm 10 ár fyrir síðustu kosningar, og formaður flokksins, hann var nú innviðaráðherra drjúgan part af þessum tíma. Þarf ekki Framsóknarflokkurinn að horfa miklu meira bara í eigin barm og fara í góða naflaskoðun?

Lilja tekur við boltanum: „Ég skal byrja á því að taka þessa spurningu. Það er auðvitað þannig að við settum í síðustu ríkisstjórn auðvitað á stað mjög mikla fjárfestingu í nýsköpun, rannsókn og þróun og þróun á öðrum horfum í átt til tækifæra. Og ég ætla bara svona aðeins að tala um og fer svo aðeins inn á fjárfestingar.“

Og með innviðaskuldina þá er náttúrlega verið að tala um meðal annars, segjum bara vegakerfið.

„Já, ég fór aðeins inn á það, Ólafur,“ heldur Lilja áfram, „þar sem ég tel að það þurfi að fara í bara róttækar breytingar á því hvernig við erum að horfa á ríkisfjármálin vegna þess að það var og hefur ekki verið nægilegt svigrúm til fjárfestinga, en til þess að búa til það svigrúm þá verður auðvitað líka að afla tekna. Og það sem gerðist á vakt, þó ég vilji nú tala um framtíðina en ég ætla bara aðeins að nefna það, það, það sem gerist á vakt síðustu ríkisstjórnar er að við höfum aldrei haft jafn margar öflugar stoðir fyrir útflutningsgreinarnar okkar og eins og þú veist mætavel og hefur nú stúderað efnahagsmálin mjög vel í gegnum tíðina, að við erum að fara á 25 árum úr hagkerfi sem reiddi sig aðallega á sjávarútveg, eða um 60%. að gjaldeyristekjur þjóðarbúsins komu frá sjávarútvegi í kringum árið 2000. Árið 2025, er 22% sem kemur úr sjávarútvegi, 34 úr ferðaþjónustu, 25 úr orku- og sjálfbærri orkunotkun og útflutningi og svo um tæp 20 í nýsköpun, þróun og skapandi greinum. Við erum að tala um það að það sem gerðist hjá þessari síðustu ríkisstjórn, þetta er alveg gríðarleg verðmætasköpun sem hefur skilað þjóðinni auðvitað mjög miklu og ég held að þjóðin alveg finni það, en til þess að horfa til framtíðar þá er alveg ljóst að það þarf að búa til meira rými í ríkisfjármálunum fyrir fjárfestingu. Ég sé það ekki vera að gerast hjá núverandi ríkisstjórn og það er alveg rétt, það þarf alltaf að horfa í eigin barm og skoða og meta. En hvað var gert vel? Ég var að nefna núna eitthvað sem var gert vel, en það sem er hægt að gera betur. En þú gerir það ekki bara með því að hækka skatta og auka útgjöld, þú þarft að gera vinnumarkaðinn meira sveigjanlegan og tilfærslukerfin okkar, þau hafa vaxið gríðarlega.“

„Já, bara tek undir með Lilju Dögg,“ segir Ingibjörg, „það sem hún er að tala um núna varðandi verðmætasköpunina og styðja við til dæmis fyrirtæki vegna útflutnings. Auðvitað þurfum við að líta í eigin barm. En við verðum líka samt sem áður að átta okkur á því að samfélagið tekur stöðugum breytingum og hver einasta ríkisstjórn, sama hver hún er og sama hvernig hún er samhent, hún lýkur aldrei öllu verkefninu. Þetta er bara viðvarandi verkefni og alls konar jafnvel óvæntar áskoranir sem koma upp og koma í fangið á hverri ríkisstjórn fyrir sig og við erum að horfa á það, þegar við erum að tala um síðustu ríkisstjórn, sem ég var meðal annars hluti af þessi síðustu þrjú árin, það er Covid, við vorum að koma út úr Covid. Það voru settir töluverðir fjármunir í það til þess að halda fyrirtækjunum hérna gangandi og það eru ákvarðanir, það er auðvitað hægt að líta í baksýnisspegilinn og vera með alls konar skoðanir á þessu, en samt sem áður var þingið samtaka í þeim aðgerðum sem var mjög mikilvægt. Það eru líka eldsumbrot inn á Reykjanesskaga. Þar voru í rauninni alls konar tilfærslur til þess að styðja við fólkið sem þurfti að flytja að heiman frá sér. Þetta var allt áskorun sem þáverandi ríkisstjórn tók í fangið og leysti mjög vel að mínu mati. En núna erum við með ríkisstjórn sem er ekki með neina óvænta atburði enn sem komið er, og ég vona að svo verði áfram. En hins vegar er það þannig að þó svo við höfum verið í ríkisstjórn í einhver ár eða eitthvað svoleiðis, þá hef ég persónulega ekki verið formaður Framsóknar og ég hef ekki verið varaformaður Framsóknar.“

„En þú hefur verið þingflokksformaður,“ skýtur Lilja inn í.

„Ég hef heldur ekki verið ráðherra,“ heldur Ingibjörg áfram, „en ég hef vissulega verið þingflokksformaður og stýrt flokknum innan veggja Alþingis þar sem er hið daglega starf. Og fylgt eftir stefnu forystunnar og flokksins. Það hefur verið mitt verkefni. En hins vegar er það þannig að þó svo við séum í stjórnarandstöðu, þá er allt í lagi að við gagnrýnum og bendum á hvað má gera betur. Það er okkar verkefni að sýna núverandi ríkisstjórn smá aðhald og benda á hvað er hægt að gera með öðrum hætti og jafnvel bjóða fram krafta okkar til þess að vinna að lausnum. Þetta er ekki það að við séum á móti öllu sem núverandi ríkisstjórn gerir, alls ekki, það eru mörg mál sem við höfum stutt sem þau hafa lagt fram. En okkar hlutverk er að veita ríkisstjórninni aðhald og benda á það sem við teljum að hún sé að fara út af veginum, alveg sama hvort að við höfum einhvern tímann verið í ríkisstjórn eða ekki. Við þurfum bara að halda áfram veginn og horfa fram á við og hvernig við getum bætt hagsmuni landsmanna allra. Og það er það sem að við brennum fyrir.“

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:

Einnig er hægt að hlusta á Spotify.
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Fyrir 10 klukkutímum
Formannsslagur í Framsókn: Síðasta ríkisstjórn fjárfesti gríðarlega í innviðum, segir Lilja Alfreðsdóttir
Eyjan
Í gær
Thomas Möller skrifar: JÁ þýðir já við nýjum tækifærum
Eyjan
Í gær
Formannsslagur í Framsókn: Framsókn var hafnað í síðustu kosningum – það þarf Framsókn í ríkisstjórn
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Orðið á götunni: Nýir vendir sópa best – en hvernig sópa gamlir vendir?
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Sigurjón Þórsson, stjórnarformaður Sólheima: Þörf fyrir Sólheima í hverjum landshluta – sjálfbært samfélag kærleiksriddara
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Orðið á götunni: Kjósum Ara af því bara
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Stúlkan sem gaf sjúkdómi andlit
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Björn Jón skrifar: Örlög fjarskyldra frænda

Pennar

Thomas Möller skrifar: JÁ þýðir já við nýjum tækifærum
Björn Jón skrifar: Örlög fjarskyldra frænda
Jón Gnarr skrifar: Ó mín flaskan fríða
Sigmundur Ernir skrifar: Palestína er Víetnam okkar kynslóðar

Mest lesið

Stebbi Jak ákærður fyrir líkamsárás – „Ég gerði ekkert af mér“
Hrollvekjandi ráðabrugg Rússa – „Hvítum dauðsföllum“ fjölgar
Kynlífsmyndband vakti mikla athygli – Íslendingar þekkja tökustaðinn vel
Kveðst furðu lostinn – „Mér finnst ótrúlegt að Gylfi Þór láti bjóða sér þetta“
Sauð upp úr á Seltjarnarnesi eftir sambandsslit

Nýlegt

Kveðst furðu lostinn – „Mér finnst ótrúlegt að Gylfi Þór láti bjóða sér þetta“
Hættuleg hnífaárás á vinnusvæði í Suðurnesjabæ
Mjög alvarleg líkamsárás á Þorrablóti HK – Maður þungt haldinn á gjörgæslu
Hafdís Björg safnar fyrir Sigríði systur sína: „Hún á ungt barn, drauma og líf sem hún vill halda áfram að lifa“
Salah sagður hafa gefið grænt ljós – Verðmiðinn ekki svo hár
Nýtt framboð í Grímsnes- og Grafningshreppi – Andrés Bertelsen í oddvitasætinu
Stebbi Jak tjáir sig um ákæruna – Stuðningi rignir yfir hann
Munu þess vegna aðeins ráða mann til skamms tíma
Sjáðu viðbrögð hins hárprúða stuðningsmanns þegar ljóst varð að draumurinn um klippingu myndi ekki rætast
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Jón Gnarr skrifar: Ó mín flaskan fríða
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Sigmundur Ernir skrifar: Palestína er Víetnam okkar kynslóðar

Sigmundur Ernir skrifar: Palestína er Víetnam okkar kynslóðar
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Sigurjón Þórsson, stjórnarformaður Sólheima: Eftir krefjandi ár er bjart fram undan hjá Sólheimum – mikil samstaða starfsfólks
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Tárin á Alþingi
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Óttar Guðmundsson skrifar: Epstein og kóngafólkið

Óttar Guðmundsson skrifar: Epstein og kóngafólkið
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Íslendingar í Svíþjóð segja Sigmund Davíð fara með staðlausa stafi – „Hvílíkur þvættingur!“

Íslendingar í Svíþjóð segja Sigmund Davíð fara með staðlausa stafi – „Hvílíkur þvættingur!“
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Nína Richter skrifar: Þessi ógeðslegu skjöl
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Orðið á götunni: Titringur magnast í Framsókn – lítt eftirsóknarvert hlutverk næsta formanns

Orðið á götunni: Titringur magnast í Framsókn – lítt eftirsóknarvert hlutverk næsta formanns
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Meinið, meðulin og hliðarverkanir þeirra
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Guðni þarf ekki að leiðbeina forsætisráðherra – hann skipar ekki lengur fyrir

Orðið á götunni: Guðni þarf ekki að leiðbeina forsætisráðherra – hann skipar ekki lengur fyrir
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Vilhjálmur hefur ekkert unnið enn þá – hrokafullt tal um bæjarstjórastól

Orðið á götunni: Vilhjálmur hefur ekkert unnið enn þá – hrokafullt tal um bæjarstjórastól
Eyjan
Fyrir 1 viku
Dómsmálaráðherra: Ný stefna kynnt og aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi
Eyjan
Fyrir 1 viku
Sigvaldi Einarsson skrifar: Moltbot breytir leiknum: Þegar tæknin hættir að svara spurningum og fer að stjórna tölvunni þinni
Eyjan
Fyrir 1 viku

Ari Kr. Sæmundsen skrifar: Péturslögmálið

Ari Kr. Sæmundsen skrifar: Péturslögmálið
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Björn Jón skrifar: Æra látins manns
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Jón Gnarr skrifar: Raunveruleikinn
Eyjan
Fyrir 1 viku
Vilhjálmur kjörinn oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ
Eyjan
Fyrir 1 viku

Björg bar sigur úr býtum í oddvitakjöri Viðreisnar

Björg bar sigur úr býtum í oddvitakjöri Viðreisnar
Eyjan
Fyrir 1 viku

Uppákoma á Alþingi – Hótaði að vísa Jóni Gunnarssyni úr þingsalnum

Uppákoma á Alþingi – Hótaði að vísa Jóni Gunnarssyni úr þingsalnum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Vísitala neysluverðs: Ójú, vísitalan hefur svo sannarlega verið leiðrétt
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Sigmundur Ernir skrifar: Nú skal sótt að kvenfrelsinu

Sigmundur Ernir skrifar: Nú skal sótt að kvenfrelsinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Sr. Sæmi og skrattinn
Eyjan
Fyrir 1 viku
Vísitala neysluverðs: Umfjöllun litast af pólitík en horfir fram hjá staðreyndum – ekki tilefni til að hverfa frá vaxtalækkunum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Nína Richter skrifar: Vá hvað ég er sæt

Nína Richter skrifar: Vá hvað ég er sæt
Eyjan
Fyrir 1 viku

Oddvitaslagur Viðreisnar í Reykjavík: Lengst á milli Viðreisnar og Miðflokksins – nauðsynlegt að hafa sameiginlega sýn í meirihluta

Oddvitaslagur Viðreisnar í Reykjavík: Lengst á milli Viðreisnar og Miðflokksins – nauðsynlegt að hafa sameiginlega sýn í meirihluta
Eyjan
Fyrir 1 viku
Ný skoðanakönnun Maskínu: Mikill meirihluti vill brottfararstöð fyrir hælisleitendur sem fengið hafa synjun
Eyjan
Fyrir 1 viku
Allar stöðvar Orkunnar fá alþjóðlega umhverfisvottun  
Hide picture