fbpx
Sunnudagur 08.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Eyþór Eðvarðsson skrifar: Þegar Bretar brutu blað með peningaleiðinni – Ný sýn og kröftug leið til að ná árangri í loftslagsmálum

Eyjan
Sunnudaginn 8. febrúar 2026 14:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Árið 1990 losaði Bretland nær 800 milljón tonn af CO₂-ígildum á ári. Í dag er losunin komin niður í rúmlega 400 milljón tonn. Samdrátturinn nemur um 50 prósent og er einn sá mesti meðal stórra iðnríkja, samkvæmt opinberum tölum breskra stjórnvalda (UK Energy in Brief 2025). Markmið Breta er að ná 68 prósenta samdrætti fyrir árið 2030, í samræmi við 1,5°C markmið Parísarsamkomulagsins.

Til samanburðar hefur losun á Íslandi ekki dregist saman, heldur aukist um 6 prósent frá 1990.

Á sama tíma hafa Bretar nánast þurrkað kolin út úr raforkukerfinu, endurnýjanleg orka orðið burðarás orkuframleiðslunnar og hagvöxtur haldið áfram.

Ekki ein aðgerð – heldur breytt hugsun

Árangur Bretlands skýrist ekki af einni lausn. Hann byggir á samspili stefnu, regluverks og kolefnisverðlagningar. En eitt atriði skiptir meira máli en önnur og aðgreinir bresku leiðina frá nálgun margra annarra ríkja: Loftslagsáhætta var gerð að fjárhagslegri áhættu.

Í stað þess að ræða loftslagsmál fyrst og fremst sem umhverfislegt, siðferðilegt eða pólitískt verkefni fóru Bretar að spyrja spurningar sem fjármálamarkaðir skilja best: Hvar liggur áhættan og hver borgar ef ekkert er gert?

Þegar loftslagsáhætta fór í bókhaldið

Að frumkvæði seðlabanka landsins og fjármálaeftirlits var loftslagsáhætta skilgreind sem kerfisáhætta, sem gæti ógnað stöðugleika fjármálakerfisins. Fyrirtæki og fjármálastofnanir voru gerð ábyrg fyrir því að greina og birta loftslagsáhættu sem hluta af hefðbundnu áhættumati.

Skyndilega varð spurt hvort:

  • eignir gætu orðið verðlausar í orkuskiptum,
  • hækkandi kolefnisverð gæti grafið undan rekstri,
  • og hvort starfsemi ætti raunverulega framtíð til lengri tíma.

Þegar þessi áhætta varð mælanleg breyttist hegðun markaðarins hratt. Verkefni með mikla losun urðu dýrari í fjármögnun, á meðan lausnir sem studdu orkuskipti urðu öruggari kostur.

ETS var grunnurinn sem breska leiðin byggði ofan á

Í íslenskri umræðu er ETS (viðskiptakerfi með losunarheimildir) oft málað sem íþyngjandi og ósanngjarnt kerfi. Reynslan frá Bretlandi sýnir hins vegar að þegar kolefnisverðlagning er hluti af stærra samhengi, getur hún orðið öflugt tæki til breytinga.

Bretland var hluti af ETS á meðan landið var í ESB og rekur nú sitt eigið kerfi. ETS setti skýrt verð á losun og jók kostnað á þá starfsemi sem losar mikið. En lykilatriðið hjá Bretum var að kerfið var tengt áhættumati, regluverki og fjármögnun, en ekki látið standa eitt og sér.

ETS setti verð á losunina en breska leiðin setti verð á áhættuna. Þá fór markaðurinn á fulla ferð.

Kol urðu slæm fjárfesting

Kol höfðu lengi verið talin örugg fjárfesting. Með nýja áhættumatinu breyttist það. Kolaorkuver urðu háð sífellt harðari reglum, framtíð þeirra varð óljós og fjármögnun dýrari eða hreinlega ófáanleg.

Árangurinn lét ekki á sér standa. Árið 2024 voru kol aðeins 0,6 prósent af raforkuframleiðslu Bretlands og síðasta stóra kolaorkuverið lokaði í september sama ár, samkvæmt gögnum frá NESO. Kol urðu einfaldlega óskynsamleg fjárfesting.

Græn orka varð öruggari kostur

Á sama tíma gerðist hið gagnstæða. Fyrir stóra fjárfesta varð framtíðin skýr og valkostirnir augljósir. Með skýrri sýn stjórnvalda, stöðugu regluverki, ETS-kerfinu og fyrirsjáanlegum tekjum varð endurnýjanleg orka að traustri innviðafjárfestingu.

Vindorka, sérstaklega á hafi, breyttist úr tilraun í að verða burðarás raforkuframleiðslunnar. Árið 2024 framleiddu endurnýjanlegir orkugjafar í fyrsta sinn yfir 50 prósent af allri raforku í Bretlandi. Vindorka var stærsti einstaki orkugjafinn, með kjarnorku sem stöðuga grunnorku og jarðgasi til að mæta toppálagi.

Ríkið létti áhættuna

Ríkið lék lykilhlutverk með því að létta upphafsáhættu. Með grænum skuldabréfum og sértækum fjárfestingarsjóðum var einkafjármagni beint í græn verkefni. Lífeyrissjóðir og langtímafjárfestar fengu skýrar leikreglur og minni óvissu.

Ríkið bar ekki allan kostnaðinn en það virkjaði lögmál markaðarins.

Lærdómurinn

Reynsla Bretlands sýnir að áhrifarík loftslagsaðgerð þarf ekki að vera flókin. Hún getur falist í því að breyta því hvernig áhætta er metin. Þegar losun verður fjárhagslega óhagkvæm og grænar lausnir öruggari, taka markaðirnir sjálfir við keflinu.

Lærdómurinn er mikilvægur og nær langt út fyrir Bretland og einnig til Íslands: Hvað myndi gerast ef áhætta væri metin með sama hætti hér?

Greinarhöfundur er í loftslagshópnum París 1,5 sem berst fyrir því að Ísland leggi sitt af mörkum til að takast á við loftslagsvandann.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 29 mínútum
Eyþór Eðvarðsson skrifar: Þegar Bretar brutu blað með peningaleiðinni – Ný sýn og kröftug leið til að ná árangri í loftslagsmálum
EyjanFastir pennar
Fyrir 7 klukkutímum
Sigurjón Þórsson, stjórnarformaður Sólheima: Íbúarnir aðlaga sig að þörfum fatlaðra en ekki öfugt – byrjaði sem tjaldbúðir
EyjanFastir pennar
Í gær
Jón Gnarr skrifar: Ó mín flaskan fríða
Eyjan
Í gær
Sigmundur Ernir skrifar: Palestína er Víetnam okkar kynslóðar
Eyjan
Í gær
Sigurjón Þórsson, stjórnarformaður Sólheima: Eftir krefjandi ár er bjart fram undan hjá Sólheimum – mikil samstaða starfsfólks
EyjanFastir pennar
Í gær
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Tárin á Alþingi
Eyjan
Í gær
Óttar Guðmundsson skrifar: Epstein og kóngafólkið
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Íslendingar í Svíþjóð segja Sigmund Davíð fara með staðlausa stafi – „Hvílíkur þvættingur!“

Pennar

Jón Gnarr skrifar: Ó mín flaskan fríða
Sigmundur Ernir skrifar: Palestína er Víetnam okkar kynslóðar
Óttar Guðmundsson skrifar: Epstein og kóngafólkið
Nína Richter skrifar: Þessi ógeðslegu skjöl

Mest lesið

Tannlæknir segir að lúkufylli af þessu á hverjum morgni verndi tennurnar og magann
Flugfreyja varar við algengri og sóðalegri hegðun farþega
Sérfræðingur í öldrunarrannsóknum segir að það að fylgja 12-tíma reglunni geti lengt lífið
Gruna Hannes um fleiri brot: Áhyggjufullir foreldrar lýsa því hvernig ekki var hægt að ná augnsambandi við hann
Greindist fyrst á níræðisaldri með „keltnesku bölvunina“ sem margir Íslendingar þekkja – „Þvílíkur léttir“

Nýlegt

Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós
Segir að þessir drykkir geti aukið líkurnar á elliglöpum
Greindist fyrst á níræðisaldri með „keltnesku bölvunina“ sem margir Íslendingar þekkja – „Þvílíkur léttir“
Kveðja piltinn sem lést í umferðarslysi á Miklubraut – „Við vottum fjölskyldunni allri okkar dýpstu samúð“
Sonur Wayne Rooney skoraði fernu í mikilvægum leik
Veðbanki nennir ekki að bíða – Arsenal verður meistari og búnir að borga út
Helga Jean var ekki skemmt – „Eitt og sér mjög magnað að vera með svona mikið egó“
Sérfræðingur í öldrunarrannsóknum segir að það að fylgja 12-tíma reglunni geti lengt lífið
Hjálmar heldur að margir séu á villigötum og að þetta gæti komið á óvart í sumar
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Meinið, meðulin og hliðarverkanir þeirra
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Orðið á götunni: Guðni þarf ekki að leiðbeina forsætisráðherra – hann skipar ekki lengur fyrir
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Orðið á götunni: Vilhjálmur hefur ekkert unnið enn þá – hrokafullt tal um bæjarstjórastól
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Dómsmálaráðherra: Ný stefna kynnt og aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi

Dómsmálaráðherra: Ný stefna kynnt og aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Sigvaldi Einarsson skrifar: Moltbot breytir leiknum: Þegar tæknin hættir að svara spurningum og fer að stjórna tölvunni þinni

Sigvaldi Einarsson skrifar: Moltbot breytir leiknum: Þegar tæknin hættir að svara spurningum og fer að stjórna tölvunni þinni
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Ari Kr. Sæmundsen skrifar: Péturslögmálið
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Björn Jón skrifar: Æra látins manns

Björn Jón skrifar: Æra látins manns
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Jón Gnarr skrifar: Raunveruleikinn
Eyjan
Fyrir 1 viku
Vilhjálmur kjörinn oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ
Eyjan
Fyrir 1 viku

Björg bar sigur úr býtum í oddvitakjöri Viðreisnar

Björg bar sigur úr býtum í oddvitakjöri Viðreisnar
Eyjan
Fyrir 1 viku

Uppákoma á Alþingi – Hótaði að vísa Jóni Gunnarssyni úr þingsalnum

Uppákoma á Alþingi – Hótaði að vísa Jóni Gunnarssyni úr þingsalnum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Vísitala neysluverðs: Ójú, vísitalan hefur svo sannarlega verið leiðrétt
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Nú skal sótt að kvenfrelsinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Óttar Guðmundsson skrifar: Sr. Sæmi og skrattinn

Óttar Guðmundsson skrifar: Sr. Sæmi og skrattinn
Eyjan
Fyrir 1 viku
Vísitala neysluverðs: Umfjöllun litast af pólitík en horfir fram hjá staðreyndum – ekki tilefni til að hverfa frá vaxtalækkunum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Vá hvað ég er sæt
Eyjan
Fyrir 1 viku
Oddvitaslagur Viðreisnar í Reykjavík: Lengst á milli Viðreisnar og Miðflokksins – nauðsynlegt að hafa sameiginlega sýn í meirihluta
Eyjan
Fyrir 1 viku

Ný skoðanakönnun Maskínu: Mikill meirihluti vill brottfararstöð fyrir hælisleitendur sem fengið hafa synjun

Ný skoðanakönnun Maskínu: Mikill meirihluti vill brottfararstöð fyrir hælisleitendur sem fengið hafa synjun
Eyjan
Fyrir 1 viku

Allar stöðvar Orkunnar fá alþjóðlega umhverfisvottun  

Allar stöðvar Orkunnar fá alþjóðlega umhverfisvottun  
Eyjan
Fyrir 1 viku
Hart sótt að fjármálaráðherra vegna verðbólgunnar – „Hvert er plan ríkisstjórnarinnar núna?“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Allt kann sá er bíða kann

Þorsteinn Pálsson skrifar: Allt kann sá er bíða kann
Eyjan
Fyrir 1 viku
Oddvitaslagur Viðreisnar í Reykjavík: Meirihlutinn hefur misst tengslin við fólkið í borginni – það þarf nýja sýn fyrir Reykjavík
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Thomas Möller skrifar: Hnignun – hvaða hnignun?
Eyjan
Fyrir 1 viku

Oddvitaslagur Viðreisnar í Reykjavík: Vilja ekki Kópavogsmódelið – þarf að auka dagvistun leikskólabarna, ekki skera niður

Oddvitaslagur Viðreisnar í Reykjavík: Vilja ekki Kópavogsmódelið – þarf að auka dagvistun leikskólabarna, ekki skera niður
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Svarthöfði skrifar: Jóladagatal Miðflokksins

Svarthöfði skrifar: Jóladagatal Miðflokksins
Eyjan
Fyrir 1 viku
Sigurður Helgi tekst á við nýtt verkefni – „Mikill heiður fyrir mig“
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Formaðurinn tekur áhættu og nýir vindar blása um Samfylkinguna – áfall fyrir Sjálfstæðisflokkinn