fbpx
Fimmtudagur 05.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
EyjanFastir pennar

Þorsteinn Pálsson skrifar: Meinið, meðulin og hliðarverkanir þeirra

Eyjan
Fimmtudaginn 5. febrúar 2026 06:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fyrir viku jókst verðbólgan. Í gær ákvað Seðlabankinn óbreytta stýrivexti. Það þýðir smá lækkun raunvaxta.

Á Sprengisandi um síðustu helgi var Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra spurður hvort 130 milljarða króna hækkun ríkisútgjalda væri ekki helsta ástæða verðbólgunnar.

Fjármálaráðherra benti spyrlinum á að þetta væri tölfræði stjórnarandstöðunnar. Stærsti hlutinn væri verðbólga. Með öðrum orðum froða. Raunveruleg útgjaldaaukning væri óveruleg.

Hann hefði líka mátt benda á að óháð tölfræði sýndi að hlutfall ríkisútgjalda af þjóðarframleiðslu væri óbreytt. Það er ekki fullkominn mælikvarði en leiðréttir fyrir froðunni.

Sá eini samanburður var þá talinn heiðarlegur

Þessi tilvísun í eitt af mörgum verðbólgusamtölum síðustu daga sýnir hversu ófrjó og ómarkviss umræðan er þegar hver notar sinn mælikvarða. Ég er ekki frá því að gagnrýni stjórnarandstöðunnar hafi verið beittari á sinni tíð þegar allir reiknuðu eins.

Undir lok sjöunda áratugar síðustu aldar skaut Magnús Kjartansson ritstjóri Þjóðviljans á Viðreisnarstjórnina á þennan veg:

„Íslenska krónan er orðin mikill vesalingur … Krónan í ár er allt annað en krónan í fyrra, svo að ekki sé minnst á árið í hitteðfyrra … Þegar borin eru saman verðmæti milli ára verður því að framkvæma flókna útreikninga, svo að um sé að ræða sambærilegar krónur …“

Svo benti hann á að þáverandi fjármálaráðherra Sjálfstæðisflokksins, Magnús Jónsson frá Mel, hefði þá nýlega í umræðum á þingi talið þann eina samanburð heiðarlegan, sem reiknaður væri í dollurum.

Sér íslensk mismunun

Fyrir aldarfjórðungi eða svo ákvað Alþingi að leyfa fyrirtækjum, sem uppfylltu tiltekin skilyrði, að nota alvöru mælikvarða í ársreikningum. Meir en 40% þjóðarframleiðslunnar er nú á höndum fyrirtækja, sem njóta þessarar sjálfsögðu aðstöðu.

Núverandi sendiherra Íslands í Washington sagði fyrir nokkrum misserum meðan hún var enn framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs að fyrirtækin hagnýttu þessa heimild fyrst og fremst til þess að leggja raunhæft mat á rekstrarárangur, gera alvöru samanburð frá einu ári til annars og sjá hvernig þau stæðu gagnvart samkeppnisaðilum.

Fyrir rúmum áratug töluðu forystumenn atvinnulífsins fyrir því að allir sætu við sama borð með nothæfan mælikvarða. Nú telja þeir að hagsmunum Íslands sé best borgið með mismunun.

Þeir sem tala fyrir slíku hagsmunamati skulda skýringu á því hvers vegna þessi sér íslenska mismunun er þeim svo mikilvæg og hverju hún skilar þjóðarbúinu.

Ofnotkun á mixtúrum

Í áranna rás höfum við beitt ýmsum meðulum til að rétta mælikvarðann af. Samt er það svo að öll fyrirtæki, sem það mega, kjósa að nota annan mælikvarða.

Segja má að þau greiði atkvæði með fótunum gegn krónunni.

Við notum einkum tvær mixtúrur í ríkari mæli en aðrar vestrænar þjóðir til þess að halda uppi verðgildi krónunnar.

Hitt er að óæskilegar hliðarverkanir fylgja jafnan ofnotkun á mixtúrum.

Haftamixtúran

Með gjaldeyrishöftum á lífeyrissjóði takmörkum við frjáls viðskipti, sem nemur ríflega heilli þjóðarframleiðslu, til þess að falsa raungildi krónunnar.

Fyrir vikið er krónan stöðugri en hún væri í jafn frjálsum markaðsbúskap og þekkist í samkeppnislöndunum.

Slík fölsun á verðgildi krónunnar hefur hins vegar afleiðingar:

Hún eykur áhættu lífeyrisþega, veldur bólumyndun á eignamarkaði og hefur leitt til þess að félagslegt fjármagn er nú helmingur eiginfjár fyrirtækja á markaði.

Áhættufjármagn einkaframtaksins er að sama skapi minna en í samkeppnislöndunum. Hætt er við að það slævi verðmætasköpunina.

Vaxtamixtúran

Önnur mixtúra sem við notum til að halda uppi verðgildi krónunnar er að hafa raunvexti tvöfalt til þrefalt hærri en í samkeppnislöndunum.

Þannig má ráða af gögnum Seðlabankans að nafnvextir fari tæpast niður fyrir 5,5 til 6% þótt verðbólgumarkmiðið náist.

Stjórnmálamenn allra flokka þurfa að segja kjósendum satt um þennan veruleika, sem blasir við alveg óháð því hver situr í ráðherraskrifstofunni í Arnarhváli.

Þessi veruleiki bítur sem betur fer ekki fyrirtækin sem nota alvöru mælikvarða og taka lán á lægri vöxtum. En hann þrengir að ríkissjóði og velferðarkerfinu og skilur heimilin og önnur fyrirtæki eftir í verri stöðu en vera þyrfti.

Vextir og ríkisfjármál

Vextir eru eina skyndiúrræðið sem stjórnvöld geta beitt gegn verðbólgusveiflum.

Ríkisfjármálin þurfa stöðugt og til lengri tíma að spila með. En þau eru í eðli sínu ekki sveiflujafnari frá einum ársfjórðungi til annars. Það væri að pissa í skóinn sinn.

Heildarmyndin

Fyrir dyrum stendur að fela þjóðinni að ákveða hvort aðildarviðræðum við Evrópusambandið verður haldið áfram.

Þá gefst tækifæri til þess að ræða mælikvarðann, sem stór hluti fyrirtækja vill ekki nota, og afleiðingar þess fyrir önnur fyrirtæki, heimilin og velferðarkerfið að ekki hefur verið ráðist í kerfisbreytingu til að jafna aðstöðumuninn.

Nýr mælikvarði kallar vissulega á jafn ríkan aga og fyrirtækin beita, sem standa utan krónunnar. Það verður áraun í fyrstu.

Kjarni málsins er að þessi heildarmynd þarf að vera sýnileg þegar stjórnmálamenn allra flokka fara út á meðal fólksins til að ræða Evrópumálin. Og þeir verða að útskýra: Hvers vegna hafa mixtúrurnar, sem gefnar hafa verið áratugum saman, ekki virkað betur en raun ber vitni?

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Í gær
Þorsteinn Pálsson skrifar: Meinið, meðulin og hliðarverkanir þeirra
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Björn Jón skrifar: Æra látins manns
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Jón Gnarr skrifar: Raunveruleikinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Vísitala neysluverðs: Ójú, vísitalan hefur svo sannarlega verið leiðrétt
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Nú skal sótt að kvenfrelsinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Sr. Sæmi og skrattinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Vá hvað ég er sæt

Pennar

Þorsteinn Pálsson skrifar: Meinið, meðulin og hliðarverkanir þeirra
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin
Björn Jón skrifar: Æra látins manns
Jón Gnarr skrifar: Raunveruleikinn

Mest lesið

Bakkakotsmálið: Hver var níðingurinn á gulleitu Lödunni?
Niðurskurðarhnífurinn áfram á lofti hjá Sýn – Big Ben kippt af dagskrá skömmu eftir að verðið á öllu var hækkað
Skorar á Ingu Sæland að bregðast við Bakkakotsmálinu – Stelpurnar á Laugalandi skiluðu skömminni en kerfið fór í vörn
Íslendingar í sjokki yfir hryllingnum í Bakkakoti – „Ég hef sjaldan horft á jafn átakanlegan þátt og Kveik í kvöld“
Fyrrverandi eiginkona Bill Gates rýfur þögnina eftir að sláandi upplýsingar birtust í Epstein-skjölunum

Nýlegt

Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar
Cougar-sambönd heitari en nokkru sinni fyrr
Flugfreyja opnar sig um hvað þekktur maður og eiginkona hans gerðu um borð
58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið
Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Segir Liverpool hálfgerða bjána að borga svona upphæð – Setur pressu á leikmanninn
Guðmann sendir ískaldar kveðjur í Krikann eftir að Böðvari var sparkað út – Trúðar sem skjóta sig í fótinn
Landsréttur fær skömm í hattinn frá Hæstarétti í máli flugumferðarstjóra – Byggðu niðurstöðu á forsendum sem hvorugur málsaðili tefldi fram
Leggja fram þessar breytingar til að taka á leiktöfum í leiknum fagra
Guardiola gagnrýnir ICE-liða Trump og átök út um allan heim – „ Þúsundir saklausra deyja og það á að særa okkur öll“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Svarthöfði skrifar: Jóladagatal Miðflokksins
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Björn Jón skrifar: Snúum af braut afhelgunar

Björn Jón skrifar: Snúum af braut afhelgunar
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Jón Gnarr skrifar: Strákar eru líka fólk
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Stjórnarandstaðan stingur höfðinu í sandinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Óttar Guðmundsson skrifar: Áfallasaga

Óttar Guðmundsson skrifar: Áfallasaga
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Nína Richter skrifar:Þegar Disney gafst upp á and-fasismanum

Nína Richter skrifar:Þegar Disney gafst upp á and-fasismanum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Pólitísk forysta um aðild að ESB
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nýtt forrit eða uppfærsla á því gamla?

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nýtt forrit eða uppfærsla á því gamla?
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Svarthöfði skrifar: Gamlir fóstbræður bregðast ei vondum málstað – átta sig ekki á því að þeirra heimur er horfinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Þegar kerfið bregst þolendum
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Sigmundur Ernir skrifar: Af óttanum skulið þið þekkja þá

Sigmundur Ernir skrifar: Af óttanum skulið þið þekkja þá
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Óttar Guðmundsson skrifar: Bílaumferðin

Óttar Guðmundsson skrifar: Bílaumferðin
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Nína Richter skrifar: Ljóskunni afneitað
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Öryggi Danmerkur og öryggisleysi Íslands
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Thomas Möller skrifar: Er Svarta stöðin komin aftur?

Thomas Möller skrifar: Er Svarta stöðin komin aftur?
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Björn Jón skrifar: Gullvægar hendingar langt úr austri
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Hafa skal það sem ljótara reynist
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Óttar Guðmundsson skrifar: Ævisögur
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Nína Richter skrifar: Íslenska kindin

Nína Richter skrifar: Íslenska kindin
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Svarthöfði skrifar: Af silkihúfum og öðrum húfum

Svarthöfði skrifar: Af silkihúfum og öðrum húfum
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Spurt um skilning jafnaðarmanna 2026
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Fíllinn í herberginu

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Fíllinn í herberginu
EyjanFastir pennar
03.01.2026
Óttar Guðmundsson skrifar: Fréttastofujól
EyjanFastir pennar
03.01.2026
Sigmundur Ernir skrifar: Þrjár vondar hugmyndir
EyjanFastir pennar
02.01.2026

Nína Richter skrifar: Áhrifavaldar dottnir úr tísku

Nína Richter skrifar: Áhrifavaldar dottnir úr tísku
EyjanFastir pennar
01.01.2026

Þorsteinn Pálsson skrifar: Trump byltingin og planið

Þorsteinn Pálsson skrifar: Trump byltingin og planið
EyjanFastir pennar
31.12.2025
Thomas Möller skrifar: Hugleiðing um áramót
EyjanFastir pennar
27.12.2025
Sigmundur Ernir skrifar: Mestu varðar mannúðin og mildin