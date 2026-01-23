fbpx
Föstudagur 23.janúar 2026

Pétur vill leiða Viðreisn í Kópavogi

Ragna Gestsdóttir
Föstudaginn 23. janúar 2026 08:00

Pétur Björgvin Sveinsson

Pétur Björgvin Sveinsson,  aðstoðarmaður þingflokks Viðreisnar á Alþingi, gefur kost á sér sem leiðtogi Viðreisnar í Kópavogi.

Pétur tilkynnti um framboð á Facebook-síðu sinni seint í gærkvöldi. Segist hann sem fjórðu kynslóðar Kópavogsbúi vilja tilheyra nýrri kynslóð leiðtoga og honum sé unnt um að styrkja samfélagið, segir hann Kópavog standa á tímamótum. Pétur segir leiksskólamálin mikilvægasta jafnréttismálið og grunnþjónusta bæjarins þurfi að virka.

Færsla Péturs hljóðar svo í heild sinni:

Ég vil tilheyra nýrri kynslóð leiðtoga. Kynslóð sem sameinar reynslu, fagmennsku og ferska nálgun. Ungt fólk er stór og vaxandi hluti Kópavogs og það er mikilvægt að rödd ungs fólks heyrist mun skýrar og þeirra áherslur fái hljómgrunn öllum bæjarbúum til hagsbóta.

Kópavogur stendur á tímamótum. Bærinn hefur vaxið hratt, samfélagið breyst og þarfir íbúa þróast. Það kallar á skýra framtíðarsýn, ábyrga forgangsröðun og leiðtoga sem hlustar, tekur samtalið og veigrar sér ekki við að taka ákvarðanir.

Leikskólamál er mikilvægasta jafnréttismálið. Eins og staðan er þá eru þeir ekki að virka eins og við viljum. Við þurfum að skoða málin með þarfir barna, foreldra og starfsfólks í huga. Lausnir þurfa að vera raunhæfar og byggðar á traustum grunni. Markmiðið er að lækka leikskólagjöld og jafna aðgengi allra að leikskólanum óháð efnahag eða fjölskyldumynstri.

Grunnþjónusta á að virka óháð því hvar þú býrð í Kópavogi. Hreinar eða mokaðar götur, vel hirt græn svæði, götulýsing, samráð. Ef þetta er ekki í lagi þá er eitthvað að klikka. Ákvarðanir eiga að vera teknar af yfirvegun og fjármál bæjarins rekin af ábyrgð.

Útsvarið okkar á að vera að vera nýtt af skynsemi, með raunverulegum ávinningi fyrir samfélagið. Við verðum að spyrja okkur í hvað það fer og hvort það sé réttlætanleg nýting. Hvaða verkefni eru skynsamlegust, hvaða tilgangi þjóna þau. Mikilvægt er að leggja áherslu á leik- og grunnskólamál, og að við tryggjum eldri borgurum bestu mögulegu þjónustu.

Mér er sérstaklega annt um að styrkja samfélagið í Kópavogi. Leggja áherslu á að við getum með stolti sagt að við séum Kópavogsbúar, hvort sem við erum á Kársnesinu eða í efri byggðum. Að við finnum til gleði, samstöðu og öryggis. Þetta á nefnilega líka að vera gaman. Sveitarstjórnarmál snúast um fólk, nærþjónustuna og litlu hlutina sem skipta öllu máli. Við eigum að vinna þessi verkefni af jákvæðni, gleði og trú á að saman getum við gert þetta svo miklu betur.

Viðreisn stendur fyrir framsýni, frjálslyndi og vönduð vinnubrögð. Við látum verkin tala og það mun ég svo sannarlega gera.

Kópavogur er minn heimabær.

Ég er fjórðu kynslóðar Kópavogsbúi og sterk tengsl mín við bæinn móta sýn mína á hvernig ég vil sjá bæinn okkar þróast. Finn fyrir mikilli ábyrgðartilfinningu gagnvart þessari ákvörðun, tek henni alvarlega. Hér hafa kynslóðir fjölskyldu minnar lifað, unnið og lagt sitt af mörkum til bæjarfélagsins, og ég vil taka virkan þátt í að móta næstu kafla í sögu bæjarins.

Ég bý nú í Hvömmunum ásamt manninum mínum, Helga Snæ og hundinum okkar, Noel. Vinn sem aðstoðarmaður þingflokks Viðreisnar á Alþingi og hef öðlast dýrmæta reynslu þar. Ég er menntaður verkefnastjóri frá Danmörku þar sem ég bjó í 12 ár. Elska að vera fluttur aftur í Kópavoginnn, hér eigum við svo sannarlega heima.

Ég býð mig fram fyrst og fremst til að hlusta. Hlusta á íbúa, á ungt fólk, á eldri borgara, þau sem starfa í þjónustu bæjarins og öll þar á milli. Þetta byggir allt saman á samtali, trausti og því að ákvarðanir séu teknar í nánu sambandi við íbúa.

Tek þetta skref af einlægum vilja til að leiða Kópavog að sterkari, stoltari og hlýrri framtíð.

Gerum þetta saman,

Pétur Björgvin Sveinsson

