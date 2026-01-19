fbpx
Mánudagur 19.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Flokksbróðir Trump: Ráðist hann inn í Grænland er forsetatíð hans lokið

Eyjan
Mánudaginn 19. janúar 2026 22:08

Donald Trump. Mynd: EPA

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Donald Trump forseti Bandaríkjanna hefur ekkert gefið eftir þegar kemur að yfirlýstum áhuga hans á yfirtaka Grænland með góðu eða illu. Þingmaður Repbúblikana, flokks forsetans, fullyrðir að fyrirskipi Trump innrás í Grænland muni þingið grípa inn í og ákæra forsetann til embættismissis. Telur þingmaðurinn góðar líkur á því að endirinn yrði sá að forsetinn yrði settur af. Þeir þingmenn Repúblikana sem andmælt hafa þessum kröfum forsetans um að eignast Grænland eru þó enn í minnihluta í þingliði flokksins.

Don Bacon þingmaður Repúblikana í fulltrúadeildinni fyrir Nebraska ríki hefur sagt við nokkra fjölmiðla að láti forsetinn verða af því að fyrirskipa innrás í Grænland muni hann sennilega samþykkja að ákæra forsetann til embættismissis (e. impeach). Í samtali við CNN var hann þó enn harðorðari og sagði að væri forsetanum alvara þá myndi það líklega þýða að forsetatíð hans væri á enda. Sagði þingmaðurinn að flestir kollegar hans í þinginu væru á þeirri skoðun að slík árás á landsvæði sem væri hluti af ríki sem væri bandamaður Bandaríkjanna væri fyrirlitleg.

Sagðist þingmaðurinn telja að í kjölfarið yrði forsetinn ákærður til embættismissis af fulltrúadeildinni en öldungadeildin sér síðan um að fjalla um ákæruna og á endanum samþykkja eða synja að forsetinn verði sviptur embætti en sviptingu þarf að samþykkja með 2/3 hluta atkvæða.

Varla nóg?

Bacon hafnar þeim rökum Trump og hans fólks um að Bandaríkin þurfi yfirráð yfir Grænlandi öryggisins vegna. Það sé hægðarleikur að semja um aukin viðbúnað Bandaríkjanna við dönsk stjórnvöld og grænlensku landsstjórnina. Það sé fáránleg ráðstöfun að beita valdi til að ná markmiðum sem einfalt sé að ná með samningum.

Minna má á í þessu samhengi að í gildi er varnarsamningur um aðkomu Bandaríkjanna að vörnum Grænlands sem veitir Bandaríkjamönnum víðtækar heimildir til hernaðaruppbyggingar og varnarviðbúnaðar á Grænlandi.

Bacon segir að Trump hafi horfið aftur til þeirrar heimssýnar sem Repúblikanar höfðu á 19. öld og fram að seinni heimsstyrjöld en síðan þá hafi flokkurinn ávallt stutt vestræna samvinnu.

Hann er ekki eini þingmaður Repbúblikana í fulltrúadeild eða öldungadeild sem hafa andmælt áformum Trump um töku Grænlands en þeir eru þó enn sem komið er ekki margir. Samkvæmt samantekt TV2 eru þeir 15 en Repúblikanar hafa 53 þingmenn í öldungadeild og 218 í fulltrúadeild. Flokkurinn hefur meirihluta í báðum deildum en í þeirri síðarnefndu gæti hann ekki verið naumari.

Andmæli

Aðrir þingmenn Repúblikana hafa hins vegar lýst yfir eindregnum stuðningi við áform Trump en þingmenn flokksins hafa almennt í gegnum tíðina verið afar hikandi við að andmæla forsetanum enda tekur hann því yfirleitt mjög illa.

Meðal andmælendanna 15 er John Thune leiðtogi meirihlutans í öldungadeildinni sem er eitt valdamesta embættið á þingi. Hann hefur sagt að það sé ekki mikill áhugi meðal öldungadeildarþingmanna að fara út í það sem rætt hefði verið um í tengslum við Grænland. Forsetinnn tók þessi orð óstinnt upp og úthúðaði Thune á samfélagsmiðli sínum Truth Social og sagðist myndu beita sér fyrir því að fella hann í næstum kosningum en kosið verður næst um þingsæti Thune í Suður-Dakóta árið 2028.

Stjórnmálaskýrendur TV2 telja að bandaríska þingið sé í auknum mæli að skapa mótstöðu við forsetann í málefnum Grænlands og vísa til þess að þingmenn bæði Repúblikana og Demókrata hafi sameinast í andstöðu sinni. Þingmenn úr báðum flokkum heimsóttu meðal annars Danmörku til að lýsa yfir stuðningi við að fullveldi konungsríkisins og að landamæri Grænlands yrðu virt.

Tim Kaine öldungadeildarþingmaður Demókrata og Rand Paul öldungadeildarþingmaður Repúblikana hafa einnig boðað að þeir muni leggja fram þingsályktunartillögu sem takmarki vald forsetans til hernaðar á Grænlandi. Paul hefur áður deilt við forsetann og er almennt á móti íhlutun Bandaríkjanna í málefni annarra ríkja.

Meirihluti

Fari Trump þá leið að fyrirskipa árás á Grænland er vel mögulegt að í fulltrúadeildinni verði lögð fram ákæra til embættismissis eins og Don Bacon boðar. Samþykki allir þingmenn Demókrata ákæru þarf ekki marga þingmenn Repbúblikana til að samþykkja, svo naumur er meirihluti þeirra þar. Það er þó alls óvíst að það myndi nást. Þegar í öldungadeildina væri komið þyrftu á endanum allir þingmenn minnihlutans og 19 þingmenn Repbúblikana að samþykkja að svipta forsetann embætti. Það þyrfti ansi mikið að ganga á til að það yrði veruleika enda hefur það aldrei gerst í sögu Bandaríkjanna að þingið svipti forsetann embættinu.

Ef þingið ætti að geta veitt Trump einhverja verulega mótspyrnu þegar kemur að mögulegri yfirtöku á Grænlandi, sérstaklega með fjandsamlegu hætti, og þá áður en til slíks kæmi yrðu líklega mun fleiri þingmenn Repúblikana að mótmæla.

Fram kemur í umfjöllun CNN að sumir þeirra telji raunar að forsetinn sé bara að beita hótunum um hervald til að ná hagstæðum samningum um framtíð Grænlands, það komi aldrei til greina að taka það með valdi. Minnt er enn fremur á að margir flokksbræður forsetans á þingi hreinlega óttist hann.

David Blevins fréttaritari Sky News í Bandaríkjunum telur í greiningu sinni ljóst að þögn margra þingmanna vestanhafs um framferði forsetans gagnvart Grænlandi sé merki um að kjósendur þeirra hafi meiri áhyggjur af framfærslukostnaðinum heima fyrir. Forsetinn sé einnig að haga sér nákvæmlega eins og kjósendur hafi viljað þegar þeir kusu hann sem forseta; að sýna styrk og gera engar málamiðlanir.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 9 klukkutímum
Flokksbróðir Trump: Ráðist hann inn í Grænland er forsetatíð hans lokið
Eyjan
Í gær
Orðið á götunni: Einkennileg staða innan Framsóknar í aðdraganda formannskjörs um miðjan febrúar
Eyjan
Í gær
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Alþjóðadagur AHC – Sjaldgæfur sjúkdómur og óvenjulegt alþjóðlegt samstarf íslenskra samtaka
Eyjan
Í gær
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Við erum allar þrjár samstiga – næsta skref er að treysta þjóðinni
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Björn Jón skrifar: Um Óresteiu
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Orðið á götunni: Kyrrstöðuflokkarnir þurftu að víkja úr ríkisstjórn til að eitthvað gerðist í málefnum fjölmiðla
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Mikilvægt að hafa Ingu og Flokk fólksins í ríkisstjórninni – sinnum hópum sem hafa verið hliðsettir
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Af óttanum skulið þið þekkja þá

Pennar

Björn Jón skrifar: Um Óresteiu
Sigmundur Ernir skrifar: Af óttanum skulið þið þekkja þá
Óttar Guðmundsson skrifar: Bílaumferðin
Nína Richter skrifar: Ljóskunni afneitað

Mest lesið

Halldóra ósátt eftir að hafa lagt bifreið sinni í bílakjallara – „Er ég ein um að finnast þetta gróft?“
Kynntist erlendum ferðamanni og hlustaði ekki á viðvörun foreldranna: „Ég var 18 ára og blinduð af ást“
Ómar lýsir miklum bílastæðavandræðum: „Kom þrisvar að bílnum sínum þar sem hann hafði verið lyklaður“
Tekjuhæstu stjörnurnar á OnlyFans – Sjáðu hvað þær þéna mikið
Kíkti í símann hans vegna gruns um framhjáhald – Það sem hún fann var miklu verra

Nýlegt

Ómar lýsir miklum bílastæðavandræðum: „Kom þrisvar að bílnum sínum þar sem hann hafði verið lyklaður“
Vikan á Instagram – „Ég var bara að drekka espresso martini og þá gerðist þetta!“
Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst
Vakti athygli að ung kærasta hans og barnið mætti til að fagna með
Chelsea reyna að lækka verðmiðann – Þetta eru aðrir kostir sem félagið skoðar
Jón Pétur Zimsen: „Aðeins 2% nemenda skilja flókna texta, 98% skilja þá ekki“
Reyna að senda leikmenn á móti til að vinna slaginn um Abraham
Kona ákærð fyrir hættulega líkamsárás inni á Exit
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Eyþór Eðvarðsson skrifar: Að afgreiða loftslagsvandann sem „vitleysu“ er vitleysa
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum

Nína Richter skrifar: Ljóskunni afneitað

Nína Richter skrifar: Ljóskunni afneitað
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Þorgerður Katrín kallar fulltrúa Bandaríkjanna á teppið vegna ummæla Long
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Skil ekki að Miðflokkurinn taki undir með þeim sem vilja brjóta niður vörn heimila, neytenda og minni fyrirtækja
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Öryggi Danmerkur og öryggisleysi Íslands

Þorsteinn Pálsson skrifar: Öryggi Danmerkur og öryggisleysi Íslands
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Verðum sjálf að ráða því við hverja við tölum – stjórnarandstaðan vill ekki talsamband við Evrópu

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Verðum sjálf að ráða því við hverja við tölum – stjórnarandstaðan vill ekki talsamband við Evrópu
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Orðið á götunni: Pólitísk afturganga fer á stjá – var skynsamlegt af VG að leiða Bjarna Ben til valda eða öfugt?
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Thomas Möller skrifar: Er Svarta stöðin komin aftur?

Thomas Möller skrifar: Er Svarta stöðin komin aftur?
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Sigvaldi Einarsson skrifar: Árið sem gervigreindin fékk líkama og Ísland svaf á verðinum
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Magnús Árni Skjöld Magnússon: Ef samningurinn verður jafnvondur og Miðflokkurinn heldur fram greiði ég atkvæði á móti
Eyjan
Fyrir 1 viku

Magnús Árni Skjöld Magnússon: Rangt að segja engar undanþágur í boði – öll aðildarríki hafa fengið varanlegar sérlausnir um sína grundvallarhagsmuni

Magnús Árni Skjöld Magnússon: Rangt að segja engar undanþágur í boði – öll aðildarríki hafa fengið varanlegar sérlausnir um sína grundvallarhagsmuni
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Stjórnarandstaðan skrópar á nefndarfundum – Miðflokkurinn fremstur meðal jafningja

Orðið á götunni: Stjórnarandstaðan skrópar á nefndarfundum – Miðflokkurinn fremstur meðal jafningja
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Björn Jón skrifar: Gullvægar hendingar langt úr austri
Eyjan
Fyrir 1 viku
Magnús Árni Skjöld Magnússon: Skil ekki hvernig það datt ofan í popúlista að hafna staðreyndum
Eyjan
Fyrir 1 viku

Hákon vill 3. sæti Samfylkingar í Kópavogi

Hákon vill 3. sæti Samfylkingar í Kópavogi
Eyjan
Fyrir 1 viku
Magnús Árni Skjöld Magnússon: Gerum eins og Svíar – förum inn í ESB með höfuðið hátt og til að hafa áhrif
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Hafa skal það sem ljótara reynist
Eyjan
Fyrir 1 viku
Ari Kr. Sæmundsen skrifar: Er Hitamál álitamál?
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Dramb er falli næst – Sjálfstæðisflokkurinn toppar á vitlausum tíma og nú liggur leiðin niður

Orðið á götunni: Dramb er falli næst – Sjálfstæðisflokkurinn toppar á vitlausum tíma og nú liggur leiðin niður
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Óttar Guðmundsson skrifar: Ævisögur

Óttar Guðmundsson skrifar: Ævisögur
Eyjan
Fyrir 1 viku
Magnús Árni Skjöld Magnússon: Bull, lygar og þvæla til að ná fylgi þeirra sem nenna ekki að kynna sér málin
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Nína Richter skrifar: Íslenska kindin

Nína Richter skrifar: Íslenska kindin
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Svarthöfði skrifar: Af silkihúfum og öðrum húfum
Eyjan
Fyrir 1 viku
Með hárbeitta greiningu á íslenskum stjórnmálum – „Er þetta ekki bara dæmigerð réttlæting á flokki sem þú studdir áður“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Spurt um skilning jafnaðarmanna 2026

Þorsteinn Pálsson skrifar: Spurt um skilning jafnaðarmanna 2026
Eyjan
Fyrir 1 viku

Vilhjálmur Egilsson: Ásthildar Lóu málið var verra fyrir Sjálfstæðismenn en málþófið – sátu eftir í fjóshaugnum

Vilhjálmur Egilsson: Ásthildar Lóu málið var verra fyrir Sjálfstæðismenn en málþófið – sátu eftir í fjóshaugnum
Eyjan
Fyrir 1 viku
Sigvaldi Einarsson skrifar: Heimurinn árið 2030 – Björgun eða voði?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Fíllinn í herberginu