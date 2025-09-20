fbpx
Laugardagur 20.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Ráðherra afboðar þátttöku á haustfundi SVEIT eftir áskorun Eflingar

Ragna Gestsdóttir
Laugardaginn 20. september 2025 12:51

Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, hefur hætt við þáttöku sína á haustfundi SVEIT, Samtök fyrirtækja á veitingamarkaði, sem fara á fram 24. september. 

Í gær skoraði Efling á ráðherrann að taka ekki þátt í að hvítþvo SVEIT með þátttöku sinni.

Jóhann Páll staðfestir í samtali við DV að hann hafi tilkynnt SVEIT um ákvörðun sína um miðjan dag í gær.

Áskorun Eflingar til ráðherra má lesa í frétt á vef Eflingar.

„Ég lýsi furðu minni á því að þú skulir kjósa að taka þátt í viðburði á vegum SVEIT sem augljóslega þjónar þeim tilgangi að hvítþvo samtökin og ljá þeim yfirbragð virðuleika. Það kemur mér á óvart að þú viljir láta nota þig og stöðu þína sem ráðherra í ríkisstjórn Íslands á þennan hátt,“ sagði meðal annars í áskorun Sólveigar Önnu Jónsdóttur formanns Eflingar.

Eins og kom fram í frétt DV í gær sagðist Einar Bárðarson framkvæmdastjóri SVEIT ekki hafa áhuga á að draga ráðherrann inn í deilur samtakanna við Eflingu og gerði hann ráð fyrir að ráðherrann drægi þátttöku sína á haustfundi SVEIT til baka. Einar sendi tilkynningu á fjölmiðla í gær þar sem hann sagðist hafa verið í sambandi við aðstoðarfólk ráðherra.

Sjá einnig: Sólveig Anna hæðist að svari Einars Bárðarsonar – „Gæti verið efni í spennandi sálfræðitrylli“ 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 31 mínútum
Ráðherra afboðar þátttöku á haustfundi SVEIT eftir áskorun Eflingar
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 klukkutímum
„Þetta eru veiðigjöld bankakerfisins“
EyjanFastir pennar
Fyrir 9 klukkutímum
Sigmundur Ernir skrifar: Flækjusaga af rugluðu regluverki
EyjanFastir pennar
Fyrir 21 klukkutímum
Óttar Guðmundsson skrifar: Feimnismál
Eyjan
Fyrir 23 klukkutímum
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Lýðræði og ESB
Eyjan
Í gær
Orðið á götunni: Vilja gera Lilju að formanni – Þórólfur plottar með Sjöllum og Miðflokki
Eyjan
Í gær
Ari ráðinn markaðsstjóri Emmessís
EyjanFastir pennar
Í gær
Sigurður Hólmar skrifar: Hampur fyrir framtíðina – Tækifæri fyrir Ísland

Pennar

Sigmundur Ernir skrifar: Flækjusaga af rugluðu regluverki
Óttar Guðmundsson skrifar: Feimnismál
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Lýðræði og ESB
Nína Richter skrifar: Hvað gerði þessi kona með Drake?

Mest lesið

Sjáðu þegar gestirnir misstu sig á Sauðárkróki í gærkvöldi – „Hann er kominn í dómarann“
Hinn grunaði í Hafnarfjarðarmálinu var nýfallinn
Allt á suðupunkti á Sauðárkróki í kvöld – Segir níu aðila úr gæslu hafa þurft að fylgja Sveini af vettvangi
Erlendar konur bugaðar á íslenska deitmarkaðinum – „Eru samt ekki tilbúnir í samband, þó það sé svona þrjú ár í að þeir verði sköllóttir“
Ljóst að hræðilegir atburðir áttu sér stað á heimili unga drengsins í Hafnarfirði

Nýlegt

Flóttakona mátti ekki rifta leigusamningi í Mosfellsbæ – Heimilið í heimalandinu lagt í rúst og bróðir hennar drepinn
Sólveig Anna hæðist að svari Einars Bárðarsonar – „Gæti verið efni í spennandi sálfræðitrylli“ 
Myndband sýnir handtöku á konu sem nauðgaði 11 ára nemanda sínum – „Ég? Fyrir hvað?“
Bergvin segist útilokaður af RÚV vegna dóms um kynferðislega áreitni – „Miklu þyngra að vera dæmdur af „dómstól götunnar““
Amorim harður á sínu – „Ekki einu sinni páfinn fær mig til að breyta“
Segir einlæg frá glímunni við fæðingarþunglyndi: „Þetta var eitthvað sem ég var ekki að tala um“
Sjáðu þegar gestirnir misstu sig á Sauðárkróki í gærkvöldi – „Hann er kominn í dómarann“
Ræddu stöðu Halldórs eftir svakalegt fjaðrafok í Kópavogi – „Enginn að tala um það í dag, heldur bara hvað allt er ömurlegt þarna“
Hinn grunaði í Hafnarfjarðarmálinu var nýfallinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Að geta bara gert eitt í einu
Eyjan
Fyrir 2 dögum

Framkvæmdastjóri N1: Pítsufyrirtækið var besti skólinn

Framkvæmdastjóri N1: Pítsufyrirtækið var besti skólinn
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Orðið á götunni: Guðrún sækir í uppskriftabók Davíðs – en hún er enginn Davíð
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Hildur slær á létta strengi eftir atvik í gær – „Ef ég var einhvern tímann að íhuga að kippa lýðveldinu úr sambandi“
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Menningarstríðið er völundarhús

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Menningarstríðið er völundarhús
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Áhrifarík þingræða Heiðu – „Sagðist hafa íhugað sjálfsvíg kvöldið áður“

Áhrifarík þingræða Heiðu – „Sagðist hafa íhugað sjálfsvíg kvöldið áður“
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Orðið á götunni: Lilju berst stuðningur úr óvæntri átt – hefnd og sögulegar sættir?
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Andri Sævar og Svava ráðin til Daga hf.

Andri Sævar og Svava ráðin til Daga hf.
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Tveir nýir vörumerkjastjórar til Ölgerðarinnar
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Framkvæmdastjóri N1: Skortur innviða flöskuháls fyrir rafvæðingu bílaflotans
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Þórdís Lóa ætlar ekki að bjóða sig fram í næstu kosningum

Þórdís Lóa ætlar ekki að bjóða sig fram í næstu kosningum
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Björn Jón skrifar: Dýrkun ljótleikans

Björn Jón skrifar: Dýrkun ljótleikans
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Framkvæmdastjóri N1: Meiri samkeppni á eldsneytismarkaði hér en á hinum Norðurlöndunum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Svona er pólitíkin í íslenskum fjárlögum
Eyjan
Fyrir 1 viku

„Fram til þessa hafa engar kynstaðfestandi skurðaðgerðir farið fram hjá skjólstæðingum barna- og unglingageðdeildar undir 18 ára aldri“

„Fram til þessa hafa engar kynstaðfestandi skurðaðgerðir farið fram hjá skjólstæðingum barna- og unglingageðdeildar undir 18 ára aldri“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Blús á brautarpalli
Eyjan
Fyrir 1 viku
Framkvæmdastjóri N1: Það kostar mikið að halda úti eldsneytisinnviðum á Íslandi
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Morfís útspil Sjálfstæðismanna
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Nína Richter skrifar: Ég er leiðinlegri en betur lesin

Nína Richter skrifar: Ég er leiðinlegri en betur lesin
Eyjan
Fyrir 1 viku

Ætlar að herða tökin í útlendingamálum

Ætlar að herða tökin í útlendingamálum
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Guðrún Hafsteinsdóttir veit ekki í hvorn fótinn hún á að stíga – seldi hún sannfæringuna fyrir völd?
Eyjan
Fyrir 1 viku

Framkvæmdastjóri N1: Látum breytingar koma hratt fram í verðinu – bæði til lækkunar og hækkunar

Framkvæmdastjóri N1: Látum breytingar koma hratt fram í verðinu – bæði til lækkunar og hækkunar
Eyjan
Fyrir 1 viku
Jón vill breyta þessu við hátíðleg tækifæri – „Þurfum við ekki að taka höndum saman“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Ólík viðbrögð við hatri
Eyjan
Fyrir 1 viku

Stefnuræða forsætisráðherra: Biður fólk um að gæta orða sinna

Stefnuræða forsætisráðherra: Biður fólk um að gæta orða sinna
Eyjan
Fyrir 1 viku

Fjölskyldubingó sem spila má yfir stefnuræðu Kristrúnar – Verðlaun í boði

Fjölskyldubingó sem spila má yfir stefnuræðu Kristrúnar – Verðlaun í boði
Eyjan
Fyrir 1 viku
Framkvæmdastjóri N1: Finnum fyrir velvilja úti á landi – meiri andstaða í höfuðborginni
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Forseti hefur lög að mæla – fólk vill ekki endurtekna gíslatöku á Alþingi