fbpx
Föstudagur 12.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Framkvæmdastjóri N1: Það kostar mikið að halda úti eldsneytisinnviðum á Íslandi

Eyjan
Föstudaginn 12. september 2025 17:30

Magnús Hafliðason, framkvæmdastjóri N1.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

N1 gengur út á að veita góða og viðamikla þjónustu á miklum fjölda stöðva víðs vegar um land. Taka verður Costco út fyrir sviga þegar eldsneytisverð er borið saman vegna þess að Costco notar eldsneytið til að laða að viðskiptavini í verslun sína en veitir enga þjónustu. Magnús Hafliðason, framkvæmdastjóri N1, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Markaðarins.

Hægt er að hlusta á brot úr þættinum hér:

Markadurinn - Magnus Haflidason - 3
play-sharp-fill

Markadurinn - Magnus Haflidason - 3

„Við höfum líka breytt aðeins nálguninni okkar. Það hefur verið ákveðinn vani hérna á þessum markaði – þú heyrir útvarpsauglýsingar þar sem að er listað upp lægsta verðið sem sé sko hér, þar og þarna og fólk var að keyra jafnvel bæjarhluta á milli, jafnvel sveitarfélaga á milli til að fá lægsta verðið. Við höfum ákveðið að snúa þessu við. Við segjum bara við viðskiptavininn: Heyrðu, þú velur bara stöðina þína. Við setjum eiginlega valdið í hendur á viðskiptavinum og brjótum aðeins þetta verðmódel þannig að þú átt sem viðskiptavinur N1 færð sama verð á Ísafirði, Eskifirði, Vík í Mýrdal eða í Reykjavík,“ segir Magnús.

„Þarna erum við líka aðeins að reyna að koma með i útspil þar sem neytandinn getur bara mátað sig við sitt umhverfi og séð bara, ókei, þarna er ég með lægsta verðið sem mér hentar. Svo er það nú bara einu sinni þannig að í þessum rekstri eins og mörgum öðrum að það kostar heilmikla peninga að halda úti eldsneytisinnviðum á Íslandi og tryggja að þú getir einmitt fengið eldsneytið þitt um allt land, svo til má segja í hverjum einasta þéttbýlisstað á Íslandi, oft af fleiri en einu fyrirtæki.“

Magnúsi finnst eðlilegt að fólk hafi skoðun á verðinu en bendir á að olíufélögin hafi takmarkað um verðmyndunina að segja. Hann nefnir að N1 sé með N1-kortið, sem er líka komið inn í appið hjá þeim. Með því fæst afsláttur á veitingum, gasi, dekkjaþjónustu og hverri annarri þjónustu sem fyrirtækið veitir.

„Þetta er eiginlega aukaafsláttur sem að, sem tínist svona inn hægt og rólega eftir því sem að tímanum vindur fram og tikkar inn kannski í minna mæli heldur en þessir stóru eldsneytisafslættir sem mikið er talað um og er mikið í umræðunni.“

Costco kom inn á markaðinn fyrir nokkrum árum og eru með lægsta verð á eldsneyti. Þar er engin þjónusta, þú bara gerir þetta sjálfur. Það hefur áhrif, ef ég skil þig rétt, þetta þjónustustig sem þið veitið. Það verður einhvern veginn að fá fyrir því.

„Já, en auðvitað hangir þetta allt saman og Costco, þegar við horfum á markaðinn og tökum við Costco dálítið út fyrir sviga, þeir eru með eina staðsetningu, þeir rukka í árgjald og eflaust fara flestir einnig inn í verslunina þeirra líka og nýta þannig árgjaldið, en til þess er auðvitað leikurinn gerður, bara svo það sé á hreinu. Þeir eru auðvitað að búa til traffík og nýta til þess eldsneytisverð. Nú, við horfum á þetta öðruvísi, við trúum því að við höfum þarna net af staðsetningum og úrval af þjónustu sem við getum boðið og okkar markmið er náttúrulega að búa þannig um hnútana að svona hefðbundinn viðskiptavinur okkar sjái sér bara hag í því að vera með fleiri en einn hlut hjá okkur og vera í okkar svona, við getum kallað þetta okkar ecosystem, smá sletta, að þá sé einfaldlega sameiginlegur hagur af því að fara með meira en minna til okkar og þar teljum við að okkar sérstaða sé og það er einfaldlega fullt af fólki sem vill enn þá þjónustu og við erum að veita hana enn þá á fjölda stöðva. Ég held ég fari alveg rétt með að við séum með flestar stöðvar þar sem að enn þá er veitt þjónusta.“

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:

Einnig er hægt að hlusta á Spotify.
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 3 klukkutímum
Framkvæmdastjóri N1: Það kostar mikið að halda úti eldsneytisinnviðum á Íslandi
EyjanFastir pennar
Fyrir 11 klukkutímum
Orðið á götunni: Morfís útspil Sjálfstæðismanna
Eyjan
Í gær
Nína Richter skrifar: Ég er leiðinlegri en betur lesin
Eyjan
Í gær
Ætlar að herða tökin í útlendingamálum
Eyjan
Í gær
Orðið á götunni: Guðrún Hafsteinsdóttir veit ekki í hvorn fótinn hún á að stíga – seldi hún sannfæringuna fyrir völd?
Eyjan
Í gær
Framkvæmdastjóri N1: Látum breytingar koma hratt fram í verðinu – bæði til lækkunar og hækkunar
EyjanFastir pennar
Í gær
Jón vill breyta þessu við hátíðleg tækifæri – „Þurfum við ekki að taka höndum saman“
Eyjan
Í gær
Þorsteinn Pálsson skrifar: Ólík viðbrögð við hatri

Pennar

Nína Richter skrifar: Ég er leiðinlegri en betur lesin
Þorsteinn Pálsson skrifar: Ólík viðbrögð við hatri
Thomas Möller skrifar: Stöðugleiki skiptir mestu máli
Hálf öld frá því að miðillinn sem öllu breytti hóf göngu sína

Mest lesið

Þetta vitum við um hinn handtekna – 22 ára og heitir Tyler Robinson
Eiginkona Charlie Kirk birti ískyggilega færslu nokkrum tímum fyrir skotárásina
Snorri fær pillu frá ömmu sinni eftir færslu hans um Charlie Kirk – „Gegnsær populismi“
Kennari fór í veikindaleyfi árið 2009 – Mörgum árum síðar komu ótrúleg mistök í ljós
Segja sveitarfélagið hafa urðað sorp á jörðinni í leyfisleysi í áratugi – Sturtuðu bílhræjum og spilliefnum ofan í gil og mokuðu yfir

Nýlegt

Kennari fór í veikindaleyfi árið 2009 – Mörgum árum síðar komu ótrúleg mistök í ljós
Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Ætlar að herða tökin í útlendingamálum
Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Konunglegur lausaleikskrógi afhjúpaður – „Ég er líffræðilegur faðir Clements“
Eiður Smári titraði og skalf upp í sófa á þriðjudagskvöld þegar synir hans voru í eldlínunni
Jón Kaldal: „Þessi furðulega meðvirkni með fúskurum verður að hætta”
Talað um að Liverpool sé farið að skoða arftaka fyrir Salah
Howe ræðir málefni Isak í fyrsta sinn – „Samskiptin urðu erfið eftir það“
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Framkvæmdastjóri N1: Finnum fyrir velvilja úti á landi – meiri andstaða í höfuðborginni
Eyjan
Fyrir 2 dögum

Orðið á götunni: Forseti hefur lög að mæla – fólk vill ekki endurtekna gíslatöku á Alþingi

Orðið á götunni: Forseti hefur lög að mæla – fólk vill ekki endurtekna gíslatöku á Alþingi
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Vilhjálmur bálreiður út í ríkisstjórnina
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Thomas Möller skrifar: Stöðugleiki skiptir mestu máli
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum

Hálf öld frá því að miðillinn sem öllu breytti hóf göngu sína

Hálf öld frá því að miðillinn sem öllu breytti hóf göngu sína
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Sigurður Gylfi skrifar: Háskólinn og Hótel Saga sáluga – Svar við rangfærslum DV

Sigurður Gylfi skrifar: Háskólinn og Hótel Saga sáluga – Svar við rangfærslum DV
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Orðið á götunni: Ríkisstjórnin er að moka flórinn eftir sjö ára óstjórn fyrri ríkisstjórnar
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Orðið á götunni: Það skiptir máli hverjir stjórna – berin eru súr, sagði Mikki refur

Orðið á götunni: Það skiptir máli hverjir stjórna – berin eru súr, sagði Mikki refur
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Brynjar er einsamall í hópferð erlendis – „Fullkomlega stjórnlaust“
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Björn Jón skrifar: Vanstillt þjóðfélagsumræða
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Orðið á götunni: Forpokaðir fordómagrísir haldnir forréttindablindu ráðast gegn minnihlutahóp

Orðið á götunni: Forpokaðir fordómagrísir haldnir forréttindablindu ráðast gegn minnihlutahóp
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Sigmundur Ernir skrifar: Okkur hefur mistekist hrapallega á húsnæðismarkaði

Sigmundur Ernir skrifar: Okkur hefur mistekist hrapallega á húsnæðismarkaði
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Algengir stjórnunarhættir
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Sigurður Hólmar skrifar: Tugir milljarða til Háskóla Íslands en aðeins örfáir fatlaðir fá inngöngu
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Ýmsa langar að leiða lista Sjálfstæðisflokksins þrátt fyrir vonda áru

Orðið á götunni: Ýmsa langar að leiða lista Sjálfstæðisflokksins þrátt fyrir vonda áru
Eyjan
Fyrir 1 viku
Breytingar í framkvæmdastjórn Póstsins – Eymar og Benedikt ráðnir
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Svarthöfði skrifar: Blásið til sóknar fyrir alla – ekki bara Range Rover, Benz og Porsche liðið heldur alla
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Popúlismi er tæki og við erum fólk
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Utanríkispólitík stjórnarandstöðunnar

Þorsteinn Pálsson skrifar: Utanríkispólitík stjórnarandstöðunnar
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Binni í Vinnslustöðinni spinnur fantasíu

Orðið á götunni: Binni í Vinnslustöðinni spinnur fantasíu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Manneskjur – ekki hugmyndafræði
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Svarthöfði skrifar: Framsókn í útrýmingarhættu – menn verða að gæta orða sinna

Svarthöfði skrifar: Framsókn í útrýmingarhættu – menn verða að gæta orða sinna
Eyjan
Fyrir 1 viku
María Mjöll afhenti Macron trúnaðarbréf sitt
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Framsókn leikur á reiðiskjálfi
Eyjan
Fyrir 1 viku

Yfirburðir Samfylkingarinnar og Sósíalistaflokkurinn undir tveimur prósentum

Yfirburðir Samfylkingarinnar og Sósíalistaflokkurinn undir tveimur prósentum
Eyjan
Fyrir 1 viku

Hnýta í Ingu vegna hjásetunnar en hún segist hafa sparslað í götin

Hnýta í Ingu vegna hjásetunnar en hún segist hafa sparslað í götin
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Rétturinn til fundafriðar
Eyjan
Fyrir 1 viku
Segir að skipun Ólafs boði nýja tíma í vinnubrögðum á Alþingi – „Þarna fannst mér sleginn allt annar tónn“
Hide picture