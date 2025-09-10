fbpx
Miðvikudagur 10.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Fjölskyldubingó sem spila má yfir stefnuræðu Kristrúnar – Verðlaun í boði

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 10. september 2025 15:44

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hver verður fyrst/ur til að hrópa BINGÓ í kvöld? segir á Facebook-síðu Alþingi.

Starfsfólk fræðsluteymis skrifstofu Alþingis hefur útbúið tólf mismunandi bingóspjöld sem hægt er að hafa við hendina og dreifa til fjölskyldumeðlima og vina.

Til að taka þátt skalt þú velja þér eitt bingóspjald (þau eru merkt frá 1 til 12), hafa opið í tölvunni þinni eða taka skjáskot af því í símanum. Þegar þú heyrir orð eða hugtak í einhverri ræðu þá skaltu merkja við orðið. Leiðbeiningar um hvernig er hægt að taka skjáskot og merkja inn á myndina er á Facebook-síðu Alþingis.

Ef þú nærð að merkja við öll orðin þá er komið bingó!

Ef þú nærð bingó þá sendirðu mynd af útfylltu spjaldinu á althingi@althingi.is. Dregið verður úr innsendum spjöldum og heppinn þátttakandi getur unnið einkaleiðsögn um Alþingishúsið.
Góða skemmtun!

Leiðbeiningar við að merkja inn á skjáskot:
iPhone
1. Finndu það sem þú vilt taka skjáskot af á skjánum.
2. Ýttu samtímis á hliðartakkann (rofi á hlið símans) og hækka hljóðstyrk takkann (efst á vinstri hlið).
3. Skjárinn blikkar og skjáskotið birtist neðst í vinstra horninu.
4. Ýttu á myndina sem birtist til að opna hana.
iPhone: Hvernig á að merkja eða skrifa inn á skjáskotið
1. Þegar skjáskotið opnast, birtist valmynd neðst.
2. Ýttu á blýantstáknið eða merkingar (Mark-up). Mögulega gerist þetta sjálfkrafa þegar skjáskotið er opnað fyrst.
3. Veldu lit og verkfæri (blýant, penna, strokleður). Þú getur breytt litnum með því að smella á litahjólið neðst hægra megin.
4. Teiknaðu eða skrifaðu á myndina með fingrinum.
5. Þegar þú ert búin(n), ýttu á Done (Lokið) og vistaðu myndina.
Android
1. Finndu það sem þú vilt taka skjáskot af á skjánum.
2. Ýttu samtímis á kveikja/slökkva takkann (rofi á hlið símans) og lækka hljóðstyrk takkann (undir hljóðstyrkstakkanum).
3. Skjárinn blikkar og skjáskotið birtist sem smámynd á skjánum.
4. Ýttu á smámyndina til að opna hana.
Android: Hvernig á að merkja eða skrifa inn á skjáskotið
1. Þegar skjáskotið opnast, leitaðu að Edit (Breyta) eða penna/blýantstákni.
2. Ýttu á táknið til að opna teikni- eða skrifverkfæri.
3. Veldu lit og verkfæri.
4. Teiknaðu eða skrifaðu á myndina með fingrinum.
5. Ýttu á Save (Vista) eða Done (Lokið) þegar þú ert tilbúin(n).
Að finna skjáskotið aftur
1. Opnaðu Myndir eða Gallery appið í símanum.
2. Skjáskot eru oft í sérstökum möppum sem heita Screenshots eða Skjáskot
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 1 klukkutíma
Fjölskyldubingó sem spila má yfir stefnuræðu Kristrúnar – Verðlaun í boði
Eyjan
Fyrir 2 klukkutímum
Framkvæmdastjóri N1: Finnum fyrir velvilja úti á landi – meiri andstaða í höfuðborginni
Eyjan
Fyrir 8 klukkutímum
Orðið á götunni: Forseti hefur lög að mæla – fólk vill ekki endurtekna gíslatöku á Alþingi
EyjanFastir pennar
Fyrir 10 klukkutímum
Vilhjálmur bálreiður út í ríkisstjórnina
EyjanFastir pennar
Fyrir 20 klukkutímum
Thomas Möller skrifar: Stöðugleiki skiptir mestu máli
Eyjan
Fyrir 22 klukkutímum
Hálf öld frá því að miðillinn sem öllu breytti hóf göngu sína
Eyjan
Í gær
Sigurður Gylfi skrifar: Háskólinn og Hótel Saga sáluga – Svar við rangfærslum DV
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Orðið á götunni: Ríkisstjórnin er að moka flórinn eftir sjö ára óstjórn fyrri ríkisstjórnar

Pennar

Thomas Möller skrifar: Stöðugleiki skiptir mestu máli
Hálf öld frá því að miðillinn sem öllu breytti hóf göngu sína
Björn Jón skrifar: Vanstillt þjóðfélagsumræða
Sigmundur Ernir skrifar: Okkur hefur mistekist hrapallega á húsnæðismarkaði

Mest lesið

Íbúar logandi hræddir eftir að barnaníðingur flutti í bæinn – „Til skammar“
Margir Íslendingar reiðir yfir sjónvarpinu í gærkvöldi – Sýn sendi frá sér yfirlýsingu vegna málsins
Ung Akureyrarmær í vanda – Ferðin til Alicante endaði hörmulega
Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”

Nýlegt

Glæpamaður sem lifði á kerfinu rekinn úr landi
Situr uppi með 59 þúsund króna rukkanir vegna tveggja gjaldskyldra bílastæða – „Hvaða sturlun er komin í gang í þessum bílastæðamálum??“
Magga Frikka fær að leggja fram bréf um meint framhjáhald Barböru
Vikan á Instagram – Ekki opinn fyrir skyndikynnum heldur bíður eftir alvöru ást
Sjáðu vel pirraðan Heimi eftir högg gærkvöldsins – „Hver er spurningin?“
Utan vallar: Næstum fullkominn gluggi Arnars – Fyllum Laugardalsvöll
Grænkerar verulega ósáttir við RÚV – „Ömurlega ófagmannlega unninn þáttur“
Hinn umdeildi dómari ákærður – Sakaður um að hafa brotið hrottalega gegn barni
Nutu sólríks dags í París þegar magnað atvik átti sér stað – Sjáðu myndbandið
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Björn Jón skrifar: Vanstillt þjóðfélagsumræða
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Orðið á götunni: Forpokaðir fordómagrísir haldnir forréttindablindu ráðast gegn minnihlutahóp

Orðið á götunni: Forpokaðir fordómagrísir haldnir forréttindablindu ráðast gegn minnihlutahóp
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Okkur hefur mistekist hrapallega á húsnæðismarkaði
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Algengir stjórnunarhættir
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Sigurður Hólmar skrifar: Tugir milljarða til Háskóla Íslands en aðeins örfáir fatlaðir fá inngöngu

Sigurður Hólmar skrifar: Tugir milljarða til Háskóla Íslands en aðeins örfáir fatlaðir fá inngöngu
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Orðið á götunni: Ýmsa langar að leiða lista Sjálfstæðisflokksins þrátt fyrir vonda áru

Orðið á götunni: Ýmsa langar að leiða lista Sjálfstæðisflokksins þrátt fyrir vonda áru
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Breytingar í framkvæmdastjórn Póstsins – Eymar og Benedikt ráðnir
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Svarthöfði skrifar: Blásið til sóknar fyrir alla – ekki bara Range Rover, Benz og Porsche liðið heldur alla

Svarthöfði skrifar: Blásið til sóknar fyrir alla – ekki bara Range Rover, Benz og Porsche liðið heldur alla
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Nína Richter skrifar: Popúlismi er tæki og við erum fólk
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Utanríkispólitík stjórnarandstöðunnar
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Binni í Vinnslustöðinni spinnur fantasíu

Orðið á götunni: Binni í Vinnslustöðinni spinnur fantasíu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Manneskjur – ekki hugmyndafræði

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Manneskjur – ekki hugmyndafræði
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Svarthöfði skrifar: Framsókn í útrýmingarhættu – menn verða að gæta orða sinna
Eyjan
Fyrir 1 viku
María Mjöll afhenti Macron trúnaðarbréf sitt
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Framsókn leikur á reiðiskjálfi

Orðið á götunni: Framsókn leikur á reiðiskjálfi
Eyjan
Fyrir 1 viku
Yfirburðir Samfylkingarinnar og Sósíalistaflokkurinn undir tveimur prósentum
Eyjan
Fyrir 1 viku
Hnýta í Ingu vegna hjásetunnar en hún segist hafa sparslað í götin
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Rétturinn til fundafriðar
Eyjan
Fyrir 1 viku

Segir að skipun Ólafs boði nýja tíma í vinnubrögðum á Alþingi – „Þarna fannst mér sleginn allt annar tónn“

Segir að skipun Ólafs boði nýja tíma í vinnubrögðum á Alþingi – „Þarna fannst mér sleginn allt annar tónn“
Eyjan
Fyrir 1 viku

Nýir mannauðsstjórar hjá Eimskip

Nýir mannauðsstjórar hjá Eimskip
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Björn Jón skrifar: Kvendjöflar og breyskar hetjur
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Átök í þingflokki Sjálfstæðismanna – gefa höfuðborgarsvæðið upp á bátinn

Orðið á götunni: Átök í þingflokki Sjálfstæðismanna – gefa höfuðborgarsvæðið upp á bátinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Ekki vera það sem þú ert
Eyjan
Fyrir 1 viku
Ólafur tekinn við af Hildi
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Ágúst Borgþór skrifar: Að anda ofan í hálsmál sakborninga

Ágúst Borgþór skrifar: Að anda ofan í hálsmál sakborninga
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Óttar Guðmundsson skrifar: Velkominn herra skattstjóri!

Óttar Guðmundsson skrifar: Velkominn herra skattstjóri!
Eyjan
Fyrir 1 viku
Hildur hætt sem þingflokksformaður
Eyjan
Fyrir 1 viku
Ari Kr. Sæmundsen skrifar: 3-30-300 reglan