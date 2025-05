Evrópuhreyfingin: Húsfyllir á aðalfundi – Magnús Árni tekur við formennsku af Jóni Steindóri

Fullt var út úr dyrum á aðalfundi Evrópuhreyfingarinnar á aðalfundi sem haldinn var í Iðnó fimmtudaginn 22. maí og var mikil stemning á fundinum. Kosinn var nýr formaður hreyfingarinnar og mikil endurnýjun varð í stjórn.

Jón Steindór Valdimarsson flutti skýrslu stjórnar í síðasta sinn en hann lét af embætti formanns á fundinum. Magnús Árni Skjöld Magnússon var einn í framboði til formanns og var því sjálfkjörinn og hefur nú tekið við keflinu af Jóni Steindóri.

Níu voru í kjöri um sex stjórnarsæti og á meðan atkvæði voru talin flutti Mike Galsworthy, formaður European Movement UK, mjög áhugavert erindi sem bar heitið Moving away from Brexit and towards a stronger European vision. Í erindi hans kom m.a. fram að mikill meirihluti Breta telur nú að útgangan úr ESB hafi verið mikið glappaskot. Galsworthy ræddi m.a. þá breyttu stöðu sem virðist komin upp í varnarsamstarfi vestrænna þjóða og taldi ekki ólíklegt að Vestur-Evrópa og Kanada myndu efla samstarf sitt á ýmsum sviðum.

Í kjölfar erindis Galsworthys stýrði Bogi Ágústsson pallborðinu Ísland við borðið þar sem Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir og Vilhjálmur Egilsson ræddu stöðu Íslands og Evrópu frá hinum ýmsu sjónarhornum. Í máli Vilhjálms kom m.a. fram að hann teldi að Ísland þyrfti að láta af þeim ósið að horfa helst til þess hvað við getum fengið út úr samstarfi við aðra og horfa til þess hvað við getum lagt af mörkum. Til að eignast vini þurfi menn að vera vinir, ekki bara með útrétta hönd.

Fundinum lauk svo með hvetjandi erindi nýs formanns.

Niðurstöður stjórnarkjörs voru þær að Ágúst Ólafur Ágústsson, Dóra Magnúsdóttir, Helga Vala Helgadóttir, Helgi Hrafn Gunnarsson, Páll Rafnar Þorsteinsson og Thomas Möller hlutu kosningu. Helga Vala og Páll Rafnar voru í fyrri stjórn en aðrir eru nýir í stjórn.