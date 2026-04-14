PSG vann á Anfield og flaug áfram – Dramatík á Spáni og Barcelona úr leik

Paris Saint-Germain tryggði sér sæti í undanúrslitum Meistaradeildarinnar með 2-0 sigri á Liverpool á Anfield og samanlagt 4-0 í einvíginu.
Fyrri hálfleikur var markalaus en á 72. mínútu braut Ousmane Dembélé ísinn eftir sendingu frá Khvicha Kvaratskhelia. Dembele bætti við öðru marki í uppbótartíma. Liverpool náði aldrei að svara og er því úr leik.
Í hinum leiknum var gríðarleg spenna þar sem Atletico Madrid vann einvígið 3-2 gegn Barcelona þrátt fyrir að vera undir 2-1 í seinni leiknum. Barcelona byrjaði af krafti með mörkum frá Lamine Yamal og Ferran Torres á fyrstu mínútum leiksins.
Ademola Lookman minnkaði muninn fyrir Atletico og hélt spænsku höfuðborgarliðunum inni í einvíginu. Þá fékk Eric García rautt spjald sem var dýrt fyrir Barcelona á lokakaflanum.