Henry Birgir algjörlega hneykslaður – „Hvaða fíflagangur er þetta?“

Fjölmiðlamaðurinn Henry Birgir Gunnarsson hafði engan húmor fyrir því að Stefan Ljubicic skildi ekki fagna mörkum sínum gegn KR í fyrstu umferð Bestu deildarinnar.
Stefan skoraði tvö mörk í 3-2 tapi Keflavíkur gegn KR en athygli vakti að hann hafi ekki fagnað. Ástæðan er væntanlega sú að hann spilaði með KR tímabilið 2022.
„Stefan, þetta var rosa flott hjá þér, en hann fagnaði ekki mörkunum. Eins og hann væri Þormóður Egilsson, með 30 ár á bakinu í KR. Hann á 18 leiki fyrir félagið. Hvaða fíflagangur er þetta?“ segir Henry Birgir í hlaðvarpinu Besta sætið, sem er á vegum íþróttadeildar Sýnar.
Misjafnt er hvort menn fagni mörkum sínum gegn félögum sem þeir hafa áður spilað fyrir.
„Nenniði bara almennt að hætta þessu? Fagnið bara mörkunum ykkar. Ég þurfti að koma þessu frá mér. Þetta fór verulega í taugarnar á mér.“