Íslenska kvennalandsliðið vann það úkraínska í 3. umferð undankeppni HM á Laugardalsvelli í kvöld.
Ísland var betra liðið í fyrri hálfleik, þó Úkraína hafi reyndar fengið besta færi hans eftir vandræðagang okkar kvenna. Hvorugu liðinu tókst hins vegar að skora.
Íslenska liðið byrjaði seinni hálfleikinn á krafti og komst verðskuldað yfir þegar Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði, sem spilaði sinn 145. leik í dag og jafnaði leikjamet Söru Bjarkar Gunnarsdóttur, flikkaði löngu innkasti Sveindísar Jane Jónsdóttur á Alexöndru Jóhannsdóttur sem kom boltanum í netið.
Stelpurnar okkur hefðu geta bætt við marki en áfram var forystan eitt mark og þar af leiðandi allt opið enn. Áhlaup gestanna voru þó ekki mikið til að tala um og meira var ekki skorað. Lokatölur 1-0.
Afar mikilvægur sigur Íslands í baráttunni við Úkraínu um þriðja sæti undanriðilsins. Býður það upp á töluvert hagstæðari drátt í umspili um sæti á HM en fjórða og neðsta sætið. Ísland er nú með þrjú stig eftir þrjá leiki en Úkraína án stiga.