Fengin í Úlfarsárdalinn að austan

Bandaríski framherjinn Taylor Hamlett er gengin til liðs við Fram frá FHL.
Hamlett er 23 ára gömul og skoraði hún þrjú mörk í sjö leikjum með FHL er liðið féll úr efstu deild í fyrra.
Fram hélt sæti sínu í Bestu deildinni sem nýliði í fyrra.
Taylor Hamlett gengur til liðs við Fram 💙
Fram hefur samið við bandaríska framherjann Taylor Hamlett, 23 ára, um að leika með liðinu í sumar. Hún kemur frá FHL þar sem hún skoraði 3 mörk í 7 leikjum og hefur þegar hafið æfingar með liðinu á Tenerife.
— Knattspyrnudeild Fram (@FRAMknattspyrna) April 13, 2026