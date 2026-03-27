Góð tíðindi fyrir andstæðinga Liverpool

Leikur Paris Saint-Germain gegn Lens í Ligue 1 hefur verið frestað til að undirbúa liðið betur fyrir einvígið við Liverpool í Meistaradeildinni.
Leikurinn átti upphaflega að fara fram 11. apríl, mitt á milli leikja PSG gegn Liverpool í 8-liða úrslitum Meistararadeildarinnar, en hefur nú verið færður til 13. maí.
Franska deildin samþykkti beiðni PSG til að tryggja sem besta undirbúning fyrir Evrópuleikina, en ákvörðunin hefur vakið óánægju hjá Lens, sem er í harðri baráttu við stórliðið um franska titilinn.
Þá hefur leik Strasbourg einnig verið frestað af sömu ástæðu vegna þátttöku þeirra í Evrópukeppni.