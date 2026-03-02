fbpx
Mánudagur 02.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Hvetur Chelsea til að kaupa fyrrum leikmann Liverpool

Íþróttavikan: Staðan tekin með Bjössa Hreiðars og Jóa Má þegar 6 vikur eru í þá Bestu

Víkingur staðfestir komu Jóa Bjarna

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 2. mars 2026 16:19

Jóhannes Kristinn Bjarnason. Mynd: Víkingur R.

Jóhannes Kristinn Bjarnason er genginn í raðir Víkings frá Kolding. Þetta hefur legið í loftinu en er nú staðfest af Víkingi.

Jóhannes fór til Danmerkur frá KR í fyrra en snýr nú aftur til Íslands, í þetta sinn til Íslandsmeistaranna, sem ætla sér stóra hluti á komandi leiktíð.

Tilkynning Víkings
Knattspyrnudeild Víkings tilkynnir að Jóhannes Kristinn Bjarnason hefur samið við félagið út árið 2029.

Jóhannes hóf ferill sinn hjá KR í efstu deild karla á Íslandi þar sem hann vakti snemma athygli og sem unglingur fékk hann reynslu erlendis m.a. hjá IFK Norrköping í sænsku úrvalsdeildinni. Árið 2025 skrifaði hann undir hjá danska félaginu Kolding IF.

Jóhannes á einnig 28 leiki að baki fyrir yngri landslið Íslands og hefur skorað í þeim 2 mörk.

Gefum Kára Árnasyni yfirmanni knattspyrnumála orðið.

„Jói er drífandi leikmaður sem getur notað báðar lappir en er þó hægri fótar, heilt yfir mjög spennandi signing fyrir Víking og gríðarlega efnilegur leikmaður. Það verður gaman fyrir alla Víkinga að sjá hann í þeim svarta og rauða í sumar.“

Vertu hjartanlega velkominn í Haminguna Jói.

