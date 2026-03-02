Martinez orðaður við United

Manchester United er að skoða möguleika á þjálfaramarkaðnum fyrir næsta tímabil en Michael Carrick mun stýra liðinu út tímabilið.
Ruben Amorim hafði þjálfað United í tæplega tvö ár en hann var rekinn fyrr í vetur og mun Carrick kláa tímabilið.
Það vekur athygli að Roberto Martinez er orðaður við stöðuna en hann þekkir vel til enska fótboltans.
Martinez er 52 ára gamall Spánverji en hann er í dag landsliðsþjálfari Portúgals og hefur áður unnið hjá Swansea, Wigan og Everton.
Samkvæmt nokkrum enskum miðlum er Martinez á lista hjá United en hann er hins vegar ekki einn á þeim lista en menn eins og Julian Nagelsmann og Roberto De Zerbi eru einnig nefndir.
Blaðamaðurinn Ben Jacobs fullyrðir að United sé að skoða alla þessa þrjá kosti fyrir næsta vetur en hver er líklegastur til að taka við er ekki vitað að svo stöddu.